По всій Україні повітряна тривога. Повідомляється про ймовірність масованого пуску ракет
Наразі по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Низка телеграм-каналів повідомляє про пуски ракет.
Тим часом, очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляє про ймовірність масованого пуску російських ракет.
Топ коментарі
+14 саша паламарчук
показати весь коментар31.10.2022 07:50
+14 vterra w
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+13 Colt
показати весь коментар31.10.2022 08:02
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масово запускає ракети
А ведь по аэродромам точно прилетит.
Комарі мають одну пару крил, струнке тіло, і довгі ноги. Характерні для цієї родини ротові органи: верхня і нижня губа витягнуті і утворюють футляр, в якому поміщаються довгі тонкі голки (2 пари щелеп); у самців щелепи недорозвинені - вони не кусаються
Самиці більшості видів комарів п'ють кров інших тварин, в тому ч. і пацаків.
ты просто такую херню несешь - для страны в которой кредиты под 25 % годовых и низкие зарплаты