Свідки воєнних злочинів РФ тепер можуть звернутися до іноземних правоохоронців

В Україні стартувала програма комунікаційна кампанія "Твоя історія - твій внесок у Перемогу!", яка має допомогти зібрати інформацію про злочини російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ми забезпечимо вашу безпеку. Про те, що сталося з вами чи на ваших очах, знатимуть лише правоохоронці та суд. Будь ласка, не мовчіть! Допоможіть прискорити перемогу. Ворог відповість і заплатить!" - закликала віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

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Очікується, що проєкт #YourStoryYourWeapon дозволить зібрати базу доказів для судів. Офіційна реєстрація свідчень дасть право на матеріальну компенсацію за заподіяну шкоду, коли запрацює відповідний міжнародний механізм.

Свідки воєнних злочинів, які наразі перебувають закордоном, можуть звертатися до правоохоронних органів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Німеччини.

Крім того, свідки можуть повідомити про воєнні злочини через Єдиний державний хаб зі збору доказів воєнних злочинів warcrimes.gov.ua.

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