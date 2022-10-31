Підготуйтесь до тривалої відсутності електроенергії, - Київська ОВА
Частина Київщини залишилась без електроенергії через обстріл російськими окупаційними військами.
Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.
Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики.
Попередньо є один потерпілий, інформацію уточнюємо. Також є руйнування приватних будівель.
Усіх, до кого не застосовувуються відключення світла, закликаю економно використовувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 IgorYakovlevich
показати весь коментар31.10.2022 10:34
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Холодильник тримає холод без проблем добу. Зв'язок потрібен, освітлення від банок.
Все інше може потерпіти.
А от павербанками можна було вже давно обзавестися. Причому так, щоб ще й запас був.
В мене на двох 3 банки по 20 тис. МАч. і куча всіляких світильників діодних.
Але генії можуть шукати інші шляхи.
Хіба що сидіти цілу зиму вдома у спальнику.
Оце і все, що треба знати про підготовку критичної інфрастуктури до НП.
Хтось *******. І я вважаю, що ******* ОВА.
Падає споживання в уражених районах. Чому потужність повинна впасти в інших?
Сам же ремонт ТЕЦ это долгий процесс
Поки ту пілятську мааскву не залишимо хоч би на кілька діб без електрики, доти та шваль кацапська буде нагліти... Але ж тут проблема, асфальт Грім 2 не замінить, курва...
А нам все рівно неможна здаватися, бо тоді знов масові вбивства українців, новий Голодомор, нові виселення у Сибір, де для нас вже підготували концлагеря.
Так що не скиглимо і кожен робить те, що може зробити для Перемоги України!!!
Что все на грани работает
Вот немного еще попаданий и коллапс
Все на грани работало еще до начала войны. И все молчали. Молчи и дальше, может станет лучше от этого
Тому,генератор придбали давно....
Крупи,олія,овочі не псуються....
Запас тушонки повинен бути обов'язково,хоча б на супи.Сало теж,в банки засолити і закатать.Сухі дріжжі для випікання хліба.
Соління теж треба мати,до каші з салом.
Бійці на фронті роблять неможливе,ціною свого життя...вчитись треба у них....
І скажіть, що українці самі до війни не шли. Які прізвища лідорів.. І нічого ж не змінилось.
Український часопис
В цей день 1999 року відбувся перший тур президентських виборів в Україні, у другий тур пройшли Л.Кучма (36%) і П.Симоненко (22%).
А шо країна в сраці - так кого та країна цікавить....
Это писец.
Вибори в Америці нічого гарного не віщують для України і зная це Зе влада погодиться на мир
з паРашею