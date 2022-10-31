УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10560 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 761 21

По всій Україні повітряна тривога. Повідомляється про ймовірність масованого пуску ракет

ракета

Наразі по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Низка телеграм-каналів повідомляє про пуски ракет.

Тим часом, очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляє про ймовірність масованого пуску російських ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Запоріжжя та навколишні населені пункти дронами-камікадзе, - Старух. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28523) ракети (4023)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
31.10.2022 07:50
+14
той під@р що хоче «переговорів»,
масово запускає ракети
показати весь коментар
31.10.2022 08:00
+13
А как по России прилетит ?
А ведь по аэродромам точно прилетит.
показати весь коментар
31.10.2022 08:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.10.2022 07:50 Відповісти
Підлі кацапи, вони тільки й можуть по трансформаторах ракетами гатити.
показати весь коментар
31.10.2022 07:51 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2022 07:54 Відповісти
Мстя за кирдыкнутый ЧФ?
показати весь коментар
31.10.2022 07:55 Відповісти
да
показати весь коментар
31.10.2022 08:42 Відповісти
той під@р що хоче «переговорів»,
масово запускає ракети
показати весь коментар
31.10.2022 08:00 Відповісти
примушує до миру, ********** демагогічна і цинічна
показати весь коментар
31.10.2022 08:32 Відповісти
А как по России прилетит ?
А ведь по аэродромам точно прилетит.
показати весь коментар
31.10.2022 08:02 Відповісти
Шановні не будемо дурними кацапами, кажучи що комарі "кусаються". В кацапів і пічка їздить і золота рибка розмовляє і Іван-дурник царем стає, бо все це в їх мріях

Комарі мають одну пару крил, струнке тіло, і довгі ноги. Характерні для цієї родини ротові органи: верхня і нижня губа витягнуті і утворюють футляр, в якому поміщаються довгі тонкі голки (2 пари щелеп); у самців щелепи недорозвинені - вони не кусаються

 Самиці більшості видів комарів п'ють кров інших тварин, в тому ч. і пацаків.

показати весь коментар
31.10.2022 08:06 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
31.10.2022 08:29 Відповісти
З півдня на північ пройшло 3 ракети...
показати весь коментар
31.10.2022 08:29 Відповісти
так сбивай их со стингера чего ты только считаешь
показати весь коментар
31.10.2022 08:43 Відповісти
Треба мати
показати весь коментар
31.10.2022 12:54 Відповісти
Оп'ять по Харкову влучили з Белгорода. Метро не працює. Чому Белгород досі живий? Може годі терпіти?
показати весь коментар
31.10.2022 09:30 Відповісти
Мало потопили, надо еще
показати весь коментар
31.10.2022 09:44 Відповісти
Наскільки ж "совєцька" забудова, з багатоповерховими жилиасивами та централізованим опаленням, вразлива під час бойових дій. Ні, вже краще приватний будинок на автономцію
показати весь коментар
31.10.2022 10:03 Відповісти
ты бред собачий написал - попробуй построй приватний будинок в центре города
показати весь коментар
31.10.2022 10:51 Відповісти
ты просто такой тупой и далекий от реалий что не понимаешь что для постройки дома нужна земля а значит это за пределы города - значит нужен автомобиль + дом стоит дороже чем квартира + обслуживание
ты просто такую херню несешь - для страны в которой кредиты под 25 % годовых и низкие зарплаты
показати весь коментар
31.10.2022 20:53 Відповісти
Чому як руськоєзичний, то хамло, рано чи пізно? Ок, саме ти можеш жити де хочеш, мій коментар не є для тебе вказівкою для дій, і не лише для тебе призначений.
показати весь коментар
31.10.2022 21:17 Відповісти
Все ракеты Чаус поймал. Теперь их продавать будет
показати весь коментар
29.11.2022 13:17 Відповісти
 
 