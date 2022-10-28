Створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС йде надто повільно, - глава МАГАТЕ Гроссі
Створення зони безпеки для Запорізької АЕС йде надто повільно.
Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
28 жовтня на заході Фонду Карнегі у Вашингтоні Гроссі сказав, що він "вкрай розчарований" темпами узгодження зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
"Для мене створення зони безпеки навколо атомної електростанції — найочевидніша річ. Як взагалі можна обстрілювати атомну електростанцію?" – обурився глава МАГАТЕ.
Гроссі також висловив "серйозне занепокоєння" щодо того, що Росія 17 жовтня затримала двох її працівників.
Топ коментарі
+6 5 копійок
показати весь коментар28.10.2022 23:43
+6 Ан Мур
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+1 Алекс Скела
показати весь коментар28.10.2022 23:56
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Буде і далі брехати?
Зэр шлехт!
Не думаю, что дурак пробился бы на такую должность