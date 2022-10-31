Підготуйтесь до тривалої відсутності електроенергії, - Київська ОВА

Частина Київщини залишилась без електроенергії через обстріл російськими окупаційними військами.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.



Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики.



Попередньо є один потерпілий, інформацію уточнюємо. Також є руйнування приватних будівель.



Усіх, до кого не застосовувуються відключення світла, закликаю економно використовувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.

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