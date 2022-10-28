Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно, - глава МАГАТЭ Гросси

Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

28 октября на мероприятии Фонда Карнеги в Вашингтоне Гросси сказал, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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"Для меня создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции — самое очевидное. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию?" – возмутился глава МАГАТЭ.

Гросси также выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу того, что Россия 17 октября задержала двух ее работников.