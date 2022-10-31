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Швеція почне озброювати Україну сучасними системами, - Міноборони країни

archer

Швеція ухвалила рішення передати Україні сучасне озброєння, що демонструє оновлену оборонну політику північної країни.

Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, після першої двосторонньої зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим офіційний Стокгольм "активніше" візьметься за військову підтримку України.

Йонсон не уточнив, що саме вони поставлять на озброєння ЗСУ.

Якщо судити за словами депутата Мікаеля Оскарссона з оборонного комітету парламенту, це може бути переносний зенітний ракетний комплекс RBS 70 (є чотири варіанти/модернізації) у невідомих кількостях і колісні самохідні артилерійські установки FH77BW L52 Archer.

Раніше ЗМІ з посиланням на військових писали, що Швеція може передати 12 таких САУ.

Читайте: Україна через США хоче вплинути на Ізраїль, щоб той почав надавати військову допомогу: це єдина країна, до якої вони прислухаються, - посол Корнійчук

Автор: 

зброя (7466) Швеція (955)


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Топ коментарі
+32
Уже нейтральную 250 лет Швецию касапы довели до ручки
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31.10.2022 14:10
+23
Арчер это вообще самая быстрая сау в мире,мечта артелериста
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31.10.2022 14:16
+21
Saab JAS 39 Gripen
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31.10.2022 14:13
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Уже нейтральную 250 лет Швецию касапы довели до ручки
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31.10.2022 14:10 Відповісти
Ну как бы уже не совсем нейтральная
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31.10.2022 15:03 Відповісти
Наверное, он перепутал со Швейцарией.
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31.10.2022 15:24 Відповісти
Никого никто ни с чем не путал. Они нейтральны 250 лет. И ни в первой мировой, ни во второй участия не понимали. И вхождение в НАТО и помощь Украине беспрецедентны для них абсолютно.
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31.10.2022 15:29 Відповісти
Как бы совсем нейтральная уже больше 250 лет
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31.10.2022 15:28 Відповісти
208 років не бере Швеція участь в війнах.
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31.10.2022 15:09 Відповісти
Saab JAS 39 Gripen
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31.10.2022 14:13 Відповісти
Эти для ВСУ пригодились бы. Современный компактный истребитель, способный взлететь и сесть на асфалтированной дороге. Из серии - а у меня в сарае - самолёт.
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31.10.2022 17:38 Відповісти
100%
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01.11.2022 08:47 Відповісти
Круто. То 777 приєднаються ще 77 - лишніх сокир не буває
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31.10.2022 14:14 Відповісти
зайвих
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31.10.2022 16:13 Відповісти
Ленд-Ліз все ж таки повільно але працює.
Дехто переживає за те що Україна буде платити за Ленд- Ліз але варто зазначити як тільки знищать окупантів і повністю повернуть території Україна нікому нічого платити не буде -а буде платити Росія і за Ленд-Ліз також.
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31.10.2022 14:15 Відповісти
Де і як працює?
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31.10.2022 15:09 Відповісти
Арчер это вообще самая быстрая сау в мире,мечта артелериста
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31.10.2022 14:16 Відповісти
Арчер разворачивается за 30 сек, выстреливает весь БК(21 заряд) за 2,5 мин, сворачивается за 30 сек. Экипаж все это время находится в бронированной кабине. Перезарядка БК - 10 мин.
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31.10.2022 15:24 Відповісти
Оружие будущего
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31.10.2022 18:40 Відповісти
У Швеції є дуже не погані міномети. https://youtu.be/DBWhd9SL-cY Ось відеоогляд. Було б не погано протестувати їх на кацапах в ближньому бою. Якраз для наступу на Херсонщині. Для початку 4-5 одиниць вистачить.
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31.10.2022 14:20 Відповісти
Гарно. Чим більше зброї - тим більше харошіх рюззкіх.
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31.10.2022 14:21 Відповісти
Ракетна промисловість Швеції.

ПКРК RBS-15
ПЗРК RBS-70/90
ЗРК RBS-23 "Бамсё":


ПТРК RBS-53/56 "Билл"

ЗУР IRIS-TSL
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31.10.2022 14:48 Відповісти
Одна ПУ ЗРК Bamse за даними виробника SAAB Bofors Dynamics може прикрити територію площею понад 1500 км2.
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31.10.2022 14:50 Відповісти
Арчер в Українському пікселі буде чудово виглядати..і якого вони шороху будуть наводити!
То безперечно найкрутіша САУ з відомих..!
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31.10.2022 14:30 Відповісти
RBS 70 (індекс ПЗРК: Robotsystem 70 - «ракетный комплекс 70-ї моделі
За даними фірми Saab Bofors Dynamic's, сумарна кількість пусків ракет на кінець 2000 р. склала 1468, при цьому понад 90% запущених ракет вразили цілі.

Модифікація 2001"Bolide" :

Макс. дальність, м 8000 (у Starstreak 7000)
Стеля, м 5000




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31.10.2022 14:41 Відповісти
поплачте ще про те, як погано, що у Швеції праві прийшли до влади
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31.10.2022 14:32 Відповісти
Дякуємо, Швеціє.
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31.10.2022 14:35 Відповісти
Шведская САУ-это конечно нечто. Лишь бы стволы не подвели,как у немецких.
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31.10.2022 14:37 Відповісти
поки наших 12 панцергаубиць ремонтує Литва, Швеція підставить плече допомоги з 12 своїх.... щоб кацапи не сумували на фронті.
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31.10.2022 14:51 Відповісти
Шведы умеют делать качественно, недорого, современно, красиво, а главное эффективно. И не только "Икея" тому в пример.
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31.10.2022 14:56 Відповісти
Недорого, це Вольво чи Сааб?
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31.10.2022 15:08 Відповісти
порохо тяг electrolux
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31.10.2022 20:07 Відповісти
Дякуємо нашим братам вікінгам.
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31.10.2022 15:35 Відповісти
Чим більше вони будуть тестувати свое озбрення на фронті в Украіне тим якісніше буде зброя ї тим паче буде більше москальского гною в нашій землі.
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31.10.2022 16:46 Відповісти
До войны я военной тематикой не интересовался и с большим удивлением узнал что Швеция, с ее ничтожно малым населением одна из стран производящая ТОП оружие буквально всех видов. Даже самолёты.
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31.10.2022 18:42 Відповісти
тепьерь ви знаєте шьто такоє маталига?
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31.10.2022 20:09 Відповісти
мотолыга это специальный мангал для бурятов, где они получаются с хрустящей корочкой.
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31.10.2022 20:11 Відповісти
Not Bad, Alexey
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31.10.2022 20:16 Відповісти
 
 