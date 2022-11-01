Єврокомісарка з питань енергетики прибула до Києва

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва. Вона заявила, що необхідно збільшити підтримку українського енергосектору після ракетних ударів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими" - написала Сімсон у Twitter.

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