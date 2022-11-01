Іран готується відправити до Росії додаткове озброєння, зокрема балістичні ракети, - CNN
Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї Росії. Зокрема йдеться про балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" і більше ударних безпілотників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявили офіційні особи західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєнь Ірану.
За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для ударів по Україні.
"Ця нова очікувана поставка означатиме значне збільшення підтримки Іраном військових дій Росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року", - пише видання.
Топ коментарі
+20 Зэлэный_Змий
показати весь коментар01.11.2022 13:43
+17 Валентин Коваль
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+13 stanis nasvaiko
показати весь коментар01.11.2022 13:41
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а мусліми в масі є суннітами
отак і ставляться
а для сунитов они недруги
То де ж тут невірні висновки?
Я в жодному разі різко не критикую Штати, бо без їх допомоги нам би взагалі було непереливки. Але той факт, що вони не дають нам всього для ШВИДКОЇ перемоги теж має місце. І це вже зрозуміло навіть самим зарозумілим носіям "рожевих окулярів". Вони чомусь дуже тягнуть час і дуже не хочуть швидко покінчити з ********** раз і назавжди.
одна надежда на Израиль...он молчит-молчит...и шото таки сможет придумать, если не обижать его!
ну я не знаю... кто еще может дать ирану по клешенке???...
а вот это поворотец...
а ведь может и так быть
Но вот есть Иран,100% антисимитское государство, ГЛАВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ИРАНА - УНИЧТОЖЕНИЕ ИЗРАИЛЯ...
Путин дружит с Ираном, главный партнёр и союзник, как и Белорусь Лукашенко...Путин - не АНТИСИМИТ?
Тобто взамін за повну контрольованість армії Ірану (збитий нею наш літак), за лояльність Ірану (те як іран голосує та інше), за дрони Ірану, за ракети вони дали ірану майже готову ядерну зброю.
Факти що підтверджують все це злили у вільний доступ хакери (тижня 2 назад), і що саме веселе цей факт ігнорують змі.
Іран допомагає кацапам не просто за бабло, і тут ви праві. Пророцтво починає збуватись...
https://t.me/black_reward/38
А саме цінне тільки в тор на спеціалізованих форумах.
но не гуглится за посл время
Ох*енно, что уж.