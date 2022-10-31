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Новини
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Норвегія заявила про підвищення рівня готовності збройних сил

кордон,норвегія

З 1 листопада Норвегія підвищує рівень готовності збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 31 жовтня повідомляє місцеве видання DN.

За словами прем'єр-міністра Йонаса Гар Стере, політика безпеки країни перебуває в найсерйознішій ситуації за останні десятиліття.

"Немає підстав очікувати, що Росія безпосередньо втягне Норвегію у війну, але ми маємо бути пильнішими", – цитує його видання.

DN зазначає, що уряд уже підвищував рівень готовності армії країни до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А останніми тижнями Норвегія збільшила присутність військових у Північному морі для патрулювання там критичної інфраструктури.

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Підвищення рівня готовності означає для збройних сил Норвегії зміну завдань і видів діяльності відповідно до перерозподілу пріоритетів, ідеться у статті.

"Щоб вирішити це завдання, ми маємо адаптувати нашу діяльність до ситуації, у якій ми перебуваємо в будь-який момент часу. Зараз ми робимо це, змінюючи пріоритети частин нашої запланованої діяльності, щоб посилити нашу готовність, наші оперативні здібності й нашу витривалість", – сказав на спільній із главою уряду пресконференції глава оборони Норвегії Ейрік Крістоферсен.

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Автор: 

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У норвежцев неплохой спецназ а орки свой угробили в Украине.
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31.10.2022 16:58 Відповісти
Смішно. Почитайте похвилинний звіт під час масакри Брейвіка. Як діяли норвезькі командос. Навряд чи вони є серйозним підрозділом.
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31.10.2022 17:06 Відповісти
Не путайте полицейский и армейский спецназ,армейцы с 2014-го усиленно готовятся.
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31.10.2022 17:08 Відповісти
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31.10.2022 17:27 Відповісти
 
 