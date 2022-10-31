Норвегія заявила про підвищення рівня готовності збройних сил

З 1 листопада Норвегія підвищує рівень готовності збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 31 жовтня повідомляє місцеве видання DN.

За словами прем'єр-міністра Йонаса Гар Стере, політика безпеки країни перебуває в найсерйознішій ситуації за останні десятиліття.



"Немає підстав очікувати, що Росія безпосередньо втягне Норвегію у війну, але ми маємо бути пильнішими", – цитує його видання.



DN зазначає, що уряд уже підвищував рівень готовності армії країни до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А останніми тижнями Норвегія збільшила присутність військових у Північному морі для патрулювання там критичної інфраструктури.

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Підвищення рівня готовності означає для збройних сил Норвегії зміну завдань і видів діяльності відповідно до перерозподілу пріоритетів, ідеться у статті.



"Щоб вирішити це завдання, ми маємо адаптувати нашу діяльність до ситуації, у якій ми перебуваємо в будь-який момент часу. Зараз ми робимо це, змінюючи пріоритети частин нашої запланованої діяльності, щоб посилити нашу готовність, наші оперативні здібності й нашу витривалість", – сказав на спільній із главою уряду пресконференції глава оборони Норвегії Ейрік Крістоферсен.

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