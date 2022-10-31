Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 над Херсонською областю
Над Херсонською областю українські військові знищили російський "Алігатор" - ударний вертоліт Ка-52.
Про це повідомило Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 Snart
показати весь коментар31.10.2022 11:45
+21 U A #508723
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+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар31.10.2022 11:46
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Але приземлення майже щодня кацапольотів не може не радувати!
Слава ЗСУ!
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.
Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.