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Точку в войне после военных и политиков поставят юристы, - Зеленский. ВИДЕО

Точку в начатой Россией войне после военных и политиков поставят именно юристы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи, организованной Международной ассоциацией юристов (International Bar Association), передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на то, что точку в этой войне после военных и политиков поставят именно юристы. Те, кто обеспечит привлечение к ответственности всех виновных в терроре и возмещение всех причиненных Россией убытков – за счет активов самого государства-агрессора. Именно такая справедливость должна стать финалом того зла, которое принесла Россия", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый военный преступник будет привлечен к ответственности.

Президент добавил, что российское вторжение подрывает многолетние достижения человечества в защите международного правопорядка и мира.

"Эта продолжающаяся в Украине война уже давно имеет отголоски во всех других частях света - где-то волны беженцев, где-то угроза масштабного голода из-за спровоцированного Россией искусственного продовольственного кризиса, где-то жестокий кризис стоимости жизни, который загоняет миллионы людей в нищету и уничтожает благосостояние среднего класса даже там, куда Россия не может дотянуться своей агрессией, а где-то самые жесткие вещи из всех, которые только возможны - это происходит в Украине", - сказал Зеленский.

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По словам президента, из-за артиллерийских обстрелов сотни украинских городов подверглись разрушениям, а десятки - полностью сожжены.

Также Зеленский подчеркнул, что миллионы украинцев понесли потери от развязанной Россией войны - потеряли близких, друзей, свой дом. Как минимум, десятки тысяч украинцев уже убиты, сказал президент.

Зеленский рассказал, что Украина делает всё, чтобы защитить людей и как можно скорее выгнать российских захватчиков, вернуть свободу всем украинцам в каждом уголке страны: "Я верю, что мы это сделаем благодаря нашим героическим защитникам и защитницам, благодаря всем, кто воюет и работает для победы Украины", – добавил президент.

Глава государства также поблагодарил международных партнеров за поддержку.

"Очень мощную помощь оказывают наши партнеры, я особенно благодарен Соединенным Штатам Америки за лидерство в глобальной коалиции, сформированное в этом году для защиты Украины и свободы", - сказал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) компенсации (480) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+20
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31.10.2022 21:28
+17
Юристи яки закінчили Криворожський універ !
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31.10.2022 21:26
+14
Та нет . Если именно военные не поставят точку , то на юристов надежды мало .
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31.10.2022 21:30
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Юристи яки закінчили Криворожський універ !
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31.10.2022 21:26 Ответить
Курсы в Трускавце
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31.10.2022 21:32 Ответить
угу..будуть наглядати за розпилом грошових коштів..
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31.10.2022 21:34 Ответить
На вечернем,ускоренные,по дистанционке
А ты думал адвокаты Ахметова с Елем и Гарвардом этим займутся?
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31.10.2022 22:15 Ответить
та папа саша....
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31.10.2022 21:28 Ответить
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31.10.2022 21:28 Ответить
Та нет . Если именно военные не поставят точку , то на юристов надежды мало .
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31.10.2022 21:30 Ответить
отчего же. Любой товар проданный Россией в ЕС и США или проданные через третьи страны конфискуется в пользу восстановления Украины в течении 25 лет или до выплаты Россией Украине суммы в 12 триллионов евро с индексацией к текущему курсу.
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31.10.2022 22:29 Ответить
все было бы хорошо если бы право, мораль и законы работали бы (ну или хотя бы делали бы вид, что ли). а сейчас ни оон ни магате ни все остальное как-то оказывается не фонтан. даже на оккупацию Крыма, нарушение морского права, не говоря уже о похеривании Будапештского меморандума, то есть фактически ликвидацию ядерного паритета реакция мягко сказать была никакая. да и до сих пор кацапы в оон херней всех достают. а Лига Наций в свое время кацапов вытурила. значит раньше народ был таки умнее и порядочнее что ли. сейчас - похоже просто популисты без мозгов.
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01.11.2022 01:25 Ответить
Розсмішив
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31.10.2022 21:33 Ответить
Конечно. Когда дадут тебе в суде ПЗ.
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31.10.2022 21:33 Ответить
От не знаю хто чесніший у своїй професії,..проститутки чи юристи?
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31.10.2022 21:41 Ответить
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке...
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31.10.2022 21:44 Ответить
Поговорив з телекамерою, лягай спати.
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31.10.2022 21:45 Ответить
Якщо твої, нам кабзда!!!🤪🤪🤪
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31.10.2022 21:50 Ответить
Вот и сказочке конец!
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31.10.2022 21:52 Ответить
За 8 месяцев видим огромные результаты тех юристов.
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31.10.2022 22:16 Ответить
Юристы у него такие же будут, как и "преЗЕденты":
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31.10.2022 22:24 Ответить
Гм. ***** -- звичайне скандинавське ім'я, а ******** (тобто "син *****а") взагалі одне з чотирьох найрозповсюдженіших данських прізвищ. Ос -- теж звичайне таке собі прізвище.

Це якби було українською якийсь, скажімо, Петро Круча.

Що такого смішного побачив автор фотожаби на світлині?
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31.10.2022 22:33 Ответить
Ключевое слово в моём посте преЗЕдент, а не пид*рас. Но многие их путают...
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31.10.2022 22:36 Ответить
Ах, от ви а чом...

Так би мовити, хто що бачить... А взагалі-то, написане на табличці звучить зовсім не так (див. вище). ***** (https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Danish pʰeðɐ ) Ос (з довгим звуком "о").

Просто данці літеру Å хоч і ввели (1948-го року, здається) до абетки, але дуже її не *******. Тому й Aas.
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31.10.2022 23:17 Ответить
Поставлять. І під вироком тим хто здавав південь,крав допомогу ешелонами,влаштовував вагнергейт,продавав москалям двигуни до гелікоптерів з НАЦІОНАЛІЗОВАНОЇ "Мотр Січі" також поставлять.
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31.10.2022 23:05 Ответить
Нам бы узнать, кто так быстро сдавал Украину вначале войны.
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01.11.2022 04:59 Ответить
 
 