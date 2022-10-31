Оккупанты на ЗАЭС уничтожают важную экологическую составляющую работы станции

Вследствие остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Из-за остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов. Это привело к массовому вымиранию рыбы в пруду", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что пруд был зарыблен тепловодной тилапией и азиатским сомом около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины. Зимой, в теплой воде рыба размножалась.

Если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы.

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