Крапку у війні після військових та політиків поставлять юристи, - Зеленський. ВIДЕО

Крапку у розпочатій Росією війні після військових та політиків поставлять саме юристи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників зустрічі, організованої Міжнародною асоціацією юристів (International Bar Association), передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути увагу на те, що крапку в цій війні після військових і політиків поставлять саме юристи. Ті, хто забезпечить притягнення до відповідальності всіх винних у терорі та відшкодування всіх завданих Росією збитків – за рахунок активів самої держави-агресора. Саме така справедливість має стати фіналом того зла, яке принесла Росія", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що кожен воєнний злочинець буде притягнутий до відповідальності.

Президент додав, що російське вторгнення підважує багатолітні досягнення людства у захисті міжнародного правопорядку і миру.

"Ця війна, що триває в Україні, вже давно має відлуння в усіх інших частинах світу - десь хвилі біженців, десь загроза масштабного голоду через спровоковану Росією штучну продовольчу кризу, десь жорстока криза вартості життя, яка заганяє мільйони людей у злидні і знищує добробут середнього класу навіть там, куди Росія не може дотягнутися своєю агресією, а десь найжорсткіші речі з усіх, які тільки можливі - це відбувається в Україні", - сказав Зеленський.

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За словами Президента, через артилерійські обстріли сотні українських міст зазнали руйнувань, а десятки - повністю спалені.

Також Зеленський наголосив, що мільйони українців зазнали втрат від розв'язаної Росією війни - втратили близьких, друзів, свій дім. Як мінімум десятки тисяч українців вже вбиті, сказав Президент.

Зеленський розповів, що Україна робить все, щоб захистити людей і якнайшвидше вигнати російських загарбників, повернути свободи усім українцям у кожному куточку країни: "Я вірю, що ми це зробимо завдяки нашим героїчним захисникам і захисницям, завдяки усім хто воює і працює для перемоги України", - додав Президент.

Глава держави також подякував міжнародним партнерам за підтримку.

"Дуже потужну допомогу надають наші партнери, я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки за лідерство у глобальній коаліції, що сформовано цьогоріч для захисту України і свободи", - сказав Президент.