На Київщині внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі, є постраждалі, - Нєбитов
Через ракетні обстріли на Київщині пошкоджено будівлі, а також є травмовані.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі.
На місці працюють рятувальники та поліція.
Він також додав, що в одному із районів Київщини ППО збили ракети.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василий Воробец
показати весь коментар31.10.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль