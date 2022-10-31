Точку в войне после военных и политиков поставят юристы, - Зеленский. ВИДЕО

Точку в начатой Россией войне после военных и политиков поставят именно юристы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи, организованной Международной ассоциацией юристов (International Bar Association), передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на то, что точку в этой войне после военных и политиков поставят именно юристы. Те, кто обеспечит привлечение к ответственности всех виновных в терроре и возмещение всех причиненных Россией убытков – за счет активов самого государства-агрессора. Именно такая справедливость должна стать финалом того зла, которое принесла Россия", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый военный преступник будет привлечен к ответственности.

Президент добавил, что российское вторжение подрывает многолетние достижения человечества в защите международного правопорядка и мира.

"Эта продолжающаяся в Украине война уже давно имеет отголоски во всех других частях света - где-то волны беженцев, где-то угроза масштабного голода из-за спровоцированного Россией искусственного продовольственного кризиса, где-то жестокий кризис стоимости жизни, который загоняет миллионы людей в нищету и уничтожает благосостояние среднего класса даже там, куда Россия не может дотянуться своей агрессией, а где-то самые жесткие вещи из всех, которые только возможны - это происходит в Украине", - сказал Зеленский.

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По словам президента, из-за артиллерийских обстрелов сотни украинских городов подверглись разрушениям, а десятки - полностью сожжены.

Также Зеленский подчеркнул, что миллионы украинцев понесли потери от развязанной Россией войны - потеряли близких, друзей, свой дом. Как минимум, десятки тысяч украинцев уже убиты, сказал президент.

Зеленский рассказал, что Украина делает всё, чтобы защитить людей и как можно скорее выгнать российских захватчиков, вернуть свободу всем украинцам в каждом уголке страны: "Я верю, что мы это сделаем благодаря нашим героическим защитникам и защитницам, благодаря всем, кто воюет и работает для победы Украины", – добавил президент.

Глава государства также поблагодарил международных партнеров за поддержку.

"Очень мощную помощь оказывают наши партнеры, я особенно благодарен Соединенным Штатам Америки за лидерство в глобальной коалиции, сформированное в этом году для защиты Украины и свободы", - сказал президент.