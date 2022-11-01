Уроки в школах Одеси підлаштовуватимуть під графік відключень електроенергії

Наразі школи ділять дітей однієї паралелі на групи залежно від місця проживання. Батьки отримають від класного керівника графік проведення уроків та їх розклад відповідно до тієї групи, в якій проживає родина.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це на брифінгу повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За її словами, департамент вже отримав графіки відключень, однак на остаточне пристосування піде кілька днів.

Олена Буйневич попередила, що розклад може відрізнятиметься від звичного, оскільки перевагу надаватимуть тим предметам, які потребують щоденного контакту з учителем. Це уроки математики, фізики, хімії, біології, української мови, іноземної мови та історії України. Також дітям іноді можуть присилати посилання на відео уроку, який можна переглянути самостійно на сайті департаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи Київщини 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно, - ОВА

"Звертаємо вашу увагу, на те, що якщо діти звикли до одного класного колективу, то при розподілі на групи разом з дитиною можуть навчатися діти з паралельного класу. ... Ми намагаємося на сьогодні максимально зберегти тих вчителів, до яких звикли діти, але й тут можливі зміни. Якщо на паралелі працює два вчителі математики, то математику в дитини буде вести той вчитель, у якого також дома в цей час є світло", — зазначила Олена Буйневич.

Школи ж, які працюють очно, також будуть підлаштовуватися. За словами очільниці департаменту, перша зміна навчається у світлий час доби, другу ж зміну, якщо вона потраплятиме в період відключень, скорочуватимуть.

Також читайте: У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму, - Шкарлет

Олена Буневич зазначила, що коли стабілізаційні графіки не застосовуватимуться, освітній процес йтиме за звичним розкладом. Також вона порекомендувала заздалегідь завантажити електронні версії підручників, якщо немає паперових, та контролювати, аби дитина вчасно приєднувалась до уроку.