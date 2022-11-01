Іран готується відправити до Росії додаткове озброєння, зокрема балістичні ракети, - CNN

Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї Росії. Зокрема йдеться про балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" і більше ударних безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявили офіційні особи західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєнь Ірану.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для ударів по Україні.

"Ця нова очікувана поставка означатиме значне збільшення підтримки Іраном військових дій Росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року", - пише видання.

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