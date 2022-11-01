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Новини Агресія Росії проти України
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Єврокомісарка з питань енергетики прибула до Києва

сімсон

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва. Вона заявила, що необхідно збільшити підтримку українського енергосектору після ракетних ударів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими" - написала Сімсон у Twitter.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія б’є по енергоінфраструктурі, однак Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей, - єврокомісар Сімсон

Автор: 

Київ (19490) енергетика (2597) Євросоюз (13409)


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Й...те ***** зробило, де факто, Україну членом ЄС і НАТО
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01.11.2022 14:59 Відповісти
 
 