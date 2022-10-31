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Новини Агресія Росії проти України
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Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 над Херсонською областю

ка-52

Над Херсонською областю українські військові знищили російський "Алігатор" - ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ

"На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж години зранку ЗСУ на півдні збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25, - Повітряні сили

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) вертоліт (878) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+22
Інтенсивність використання авіації на півдні велика.
Але приземлення майже щодня кацапольотів не може не радувати!
Слава ЗСУ!
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31.10.2022 11:45
+21
На московії у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52
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31.10.2022 11:45
+16
адин? как адин??? я просил два!!! )))
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31.10.2022 11:46
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Інтенсивність використання авіації на півдні велика.
Але приземлення майже щодня кацапольотів не може не радувати!
Слава ЗСУ!
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31.10.2022 11:45 Відповісти
На московії у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52
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31.10.2022 11:45 Відповісти
Ось такі в нас бойові комари
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31.10.2022 11:47 Відповісти
То бляха комары, бройлерны у Чорнобилю виводять. 50 кг вибухывки на раз! Не, брешу, кацапи самы в ООН пропи...дылись!
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31.10.2022 11:50 Відповісти
Ой що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.

Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.
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31.10.2022 12:07 Відповісти
Водітьєлі вєртолотов мабуть курілі за рульйом?
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31.10.2022 11:54 Відповісти
Да скоко ещё блин у них этих Ка-52 ?
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31.10.2022 11:46 Відповісти
на паРаші їх близько сотні. більше 3-х десятків вже знищено.
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31.10.2022 11:52 Відповісти
Ну на рузькій вікі остання інфа була що на озброєнні здається 130 шт було. На початок жовтня Орікс підтвердив знищення близько 20, так що можна вважати що 5 частина всіх ка-52 вже знизена, якщо не більше
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31.10.2022 12:10 Відповісти
адин? как адин??? я просил два!!! )))
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31.10.2022 11:46 Відповісти
Ще не вечір ))
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31.10.2022 11:48 Відповісти
"Кракаділи" не літають!
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31.10.2022 12:02 Відповісти
1959 рік. Показ Діор в москві. Два світи.

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31.10.2022 12:26 Відповісти
Очередная гравицапа грохнута по графику. использование стервятников в Украине это не фун-шую, мокши до этого не догадались.
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31.10.2022 12:26 Відповісти
Вибачаюсь... Не "гравіцапа" а "пєпєлац". Та йух з ним, все6 одно йо@yвся!
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31.10.2022 12:36 Відповісти
 
 