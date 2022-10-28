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Новости Война
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МАГАТЭ (361) Запорожская АЭС (665) Рафаэль Гросси (155)

Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно, - глава МАГАТЭ Гросси

гроссі

Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

28 октября на мероприятии Фонда Карнеги в Вашингтоне Гросси сказал, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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"Для меня создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции — самое очевидное. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию?" – возмутился глава МАГАТЭ.

Гросси также выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу того, что Россия 17 октября задержала двух ее работников.
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Топ комментарии
+6
Яка зона безпеки? При втечі кацапи підірвуть ЗАЕС в всьо. Велика подяка клоуну за це.
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28.10.2022 23:43
+6
Гроссі не хоче прямо заявити, що касапи не збираються деокуповувати ЗАЕС?
Буде і далі брехати?
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28.10.2022 23:54
+1
Дас ист гросси нетерпение!
Зэр шлехт!
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28.10.2022 23:56
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Яка зона безпеки? При втечі кацапи підірвуть ЗАЕС в всьо. Велика подяка клоуну за це.
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28.10.2022 23:43 Ответить
Гроссі не хоче прямо заявити, що касапи не збираються деокуповувати ЗАЕС?
Буде і далі брехати?
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28.10.2022 23:54 Ответить
Дас ист гросси нетерпение!
Зэр шлехт!
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28.10.2022 23:56 Ответить
Грантожер хочів сказати: "Нада пірістать стрилять, і стать на путь піріґаворав"
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29.10.2022 00:16 Ответить
Ну так подивися на себе в дзеркало, гроссі та плюнь.
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29.10.2022 00:48 Ответить
''он над нами издевался, ну сумашедший, что возьмешь''
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29.10.2022 00:57 Ответить
І оце все, "серйозне занепокоєння"? Але ми це вже десь колись чули...
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29.10.2022 05:48 Ответить
Навколо станції має бути зона небезпеки - все кацапське що ворушиться в радіусі більше 3 км. від станції має автоматично знищуватися. Станція має бути повністю блокована.
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29.10.2022 07:04 Ответить
Он действительно дурак или всё таки прикидывается?
Не думаю, что дурак пробился бы на такую должность
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29.10.2022 10:09 Ответить
Дебил недоделаный. С територии 2 и 4 реактора каждую ночь херачат по Никополю есть куча видео а твои 4 ублюдка которых ты там оставил ничего не замечают. За ноги вас тварей повесить.
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29.10.2022 10:18 Ответить
 
 