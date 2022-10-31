Минулої доби морські піхотинці знищили БМП та 25 окупантів, - ВМС

30 жовтня, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Командування ВМС ЗСУ.

"Минулої доби морські піхотинці знищили 25 осіб живої сили. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили бойову машину піхоти та сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 71,2 тис. осіб (+950 за добу), 2672 танки, 1724 артсистеми, 5453 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА