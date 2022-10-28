УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11586 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 847 10
МАГАТЕ (674) Запорізька АЕС (1355) Рафаель Гроссі (270)

Створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС йде надто повільно, - глава МАГАТЕ Гроссі

гроссі

Створення зони безпеки для Запорізької АЕС йде надто повільно.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

28 жовтня на заході Фонду Карнегі у Вашингтоні Гроссі сказав, що він "вкрай розчарований" темпами узгодження зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ цього тижня перевірить в Україні заяви РФ щодо "брудної бомби", – Гроссі

"Для мене створення зони безпеки навколо атомної електростанції — найочевидніша річ. Як взагалі можна обстрілювати атомну електростанцію?" – обурився глава МАГАТЕ.

Гроссі також висловив "серйозне занепокоєння" щодо того, що Росія 17 жовтня затримала двох її працівників.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Яка зона безпеки? При втечі кацапи підірвуть ЗАЕС в всьо. Велика подяка клоуну за це.
показати весь коментар
28.10.2022 23:43
+6
Гроссі не хоче прямо заявити, що касапи не збираються деокуповувати ЗАЕС?
Буде і далі брехати?
показати весь коментар
28.10.2022 23:54
+1
Дас ист гросси нетерпение!
Зэр шлехт!
показати весь коментар
28.10.2022 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка зона безпеки? При втечі кацапи підірвуть ЗАЕС в всьо. Велика подяка клоуну за це.
показати весь коментар
28.10.2022 23:43 Відповісти
Гроссі не хоче прямо заявити, що касапи не збираються деокуповувати ЗАЕС?
Буде і далі брехати?
показати весь коментар
28.10.2022 23:54 Відповісти
Дас ист гросси нетерпение!
Зэр шлехт!
показати весь коментар
28.10.2022 23:56 Відповісти
Грантожер хочів сказати: "Нада пірістать стрилять, і стать на путь піріґаворав"
показати весь коментар
29.10.2022 00:16 Відповісти
Ну так подивися на себе в дзеркало, гроссі та плюнь.
показати весь коментар
29.10.2022 00:48 Відповісти
''он над нами издевался, ну сумашедший, что возьмешь''
показати весь коментар
29.10.2022 00:57 Відповісти
І оце все, "серйозне занепокоєння"? Але ми це вже десь колись чули...
показати весь коментар
29.10.2022 05:48 Відповісти
Навколо станції має бути зона небезпеки - все кацапське що ворушиться в радіусі більше 3 км. від станції має автоматично знищуватися. Станція має бути повністю блокована.
показати весь коментар
29.10.2022 07:04 Відповісти
Он действительно дурак или всё таки прикидывается?
Не думаю, что дурак пробился бы на такую должность
показати весь коментар
29.10.2022 10:09 Відповісти
Дебил недоделаный. С територии 2 и 4 реактора каждую ночь херачат по Никополю есть куча видео а твои 4 ублюдка которых ты там оставил ничего не замечают. За ноги вас тварей повесить.
показати весь коментар
29.10.2022 10:18 Відповісти
 
 