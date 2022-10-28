Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно, - глава МАГАТЭ Гросси
Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
28 октября на мероприятии Фонда Карнеги в Вашингтоне Гросси сказал, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Для меня создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции — самое очевидное. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию?" – возмутился глава МАГАТЭ.
Гросси также выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу того, что Россия 17 октября задержала двух ее работников.
Топ комментарии
+6 5 копійок
показать весь комментарий28.10.2022 23:43
+6 Ан Мур
показать весь комментарий28.10.2022 23:54
+1 Алекс Скела
показать весь комментарий28.10.2022 23:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Буде і далі брехати?
Зэр шлехт!
Не думаю, что дурак пробился бы на такую должность