В Україні 1 листопада набуває чинності Стамбульська конвенція

В Україні 1 листопада набуває чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у фейсбуці.

"1 листопада 2022 року для України набуває чинності Стамбульська конвенція. Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню", - ідеться у повідомленні.

Згідно зі Стамбульською конвенцією, для постраждалих забезпечуються такі заходи: застосування захисних приписів; забезпечення інформування постраждалих про їхні права та можливості отримання допомоги і захисту; забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки; не замовчування проблеми домашнього насильства; захист і підтримка дітей – свідків домашнього насильства.

Втім, за словами Лубінця, незважаючи на важливість питання, особливо в умовах тривалої війни, існують міфи про Стамбульську конвенцію.

"Наприклад, що Стамбульська конвенція вводить в національне законодавство України поняття "ґендер", яке буде негативно впливати на інститут сім’ї. Водночас поняття "ґендерної рівності" як рівний правовий статус жінок і чоловіків використовується у Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" з 2005 року і не несе жодної шкоди", - підкреслив Лубінець.

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Він додав, що противники Стамбульської конвенції в Україні також апелюють тим, що остання суперечить релігійним традиціям в Україні. Однак конвенція не регулює релігійні норми чи вірування, а підкреслює, що культура, звичаї, релігія, традиції або так звана "честь" не повинні розглядатися як виправдання будь-якого акту насильства.

"Міфи та домисли про Стамбульську конвенцію поширюють в інформаційному полі здебільшого люди, які не детально дослідили її текст, який, до речі, є у відкритому доступі перекладений українською мовою. Як омбудсмен України закликаю критично підходити до будь-якої неперевіреної інформації, вивчати першоджерела та пам’ятати, що Стамбульська конвенція має на меті не розколоти, а консолідувати зусилля задля подолання насильства стосовно жінок та домашнього насильства", - підкреслив Лубінець.

Він наголосив, що докладе зусилля до того, щоб застосування норм конвенції і гармонізація українського законодавства відповідно до міжнародних стандартів посилили захист прав жінок в Україні.

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Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію). 21 червня Президент Володимир Зеленський її підписав.