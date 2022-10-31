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Підготуйтесь до тривалої відсутності електроенергії, - Київська ОВА

електроенергія

Частина Київщини залишилась без електроенергії через обстріл російськими окупаційними військами.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики.

Попередньо є один потерпілий, інформацію уточнюємо. Також є руйнування приватних будівель.

Усіх, до кого не застосовувуються відключення світла, закликаю економно використовувати електроенергію", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бучанський район на Київщині знеструмлений через обстріли РФ

Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28523) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+19
Мы уже минимум 3.5 часа без света (Киев, Подол - думаю, это уже не секрет), но за вражеский флагман не жалко. Это война, и в Харькове тяжелее по-любому.
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31.10.2022 10:34
+18
Пара хороших акумуляторів з інвертором може забезпечити будинок на певну кількість годин електрикою, якщо поставити ще й сонячний/дизельний/тощо генератор можна спокійно обходитись без державного електропостачання, друге діло що зе команда взагалі не сприяє постачанню цього обладнання в державу.
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31.10.2022 10:26
+13
Харе нагнітать істерику. Цобаних "кореспондентів" на фронті хер побачиш. Зато про прильоти в тилу мільйон новин, більше ніж на раші тудей...
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31.10.2022 10:27
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Як до цього можна підготуватись..
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31.10.2022 10:18 Відповісти
Зарядити павербанки. Набрати воду.
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31.10.2022 10:21 Відповісти
І все ? Це має замінити електрику ?
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31.10.2022 10:22 Відповісти
Вдень так.
Холодильник тримає холод без проблем добу. Зв'язок потрібен, освітлення від банок.

Все інше може потерпіти.
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31.10.2022 10:25 Відповісти
Пара хороших акумуляторів з інвертором може забезпечити будинок на певну кількість годин електрикою, якщо поставити ще й сонячний/дизельний/тощо генератор можна спокійно обходитись без державного електропостачання, друге діло що зе команда взагалі не сприяє постачанню цього обладнання в державу.
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31.10.2022 10:26 Відповісти
І в кого це все є... в одиниць.
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31.10.2022 10:28 Відповісти
Ну шамантти з інверторами та аккумами можуть не всі.

А от павербанками можна було вже давно обзавестися. Причому так, щоб ще й запас був.

В мене на двох 3 банки по 20 тис. МАч. і куча всіляких світильників діодних.
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31.10.2022 10:32 Відповісти
це якщо сидіти вдома, а якщо треба на роботу
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31.10.2022 10:35 Відповісти
Ви ходите на работу, розмотуючи електрокабель з домашньої розетки та відром води?
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31.10.2022 10:47 Відповісти
Працювати як я маю. І чи буду взагалі.
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31.10.2022 10:50 Відповісти
"це якщо сидіти вдома, а якщо треба на роботу". Це-якщо у мирний час. А коли йде війна-то це поради заради виживання, а не заради побоювання отримати догану від керівництва за затримку місячного звіту на пару чи декілька днів. Усі комунальні служби зараз працюють 24/7, щоб якомога швидше з'явилися світло та вода. Щоб була можливість і на роботу вийти.
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31.10.2022 13:46 Відповісти
Профи в этой теме чтоль? Что скажешь насчет блока бесперебойного питания или както так называется, если его поставить, это значит что подключенной к нему техникой можно пользоватся длительное время, а не только для защиты от порчи техники?
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31.10.2022 10:50 Відповісти
"Профи в этой теме чтоль? Что скажешь насчет блока бесперебойного питания или както так называется, если его поставить, это значит что подключенной к нему техникой можно пользоватся длительное время, а не только для защиты от порчи техники?" Багато різної офісної техніки працює через системи безперервного живлення-сервери, комп'ютери, системи відеонагляду, охоронні та аварійні сигналізації. У разі зникнення електрики вони перемикаються на живлення від аккумуляторів і системи продовжують працювати. В залежності від типу техніки та ємності аккумуляторів-від декількох хвилин до декількох годин. А захист техніки від перенапруги-для цього ставлять реле напруги, яке працює як відсікач. Пороги спрацьовування або запрограмовані, або програмуються вручну. Напруга скакнула через аварію на енергомережі-реле одразу ж вимкнуло усе. І техніка залишилася цілою. Напруга повернулася у норму-реле повернуло напругу техніці.
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31.10.2022 14:12 Відповісти
Про світлодіодні світильники згадалося. Усі надивилися відео у тіктоці та у фейсбуку про міні-нічники на одному світлодіоді від двох пальчикових батарейок, та почали собі таке збирати. Світить слабенько, на рівні невеликої свічки, але дуже економно. Вночі не заблукаєш у квартирі ) І від двох нормальних батарейок по року безперервно світить, зі слів того умільця ) Раніше світлодіоди продавали на ринку по 100 грн за 100 шт, а тепер за 1 штуку просять- 5-7 грн. От що робить попит.
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31.10.2022 13:56 Відповісти
Маю вже давно пару автомобільних акумуляторів ємністю по 65 Амп.годин і інвертор Люксеодеон. На освітлення двокімнатної квартири, на телебачення ВІАСАТ та на підзарядку двох ноутів, одного телефона запасу на добу вистачає. На більше часу не перевіряв. В будинку електроплити, тому купив газову плитку для туристів і 5 шт. балончиків з бутаном. 1 балончик - 2 год. роботи плити. Тому що бутан має більшу теплотворність, ніж метан, вода, наприклад, для чаю закипає дуже швидко.
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31.10.2022 10:40 Відповісти
Якщо є власна електрика, то найекономніше готувати в мультиварці типу REDMOND, дешево, економно і смачно. І менше клопоту - не пригорить, не википить, не перевариться і не недовариться.
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31.10.2022 12:46 Відповісти
https://rozetka.com.ua/generators/c152564/sort=cheap/ Генераторы в Україні:
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31.10.2022 10:39 Відповісти
Генераторы подходят только для частных домов. А у нас процентов 60% населения в многоквартирных домах. Но это все не главная проблема. Главная проблема - остановка промышленности, в том числе пищепрома. Это все на генераторах если и будет работать, то вместе со значительным удорожанием продукции.
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31.10.2022 10:48 Відповісти
при чем тут чья-то команда???.. вложись 300 тысяч и не от кого не завись-хоть сейчас.. вопрос где их взять??? а потом дизель оплачивать....
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31.10.2022 11:17 Відповісти
Представляете 16-24 этажный дом и какой ему нужен дизель-генератор? За и час работы такого генератора будет ЗОЛОТЫМ. Хотя-бы поставить генераторы для работы лифта-чтобы люди не застревали и не нужно было на 20й этаж пешком идти. А в каждую квартиру сами жители могут купить автомобильный аккумулятор+инвертор 12-220 вольт и еще туристический газовый примус чтобы приготовить \разогреть еду. У меня это все было еще месяц назад-а сайсас резко все это подорожало после первых обстрелов энергоструктуры 3 недели назад. Еще рекомендую фонарь лед на аккумуляторах который держит 4 часа яркий свет
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31.10.2022 12:19 Відповісти
"Пара хороших акумуляторів з інвертором може забезпечити будинок на певну кількість годин електрикою, якщо поставити ще й сонячний/дизельний/тощо генератор можна спокійно обходитись без державного електропостачання, друге діло що зе команда взагалі не сприяє постачанню цього обладнання в державу.". Акумуляторів, інверторів, генераторів, сонячних батарей що до війни, що під час війни-було повно. Так, зараз їх швидше розбирають та ціни підросли, але кому потрібно-той купить, це усе є у продажу. А щодо зекоманди та їх якогось несприяння-це, напевно, зекоманда зобов'язана була тебе цим обладнанням забезпечити, та ще й бажано-бнзкоштовно, щоб ти перестав користуватися державним енергопостачанням ? Цікава логіка ))
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31.10.2022 13:36 Відповісти
Бензогенератор можно купить. (Кстати знакомым высылал несктлько недель назад.
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31.10.2022 10:34 Відповісти
після того, як зникла електрика...
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31.10.2022 10:22 Відповісти
Розумні люди це роблять, коли електрика є на видок, коли її не стане.

Але генії можуть шукати інші шляхи.
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31.10.2022 10:26 Відповісти
Воно то так, але ж то не всі можуть собі дозволити. Тут ніби й готовий - і акумулятори в упсах поміняв, і телефони постійно дозяряжаєш, і ліхтарі світлодіодні акумуляторні... а от морозильна камера від павербанку не працює, а там продукти...
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31.10.2022 10:46 Відповісти
Принаймні телефони зарядити - це і зв'язок, і отримання інформації (інтернет працює), врешті решт ліхтарик.
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31.10.2022 10:30 Відповісти
А опалення ? Без світла його не буде.
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31.10.2022 10:52 Відповісти
Есть вероятность что с наступлением холодов под удар попадут котельни,которые ремонтировать долгий процесс и не всегда возможный. Тут крути не крути но людям нужно уже сейчас задумываться об альтернативе отоплению и свету, и виноваты в этом не власти, политики всех мастей или сторож дядя Вася, а ******* свинорылые террористы, нарушающие все законы войны и человечности.
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31.10.2022 11:07 Відповісти
Ви ж розумієте, що альтернативи немає.
Хіба що сидіти цілу зиму вдома у спальнику.
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31.10.2022 11:12 Відповісти
Едьте в Польшу и не морочьте себе голову. От нытья толку никакого.
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31.10.2022 11:17 Відповісти
Генератор как единственный выход или хотя бы инвертор 12/230вольт
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31.10.2022 12:42 Відповісти
К сожалению всех нормальных людей, бы правы. Без нагнетания с моей стороны. И зимой будет хуже. Здается мне, таких хлопков как в Севастополе, будет все больше. Ракет у парашников все меньше, и бить ими будут только по (теплу) и (свету). Шерстяная одежда на всю семью, хотя бы одну спиртовку для готовки, свечки, а лучше маслянные светильники. Как можно лучше закрыть пол, даже просто ковролин, и окна. Давно замечал, если окна плотно задернуты плотными занавесками, холода меньше в комнате. Много в обиходе переносных газовых обогревателей. Небольшого балона хватает на месяц. Вечером в ногах поставить. У нас так пожилые люди делают, те, кто не хочет всю квартиру отапливать.
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31.10.2022 12:20 Відповісти
Власти тоже виноваты когда вместо того чтобы продолжить выпуск украинских крылатых и баллистических ракет-вместо этого тратили огромные деньги на асфальт. Власти имея предупреждение о войне еще прошлгоднем сентябре-абсолютно никак не готовились к войне в том числе могли-бы закупить автономные генераторы и передвежные котельные для больниц и пунктов обогрева
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31.10.2022 12:25 Відповісти
В Одесі базові станціїї сотового зв'язку після відключення електрики працюють від 2 до 4 годин, потім нібито повинні переходити на генератори, але їх немає.

Оце і все, що треба знати про підготовку критичної інфрастуктури до НП.
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31.10.2022 12:06 Відповісти
Так майже все позбивали ж. На всю Україну влучило лише 4 ракети.

Хтось *******. І я вважаю, що ******* ОВА.
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31.10.2022 10:19 Відповісти
Потрапили серйозно, після перших прильотів багато хто на київщині залишився без світла, а це мінус до потужності і новий дифіцит бо кількість споживачів не зменшилась, ще й погіршення погоди з північним вітром.
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31.10.2022 10:23 Відповісти
Це мінус до передачі. Генерується стільки ж.

Падає споживання в уражених районах. Чому потужність повинна впасти в інших?
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31.10.2022 10:29 Відповісти
Якщо розбивають теплоелектростанцію, то вона вже не генерує. І дефіцит компенсується за рахунок перелаштування на інші теси, якщо вони ще цілі
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31.10.2022 10:35 Відповісти
Самое плохое что "ремонт" в данном случае это переключение на резерв если он есть

Сам же ремонт ТЕЦ это долгий процесс
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31.10.2022 10:42 Відповісти
довбанули кілька генеруючих, не буду писати де... А якщо вилітає ланка передачі, то автоматично зменшується генерація. так що...
Поки ту пілятську мааскву не залишимо хоч би на кілька діб без електрики, доти та шваль кацапська буде нагліти... Але ж тут проблема, асфальт Грім 2 не замінить, курва...
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31.10.2022 10:51 Відповісти
Даже если прилетело 10 с 50 это норм резалт.так что наши если и ************ то не сильно)))2 часа с 8 утра без света посидеть и это страшная месть за 3-4 корыта???если будут пропорции такие мсти руснявой готов пару дней без света посидеть что бы все лоханки подтопили)
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31.10.2022 10:30 Відповісти
Мы уже минимум 3.5 часа без света (Киев, Подол - думаю, это уже не секрет), но за вражеский флагман не жалко. Это война, и в Харькове тяжелее по-любому.
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31.10.2022 10:34 Відповісти
А ми без води.Київ.
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31.10.2022 10:35 Відповісти
У нас тече, хоча напор послабшав.
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31.10.2022 11:04 Відповісти
Я одного разу просидів майже троє діб без електрики . . Поїхав до родичів у село , а тут якраз негода , вітер , ожеледь , обірвало електродроти , проїзду немає . Ну нічого , пережили якось . Всі залишились живі-здорові .
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31.10.2022 10:49 Відповісти
Наборщаге в 8 выбило в 10 включили,воды нет это минус но есть запас и колонка рядом))))главное что бы перебоев со связью не было,особено лайф)
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31.10.2022 10:51 Відповісти
Если разбивают подстанцию - это одно, если тепло-электростанции - это другое.
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31.10.2022 10:36 Відповісти
Електростанція, це дуже великий об'єкт, який не так легко руйнувати ПОВНІСТЮ. Так що ремонт це тільки справа часу та наявності запчастин.

А нам все рівно неможна здаватися, бо тоді знов масові вбивства українців, новий Голодомор, нові виселення у Сибір, де для нас вже підготували концлагеря.

Так що не скиглимо і кожен робить те, що може зробити для Перемоги України!!!
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31.10.2022 13:46 Відповісти
Я так розумію, серце електростанції це турбіна. Якщо в неї влучити, то все. Треба міняти. Можливо, це не так довго, але й не так швидко. А здаватися тепер - це чисте самогубство. Згоден.
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31.10.2022 13:53 Відповісти
русня будет уничтожать енергоструктуру независимо от того будем мы топить ихние корабли или нет,будем мы стрелять по ихней энергоструктуре или нет. У Русни не получается победить в честном бою на поле боя и поэтому начала действовать подлыми методами-это и ожидалось,учитывая ее стремление заморозить Европу ограничив поставки газа. Но с Европой не получилось-будут пытаться морозить Украину
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31.10.2022 12:21 Відповісти
Меньше говорить нужно было (зачем?)

Что все на грани работает

Вот немного еще попаданий и коллапс
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31.10.2022 10:32 Відповісти
Не смотри наверх?

Все на грани работало еще до начала войны. И все молчали. Молчи и дальше, может станет лучше от этого
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31.10.2022 10:55 Відповісти
У нас під Бородянкою і до війни постійно були проблеми зі світлом,ми звикли до цього...
Тому,генератор придбали давно....
Крупи,олія,овочі не псуються....
Запас тушонки повинен бути обов'язково,хоча б на супи.Сало теж,в банки засолити і закатать.Сухі дріжжі для випікання хліба.
Соління теж треба мати,до каші з салом.
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31.10.2022 11:07 Відповісти
а якщо немає власного дому? винаймаю житло, який генератор? куди запаси складати? у мене один варіант - валити нафіг звідси, якщо щось трапиться зовсім погане.
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31.10.2022 11:11 Відповісти
Вранці світла не було,але зараз з'явилося - запрацювала камера відеоспостереження на будинку,я це бачу.Значить,енергетики працюють...нас не зламати.
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31.10.2022 11:35 Відповісти
Давайте будем честными до конца. Тысячи моральных пророссийский уродов, коллаборантов, и вредителей всех мастей, долгие годы работало на разрушения Украины как государства. Тянули деньги, воровали, и тд. Не давали бороться с корупцией, поскольку сами и были корупцией. Поэтому смотрите в небо, но не в одну точку.
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31.10.2022 12:26 Відповісти
Не теште себя иллюзиями, не там виноватіх ищите
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31.10.2022 11:00 Відповісти
Менше вірте у переможну бравуру
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31.10.2022 10:49 Відповісти
Пшов звідси, кацапе!
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31.10.2022 12:11 Відповісти
Йди краще подивись зелений марафон, критичне мишлення - не твоє.
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31.10.2022 12:29 Відповісти
Харе нагнітать істерику. Цобаних "кореспондентів" на фронті хер побачиш. Зато про прильоти в тилу мільйон новин, більше ніж на раші тудей...
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31.10.2022 10:27 Відповісти
Мене це страшно злить! Ненавиджу істерики та заламування рук. Про виживання треба думати і без війни. Тільки природа Землі здатна створювати ТАКІ катастрофи ... А ще є Космос. Не знаю як в Європі, а в США навіть рух такий є - виживальщики.
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31.10.2022 10:48 Відповісти
Найбільші потвори на цій планеті - русня і фсьопрапальщики . Патологічно ненавиджу , що одних що інших . .
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31.10.2022 10:52 Відповісти
Ты ******** *******-провокатор с немецким флагом.
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31.10.2022 10:44 Відповісти
Зараз головне - залишитись живими....
Бійці на фронті роблять неможливе,ціною свого життя...вчитись треба у них....
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31.10.2022 10:51 Відповісти
наші бариги ліхтарики китайські на якість лайно вже по 400 грн продають і більше хоча місяць тому можна було придбати за 150 грн) взагалом за весь цей час війни зрозуміло одне, що фопо роботодавці і бариги інших мастей такі ж гади як і ті що здають позиції наших військових. Вони за копійку і місця на кладовищі здадуть під аренду як вони називать "бізнесу"
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31.10.2022 10:52 Відповісти
Ти обережніше, а то ще трохи так поспостерігаєш за українцями і скажеш, що всі вони гади )) але, насправді, просто кожен виживає як може.
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31.10.2022 13:57 Відповісти
І буде прилітати поки до них так само не почне прилітати!!!
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31.10.2022 10:55 Відповісти
Дивлюсь на карту виборців 1999...
І скажіть, що українці самі до війни не шли. Які прізвища лідорів.. І нічого ж не змінилось.

Український часопис

В цей день 1999 року відбувся перший тур президентських виборів в Україні, у другий тур пройшли Л.Кучма (36%) і П.Симоненко (22%).
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31.10.2022 10:56 Відповісти
А мудрий наріт все спустив в унітаз у 2019-му.
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31.10.2022 11:10 Відповісти
Бо так воно якось звичніше - кум, сват, брат, лікарю заніс, ларьок з кавою відкрив через знайомого в мерії, контрабас через кума на кордоні протащив і за кордон вчасно з'їбавсь...

А шо країна в сраці - так кого та країна цікавить....
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31.10.2022 11:13 Відповісти
..і сьогодняшня ситуація... це прямі наслідки результатів виборів 2019 року!
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31.10.2022 13:56 Відповісти
Які ж ви примітивні... Ви своєю пустою макітрою навіть не зможете осягнути усіх факторів, які до цього призвели. І вибори серед цих факторів займають одну з останніх позицій по силі впливу.
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31.10.2022 14:00 Відповісти
.. Сашо... іди на@УЙ! Тебе.. полудурка вже на одній темі туди послали... а ті все прискорення вимагаєш?!! Виходить.. щось тобі..**стратегу** пояснювати нема сенсу. Бо **стратеги** теж дурнуватими бувають... Яскравий приклад....))))
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31.10.2022 14:06 Відповісти
Взяли, допоки вата не поперла на вибори
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31.10.2022 11:11 Відповісти
Вата любить граблі
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31.10.2022 11:14 Відповісти
Два комуніста в лідерах це був діагноз рівню розвитку суспільства. Маємо у підсумку розвиток економіки та державних інститутів не на рівні Польши чи Літви, а на рівні ну самі знаєте
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31.10.2022 11:12 Відповісти
А потом мудрый народ в 2004 голосовал за проросийского зека-коррупционера Януковича, а в 2009 его выбрали.
Это писец.
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31.10.2022 12:49 Відповісти
Черкаси теж без світла. Батьки вдома, води нема, тепло поки є, газ є, павербанками навчила користуватися.. я переживаю щоб у ліфті не застрягли і щоб морозилки не розмерзлися.
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31.10.2022 11:11 Відповісти
Забитая полностью морозилка-и за 2 суток не размерзнется. Главное в пустое место накладывать пластиковые бутылки с водой-они работат как термоаккумулятор. Современный холодильник держит температуру 24 часа и без этого. И не нужно делать много запасов мороженных продуктов. Лучше законсервировать в стеклянные банки и просерелизовать
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31.10.2022 12:29 Відповісти
🤣
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31.10.2022 12:57 Відповісти
Ну хоч Мінськ -3 не підписав.
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31.10.2022 13:41 Відповісти
Дякувати Богу, Борис Джонсон вчасно приїхав тоді
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31.10.2022 13:42 Відповісти

Вибори в Америці нічого гарного не віщують для України і зная це Зе влада погодиться на мир
з паРашею

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31.10.2022 15:24 Відповісти
 
 