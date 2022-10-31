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Окупанти на ЗАЕС нищать важливу екологічну складову роботи станції

заес,ставок

Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що ставок був зариблений тепловодною телапією та азійським сомом близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни. Взимку, у теплій воді, риба розмножувалась.

Якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

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АЕС (1147) екологія (1353) Запорізька АЕС (1406)


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Шо оркам до тої риби та екології?
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31.10.2022 12:48 Відповісти
Сарана ******
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31.10.2022 12:48 Відповісти
АЕС в Курській області теж має страждати. Шантаж так шантаж
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31.10.2022 12:51 Відповісти
Там реактор старый же, она пострадает куда хуже. К тому же можно запустить аэростаты или точку-у с ракетами для создания областей повышенного и пониженного атмосферного давления, ветер направить куда надо и вызвать дождь этими кристалликами. Никаких проблем нету с тем, чтобы ветер и осадки выпали где нужно. Для начала надо разрушить оболочку внешнюю, оптимально сделать планирующую бомбу из ствола от старой гаубицы (д30 или рапиры) с взрывчаткой внутри ствола и заглушкой с одной стороны и приделанными крыльями, рулями и электроникой. Цель можно сделать малозаметной в радарах, с 10-12км высоты долетит до АЭС, бетон за счет направления взрыва разнесет весь купол. Если не поймут, что следующая полетит по реакторной крышке, то им же хуже будет. Взрывчатка и детонатор американские как раз имеются, все же сложное техническое изделие, но их уже применяли успешно 30 лет назад и все матрасчеты уже имеются.
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31.10.2022 13:25 Відповісти
тебе бы фэнтези писать...!
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31.10.2022 13:42 Відповісти
а шо там мировые экоактивисты... греты там всякие??? или отем долбням важнее в музеях ошиваться и пюре заливать шедевры???? или приклеивать себя к скелетам динозавров???
канешна веселее... пля...
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31.10.2022 12:54 Відповісти
Там же де і феміністки. Підтримати іранських жінок в їх боротьбі, щоб їх не вбивали і не гвалтували за неправильно одягнутий платочок - ні, ви що. А боротись проти якоїсь побутової фігні, типу чи потрібно жінкам брити під руками і приймати душ - о так, тут вони тут як тут. Екоактивісти такі ж, бутафорія одна
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31.10.2022 14:06 Відповісти
Памятаю коли був ризик на Київському морі підтопленя Кончи Заспи, то було скинуто багато води,
в результаті чого лід роздавив багато риби, декілька тон. Тож Конча Заспа, там можно )
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31.10.2022 13:33 Відповісти
 
 