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Окупанти вдарили по об’єктах енергоінфраструктури у Дніпрі та Павлограді, - ОВА

ракета,рф,обстріл

Російські окупаційні війська завдали удару по об’єктах інфраструктури Дніпра та області.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Підготуйтесь до тривалої відсутності електроенергії, - Київська ОВА

Автор: 

обстріл (28523) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3729)


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Топ коментарі
+2
А что, в завод, который производит ракеты, такие же ракеты, только вражеские, не могут прилететь?
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31.10.2022 10:53
+2
Крилаті ракети на складах лежать? )))
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31.10.2022 11:18
+1
ЗЕлена гнида продовжує жувать соплі. Зброї є достатньо в нас, але по "рюське стрілять нізя"
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31.10.2022 10:48
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ЗЕлена гнида продовжує жувать соплі. Зброї є достатньо в нас, але по "рюське стрілять нізя"
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31.10.2022 10:48 Відповісти
Крилаті ракети на складах лежать? )))
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31.10.2022 11:18 Відповісти
Да, взрывы были хорошие, громкие. Тут же вспомнилась наша недо-Рада с хроническим НЕфинансированием наших ракет, которой и передаём пламенный привет
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31.10.2022 10:50 Відповісти
А что, в завод, который производит ракеты, такие же ракеты, только вражеские, не могут прилететь?
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31.10.2022 10:53 Відповісти
Это вы про те ракеты что порезали после 94? Там есть конкретный виноватый.
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31.10.2022 12:09 Відповісти
а колективний захід спокійно спостерігає як путінська русня вбиває людей, знищує країну, замість того щоб знищити , розщепити на атоми і відправити в рай виродка путіна і все військове і політичне керівництво йбаної русні.
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31.10.2022 10:58 Відповісти
хто ще за тебе повинен йти на смерть?
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31.10.2022 11:03 Відповісти
Мабудь тот кто гарантировал безопасность в обмен на разоружение.
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31.10.2022 12:10 Відповісти
МабуТь, що не так.
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31.10.2022 12:19 Відповісти
Мабудь не так, как договаривались это точно.
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31.10.2022 14:24 Відповісти
бабахнуло не хило в... объект инфраструктуры..
и все же 9 ракет сбили !!! спасибо ПВО...
а ***** такое *****...шо и без света видно!!! падло додыхающее
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31.10.2022 10:58 Відповісти
если есть проблемы со светом, можно попробовать решить купив светодиодную ленту с USB разьемом под питание. шоб питать и от банки и если есть свет, то набиячкой от мобилы. они есть разной длины и разного цвета, монохромные и включая калейдоскоп, для подсветки типо стенки за телеком. рассеянного света дают нормально и как для сегодня, удобно от банки можно питать та и экономить по обычной жисти. они с клейкой стороной одной, у мну давно на кухне одна над рабочей поверхностью приклеена, вместо обычных ламп. её не видно и нормально свет по всей длинне столов включая мойку. другуе я юзаю в походах, палатку освещать и возле неё. тоже нормально https://ibb.co/PrHqyR2 понятно, что лучше было бы уже такие у вас там на сегодня иметь, но и докупить надеюсь ещё можно. так, из опыта бродяжничества с палаткой по всяких бебеням, может тоже пригодиться )))
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31.10.2022 11:21 Відповісти
лучше купить хотя бы мотоциклетный аккумулятор ампер на 9 . от него ленты очень долго будут светить и музыку можно гонять если есть усилок на 12 вольт ..
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31.10.2022 11:44 Відповісти
тогда лучше цветомузычку. и пати забалабесить. самое то время.
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31.10.2022 11:53 Відповісти
ну это уже лишнее, но и сидеть часами в гробовой тишине тоже не вариант.. на мозги давит ..
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31.10.2022 12:00 Відповісти
 
 