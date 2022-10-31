Швеція почне озброювати Україну сучасними системами, - Міноборони країни

Швеція ухвалила рішення передати Україні сучасне озброєння, що демонструє оновлену оборонну політику північної країни.

Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, після першої двосторонньої зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим офіційний Стокгольм "активніше" візьметься за військову підтримку України.

Йонсон не уточнив, що саме вони поставлять на озброєння ЗСУ.

Якщо судити за словами депутата Мікаеля Оскарссона з оборонного комітету парламенту, це може бути переносний зенітний ракетний комплекс RBS 70 (є чотири варіанти/модернізації) у невідомих кількостях і колісні самохідні артилерійські установки FH77BW L52 Archer.

Раніше ЗМІ з посиланням на військових писали, що Швеція може передати 12 таких САУ.

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