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Крапку у війні після військових та політиків поставлять юристи, - Зеленський. ВIДЕО

Крапку у розпочатій Росією війні після військових та політиків поставлять саме юристи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників зустрічі, організованої Міжнародною асоціацією юристів (International Bar Association), передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути увагу на те, що крапку в цій війні після військових і політиків поставлять саме юристи. Ті, хто забезпечить притягнення до відповідальності всіх винних у терорі та відшкодування всіх завданих Росією збитків – за рахунок активів самої держави-агресора. Саме така справедливість має стати фіналом того зла, яке принесла Росія", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що кожен воєнний злочинець буде притягнутий до відповідальності.

Президент додав, що російське вторгнення підважує багатолітні досягнення людства у захисті міжнародного правопорядку і миру.

"Ця війна, що триває в Україні, вже давно має відлуння в усіх інших частинах світу - десь хвилі біженців, десь загроза масштабного голоду через спровоковану Росією штучну продовольчу кризу, десь жорстока криза вартості життя, яка заганяє мільйони людей у злидні і знищує добробут середнього класу навіть там, куди Росія не може дотягнутися своєю агресією, а десь найжорсткіші речі з усіх, які тільки можливі - це відбувається в Україні", - сказав Зеленський.

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За словами Президента, через артилерійські обстріли сотні українських міст зазнали руйнувань, а десятки - повністю спалені.

Також Зеленський наголосив, що мільйони українців зазнали втрат від розв'язаної Росією війни - втратили близьких, друзів, свій дім. Як мінімум десятки тисяч українців вже вбиті, сказав Президент.

Зеленський розповів, що Україна робить все, щоб захистити людей і якнайшвидше вигнати російських загарбників, повернути свободи усім українцям у кожному куточку країни: "Я вірю, що ми це зробимо завдяки нашим героїчним захисникам і захисницям, завдяки усім хто воює і працює для перемоги України", - додав Президент.

Глава держави також подякував міжнародним партнерам за підтримку.

"Дуже потужну допомогу надають наші партнери, я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки за лідерство у глобальній коаліції, що сформовано цьогоріч для захисту України і свободи", - сказав Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) компенсації (695) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+20
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31.10.2022 21:28
+17
Юристи яки закінчили Криворожський універ !
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31.10.2022 21:26
+14
Та нет . Если именно военные не поставят точку , то на юристов надежды мало .
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31.10.2022 21:30
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Юристи яки закінчили Криворожський універ !
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31.10.2022 21:26 Відповісти
Курсы в Трускавце
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31.10.2022 21:32 Відповісти
угу..будуть наглядати за розпилом грошових коштів..
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31.10.2022 21:34 Відповісти
На вечернем,ускоренные,по дистанционке
А ты думал адвокаты Ахметова с Елем и Гарвардом этим займутся?
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31.10.2022 22:15 Відповісти
та папа саша....
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31.10.2022 21:28 Відповісти
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31.10.2022 21:28 Відповісти
Та нет . Если именно военные не поставят точку , то на юристов надежды мало .
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31.10.2022 21:30 Відповісти
отчего же. Любой товар проданный Россией в ЕС и США или проданные через третьи страны конфискуется в пользу восстановления Украины в течении 25 лет или до выплаты Россией Украине суммы в 12 триллионов евро с индексацией к текущему курсу.
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31.10.2022 22:29 Відповісти
все было бы хорошо если бы право, мораль и законы работали бы (ну или хотя бы делали бы вид, что ли). а сейчас ни оон ни магате ни все остальное как-то оказывается не фонтан. даже на оккупацию Крыма, нарушение морского права, не говоря уже о похеривании Будапештского меморандума, то есть фактически ликвидацию ядерного паритета реакция мягко сказать была никакая. да и до сих пор кацапы в оон херней всех достают. а Лига Наций в свое время кацапов вытурила. значит раньше народ был таки умнее и порядочнее что ли. сейчас - похоже просто популисты без мозгов.
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01.11.2022 01:25 Відповісти
Розсмішив
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31.10.2022 21:33 Відповісти
Конечно. Когда дадут тебе в суде ПЗ.
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31.10.2022 21:33 Відповісти
От не знаю хто чесніший у своїй професії,..проститутки чи юристи?
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31.10.2022 21:41 Відповісти
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке...
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31.10.2022 21:44 Відповісти
Поговорив з телекамерою, лягай спати.
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31.10.2022 21:45 Відповісти
Якщо твої, нам кабзда!!!🤪🤪🤪
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31.10.2022 21:50 Відповісти
Вот и сказочке конец!
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31.10.2022 21:52 Відповісти
За 8 месяцев видим огромные результаты тех юристов.
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31.10.2022 22:16 Відповісти
Юристы у него такие же будут, как и "преЗЕденты":
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31.10.2022 22:24 Відповісти
Гм. ***** -- звичайне скандинавське ім'я, а ******** (тобто "син *****а") взагалі одне з чотирьох найрозповсюдженіших данських прізвищ. Ос -- теж звичайне таке собі прізвище.

Це якби було українською якийсь, скажімо, Петро Круча.

Що такого смішного побачив автор фотожаби на світлині?
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31.10.2022 22:33 Відповісти
Ключевое слово в моём посте преЗЕдент, а не пид*рас. Но многие их путают...
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31.10.2022 22:36 Відповісти
Ах, от ви а чом...

Так би мовити, хто що бачить... А взагалі-то, написане на табличці звучить зовсім не так (див. вище). ***** (https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Danish pʰeðɐ ) Ос (з довгим звуком "о").

Просто данці літеру Å хоч і ввели (1948-го року, здається) до абетки, але дуже її не *******. Тому й Aas.
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31.10.2022 23:17 Відповісти
Поставлять. І під вироком тим хто здавав південь,крав допомогу ешелонами,влаштовував вагнергейт,продавав москалям двигуни до гелікоптерів з НАЦІОНАЛІЗОВАНОЇ "Мотр Січі" також поставлять.
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31.10.2022 23:05 Відповісти
Нам бы узнать, кто так быстро сдавал Украину вначале войны.
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01.11.2022 04:59 Відповісти
 
 