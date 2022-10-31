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оружие (10028) Швеция (968)

Швеция начнет вооружать Украину современными системами, - Минобороны страны

archer

Швеция приняла решение передать Украине современное вооружение, что отражает обновленную оборонную политику северной страны.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, после первой двусторонней встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым официальный Стокгольм "активнее" возьмется за военную поддержку Украины.

Йонсон не уточнил, что именно они поставят на вооружение ВСУ.

Если судить по словам депутата Микаэля Оскарссона из оборонного комитета парламента, это может быть переносной зенитный ракетный комплекс RBS 70 (существует четыре варианта/модернизации) в неизвестных количествах и колесные самоходные артиллерийские установки FH77BW L52 Archer.

Ранее СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 таких САУ.

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Топ комментарии
+32
Уже нейтральную 250 лет Швецию касапы довели до ручки
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31.10.2022 14:10
+23
Арчер это вообще самая быстрая сау в мире,мечта артелериста
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31.10.2022 14:16
+21
Saab JAS 39 Gripen
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31.10.2022 14:13
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Уже нейтральную 250 лет Швецию касапы довели до ручки
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31.10.2022 14:10 Ответить
Ну как бы уже не совсем нейтральная
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31.10.2022 15:03 Ответить
Наверное, он перепутал со Швейцарией.
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31.10.2022 15:24 Ответить
Никого никто ни с чем не путал. Они нейтральны 250 лет. И ни в первой мировой, ни во второй участия не понимали. И вхождение в НАТО и помощь Украине беспрецедентны для них абсолютно.
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31.10.2022 15:29 Ответить
Как бы совсем нейтральная уже больше 250 лет
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31.10.2022 15:28 Ответить
208 років не бере Швеція участь в війнах.
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31.10.2022 15:09 Ответить
Saab JAS 39 Gripen
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31.10.2022 14:13 Ответить
Эти для ВСУ пригодились бы. Современный компактный истребитель, способный взлететь и сесть на асфалтированной дороге. Из серии - а у меня в сарае - самолёт.
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31.10.2022 17:38 Ответить
100%
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01.11.2022 08:47 Ответить
Круто. То 777 приєднаються ще 77 - лишніх сокир не буває
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31.10.2022 14:14 Ответить
зайвих
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31.10.2022 16:13 Ответить
Ленд-Ліз все ж таки повільно але працює.
Дехто переживає за те що Україна буде платити за Ленд- Ліз але варто зазначити як тільки знищать окупантів і повністю повернуть території Україна нікому нічого платити не буде -а буде платити Росія і за Ленд-Ліз також.
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31.10.2022 14:15 Ответить
Де і як працює?
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31.10.2022 15:09 Ответить
Арчер это вообще самая быстрая сау в мире,мечта артелериста
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31.10.2022 14:16 Ответить
Арчер разворачивается за 30 сек, выстреливает весь БК(21 заряд) за 2,5 мин, сворачивается за 30 сек. Экипаж все это время находится в бронированной кабине. Перезарядка БК - 10 мин.
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31.10.2022 15:24 Ответить
Оружие будущего
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31.10.2022 18:40 Ответить
У Швеції є дуже не погані міномети. https://youtu.be/DBWhd9SL-cY Ось відеоогляд. Було б не погано протестувати їх на кацапах в ближньому бою. Якраз для наступу на Херсонщині. Для початку 4-5 одиниць вистачить.
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31.10.2022 14:20 Ответить
Гарно. Чим більше зброї - тим більше харошіх рюззкіх.
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31.10.2022 14:21 Ответить
Ракетна промисловість Швеції.

ПКРК RBS-15
ПЗРК RBS-70/90
ЗРК RBS-23 "Бамсё":


ПТРК RBS-53/56 "Билл"

ЗУР IRIS-TSL
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31.10.2022 14:48 Ответить
Одна ПУ ЗРК Bamse за даними виробника SAAB Bofors Dynamics може прикрити територію площею понад 1500 км2.
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31.10.2022 14:50 Ответить
Арчер в Українському пікселі буде чудово виглядати..і якого вони шороху будуть наводити!
То безперечно найкрутіша САУ з відомих..!
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31.10.2022 14:30 Ответить
RBS 70 (індекс ПЗРК: Robotsystem 70 - «ракетный комплекс 70-ї моделі
За даними фірми Saab Bofors Dynamic's, сумарна кількість пусків ракет на кінець 2000 р. склала 1468, при цьому понад 90% запущених ракет вразили цілі.

Модифікація 2001"Bolide" :

Макс. дальність, м 8000 (у Starstreak 7000)
Стеля, м 5000




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31.10.2022 14:41 Ответить
поплачте ще про те, як погано, що у Швеції праві прийшли до влади
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31.10.2022 14:32 Ответить
Дякуємо, Швеціє.
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31.10.2022 14:35 Ответить
Шведская САУ-это конечно нечто. Лишь бы стволы не подвели,как у немецких.
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31.10.2022 14:37 Ответить
поки наших 12 панцергаубиць ремонтує Литва, Швеція підставить плече допомоги з 12 своїх.... щоб кацапи не сумували на фронті.
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31.10.2022 14:51 Ответить
Шведы умеют делать качественно, недорого, современно, красиво, а главное эффективно. И не только "Икея" тому в пример.
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31.10.2022 14:56 Ответить
Недорого, це Вольво чи Сааб?
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31.10.2022 15:08 Ответить
порохо тяг electrolux
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31.10.2022 20:07 Ответить
Дякуємо нашим братам вікінгам.
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31.10.2022 15:35 Ответить
Чим більше вони будуть тестувати свое озбрення на фронті в Украіне тим якісніше буде зброя ї тим паче буде більше москальского гною в нашій землі.
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31.10.2022 16:46 Ответить
До войны я военной тематикой не интересовался и с большим удивлением узнал что Швеция, с ее ничтожно малым населением одна из стран производящая ТОП оружие буквально всех видов. Даже самолёты.
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31.10.2022 18:42 Ответить
тепьерь ви знаєте шьто такоє маталига?
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31.10.2022 20:09 Ответить
мотолыга это специальный мангал для бурятов, где они получаются с хрустящей корочкой.
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31.10.2022 20:11 Ответить
Not Bad, Alexey
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31.10.2022 20:16 Ответить
 
 