На Київщині внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі, є постраждалі, - Нєбитов

Через ракетні обстріли на Київщині пошкоджено будівлі, а також є травмовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі.

На місці працюють рятувальники та поліція.

Він також додав, що в одному із районів Київщини ППО збили ракети.

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