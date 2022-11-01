В Україні 1 листопада набуває чинності Стамбульська конвенція
В Україні 1 листопада набуває чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).
Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у фейсбуці.
"1 листопада 2022 року для України набуває чинності Стамбульська конвенція. Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню", - ідеться у повідомленні.
Згідно зі Стамбульською конвенцією, для постраждалих забезпечуються такі заходи: застосування захисних приписів; забезпечення інформування постраждалих про їхні права та можливості отримання допомоги і захисту; забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки; не замовчування проблеми домашнього насильства; захист і підтримка дітей – свідків домашнього насильства.
Втім, за словами Лубінця, незважаючи на важливість питання, особливо в умовах тривалої війни, існують міфи про Стамбульську конвенцію.
"Наприклад, що Стамбульська конвенція вводить в національне законодавство України поняття "ґендер", яке буде негативно впливати на інститут сім’ї. Водночас поняття "ґендерної рівності" як рівний правовий статус жінок і чоловіків використовується у Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" з 2005 року і не несе жодної шкоди", - підкреслив Лубінець.
Він додав, що противники Стамбульської конвенції в Україні також апелюють тим, що остання суперечить релігійним традиціям в Україні. Однак конвенція не регулює релігійні норми чи вірування, а підкреслює, що культура, звичаї, релігія, традиції або так звана "честь" не повинні розглядатися як виправдання будь-якого акту насильства.
"Міфи та домисли про Стамбульську конвенцію поширюють в інформаційному полі здебільшого люди, які не детально дослідили її текст, який, до речі, є у відкритому доступі перекладений українською мовою. Як омбудсмен України закликаю критично підходити до будь-якої неперевіреної інформації, вивчати першоджерела та пам’ятати, що Стамбульська конвенція має на меті не розколоти, а консолідувати зусилля задля подолання насильства стосовно жінок та домашнього насильства", - підкреслив Лубінець.
Він наголосив, що докладе зусилля до того, щоб застосування норм конвенції і гармонізація українського законодавства відповідно до міжнародних стандартів посилили захист прав жінок в Україні.
Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію). 21 червня Президент Володимир Зеленський її підписав.
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Давайте розглянемо детальніше, хто ж насправді є "скрєпним рашистом". Ідеологія гендеру і фемінізму відноситься до неомарксизму (гугліть хто не знає). Неомарксизм, як і марксизм класичний, за ідеологію якого кацапи знищили мільйони людей по всьому світу, має у своїй основі принцип Шарікова "атнять і падєліть". Тільки класичний марксизм пропонує "атнять і падєліть" по "класовому" принципу, а неомарксизм - по принципу належності до того чи іншого "гендеру", статі або раси.
Так само, як кацапи називають українців фашистами, неомарксисти називають чоловіків гвалтівниками і "абьюзерами", білих - расистами, віруючих ПЦУ, мусульман, іудеїв, буддистів - "скрєпними" і т.д. Неомарксисти скрізь кричать, що іх утискають, так само як кацапи кричать про "утиски" російськох мови в Україні.
Мета цих маніпуляцій - сформувати почуття провини, після чого "атнять і падєліть".
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Марксизм, як нео-, так і класичний, повинен бути ліквідований як явище.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text
Далі: "Сторони здійснюють, де це доречно, необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання." Тобто, у дитсадках та школах діткам будуть викладати, що статі не існує, а інснують безліч гендерів, які можна змінювати протягом життя, причом декілька разів. Коли частина молоді повірить у цю злочинну пропаганду, ім буде запропоновано гормонотерапію, причому у разі незгоди батьків останні будуть визнані "сімейними насильниками" і притягнуті до відповідальності.
Далі сам погугли, наприклад Турчинов (Кривавий Пастор та його дружина написали багато статей на тему захисту сімейних цінностей.
Щось мені цей захист "сімейних цінностей" (доречі, що це таке, сформулюй чітко?) тхне руснявою пропагандою.
І що, по твоєму, у українців сімейних цінностей немає, це руснява пропаганда?
А тхне від тебе Борєю Маісєєвим, тому ти не розумієш, що таке сімейні цінності.
Так й читай текст документу, там нічого складного:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text
Я вже мовчу про те, що жінки відбирають дітей, майно, знайшовши собі нового й...ря.
Або з новітнього: чоловік далеко не кожен виїде за кордон, навіть невійськовозобов'язаний. Натомість жінок випускають всих, навіть військовозобов'язаних!
Аякже, курва, «рівноправ'я» комусь все не вистачає..
что есть плохого в приведении украинского законодательства в соответствии с международными стандартами и усилении прав женщин?
Ти смердюча бабська прокладка. Давай, рви волосся на дупі, відпрацьовуй гранти...
Тоді це навпаки збільшить гендерну нерівність.
А шлюха Лубінець - агітатор за гендер та лгбт. Його слова і розраховані на тиї, хто не читав конвенцію.
Права людини у їх нинішній подачі - це і є українофобія.
Сподіваюся, цю конвенцію відмінять.
1. Що таке "збочення"?
2. Що поганого у терміні "гендер" (окрім того що це запозичення, і можна було вживати "стать") ?
3. Що саме у "подачі" є "українофобією", конкретно за текстом документу бажано.
Чимало держав-членів Ради Європи і Європейського Союзу, які підписали Конвенцію, у підсумку відмовилися її ратифікувати. Станом на січень 2022 року серед таких країн Велика Британія, Болгарія, Угорщина, Чехія, Латвія, Литва, Словаччина, Вірменія, Україна. Ще дві держави-члени Ради Європи навіть не підписували документ.
Ти хоч вікіпедію відкривав? Якщо читати важко - там є навіть карта, подивись.
12 березня 2012 року Туреччина першою ратифікувала Конвенцію, а вслід за нею - 36 країн з 2013 до 2022 року (Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція). Станом на січень 2018 року підписана 45 країнами та ЄС.
Ця грьобана диржавка зробила ще один крок до зачмирення українського чоловіка. Коли вона збирається існувати без чоловіків, але з баборабами і елгебете, то я бажаю нашому теляті та вовка з'їсти...
Питання чому ? Стамбул це ж Туретчина ...
Відповідь очевидна не усім ... Тут ключове слово в праві це термін "gender" !!!
За умовами цієї конвенції "гендер" це не біологічне поняття , а соціальне .
Ось так !
Ось я питаю -- якщо гендер це не природна константа . Тобто якщо йще з дитинства хлопчика привалюють не дівчата , а .... слонята але чоловічої статі -- це ж нібито природа в його така . Тобто якась гармональна аномалія . Як народження без руки чи ока . Руку не повернешь , око теж .
Я завжди співчував ЛБГТ особам ... Усі їх хейтят як би за природу .
Але стамбульска конвенція стверджує , що ЛБГТ це не природа дрібного відсотка людства .... а увага --- це соціальний вибір ...
Тобто підписанти конвенції забов"язанні проводити в життя тезу , що гендер це вибір людини , а не його природні схильності . Тобто діти з раннього віку "повинні знати" через школу й батьків , що нібито вони мають право спробувати будь який гендер , а потім обирати ...
Тобто конвенція агітує за штучно збільшення ЛБГТ спільноти через те , що підліток за своєю природою дуже чутливий до моди , до трендів . В його є природна питливість .