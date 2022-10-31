Окупанти вдарили по об’єктах енергоінфраструктури у Дніпрі та Павлограді, - ОВА
Російські окупаційні війська завдали удару по об’єктах інфраструктури Дніпра та області.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Sun Sunich
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+2 Олег Волок
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+1 Друг Народа
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и все же 9 ракет сбили !!! спасибо ПВО...
а ***** такое *****...шо и без света видно!!! падло додыхающее