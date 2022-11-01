Енергопостачання Запоріжжя повністю відновлено

ПАТ "Запоріжжяобленерго" завершило роботи з ліквідації наслідків атаки окупаційних військ РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПАТ "Запоріжжяобленерго"

"Через ранкові ракетні обстріли обласного центру загарбниками місто було повністю знеструмлено, за уточненими даними без енергопостачання залишилися 197 600 домівок, підприємств та установ. Та щойно вщухли обстріли, енергетики одразу взялися до роботи", - йдеться в повідомленні.

До кінця доби енергопостачання Запоріжжя було повністю відновлено.

Через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж енергетики не проводили аварійно-відновлювальні роботи у Гуляйпільському та Оріхівському районних відділеннях, Степногірській дільниці.

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По Василівському, Михайлівському, Бердянському, Приморському, Мелітопольському, Якимівському, Веселівському, Кам’янсько-Дніпровському, Токмацькому, Більмацькому та Розівському районним відділенням через дії місцевої окупаційної "влади" доступу до електромереж та актуальної інформації щодо їх стану ПАТ "Запоріжжяобленерго" не має.

Станом на 07:00 01 листопада без енергопостачання залишаються 28 078 споживачів у 78 населених пунктах Запорізької області (за винятком Василівського, Михайлівського, Бердянського, Приморського, Мелітопольського, Якимівського, Веселівського, Токмацького, Кам’янсько-Дніпровського, Більмацького та Розівського районних відділень).

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