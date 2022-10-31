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На Київщині внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі, є постраждалі, - Нєбитов

ракета

Через ракетні обстріли на Київщині пошкоджено будівлі, а також є травмовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі.

На місці працюють рятувальники та поліція.

Він також додав, що в одному із районів Київщини ППО збили ракети.

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Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28523) Нєбитов Андрій (189)


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Над моїм будинком пролетіли 3 ракети,було б чим,збив би
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31.10.2022 10:25 Відповісти
 
 