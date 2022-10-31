Окупанти на ЗАЕС нищать важливу екологічну складову роботи станції

Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що ставок був зариблений тепловодною телапією та азійським сомом близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни. Взимку, у теплій воді, риба розмножувалась.

Якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

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