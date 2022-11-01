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В Україні 1 листопада набуває чинності Стамбульська конвенція

конвенція,стамбульська

В Україні 1 листопада набуває чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у фейсбуці.

"1 листопада 2022 року для України набуває чинності Стамбульська конвенція. Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню", - ідеться у повідомленні.

Згідно зі Стамбульською конвенцією, для постраждалих забезпечуються такі заходи: застосування захисних приписів; забезпечення інформування постраждалих про їхні права та можливості отримання допомоги і захисту; забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки; не замовчування проблеми домашнього насильства; захист і підтримка дітей – свідків домашнього насильства.

Втім, за словами Лубінця, незважаючи на важливість питання, особливо в умовах тривалої війни, існують міфи про Стамбульську конвенцію.

"Наприклад, що Стамбульська конвенція вводить в національне законодавство України поняття "ґендер", яке буде негативно впливати на інститут сім’ї. Водночас поняття "ґендерної рівності" як рівний правовий статус жінок і чоловіків використовується у Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" з 2005 року і не несе жодної шкоди", - підкреслив Лубінець.

Також читайте: Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Він додав, що противники Стамбульської конвенції в Україні також апелюють тим, що остання суперечить релігійним традиціям в Україні. Однак конвенція не регулює релігійні норми чи вірування, а підкреслює, що культура, звичаї, релігія, традиції або так звана "честь" не повинні розглядатися як виправдання будь-якого акту насильства.

"Міфи та домисли про Стамбульську конвенцію поширюють в інформаційному полі здебільшого люди, які не детально дослідили її текст, який, до речі, є у відкритому доступі перекладений українською мовою. Як омбудсмен України закликаю критично підходити до будь-якої неперевіреної інформації, вивчати першоджерела та пам’ятати, що Стамбульська конвенція має на меті не розколоти, а консолідувати зусилля задля подолання насильства стосовно жінок та домашнього насильства", - підкреслив Лубінець.

Він наголосив, що докладе зусилля до того, щоб застосування норм конвенції і гармонізація українського законодавства відповідно до міжнародних стандартів посилили захист прав жінок в Україні.

Також дивіться: "Хочеться простого жіночого, не померти від насильства": активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію). 21 червня Президент Володимир Зеленський її підписав.

Автор: 

жінки (625) права людини (611) ратифікація (262)


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Топ коментарі
+7
А до цього у нас хіба насильство щодо жінок не каралося? Риторичне питання
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01.11.2022 14:59
+7
Багато країн Європи не ратифікували цю сумнівну конвенцію. Зе-команда як завжди біжить попереду потягу навіть на шкоду Україні, сподіваючись, що таким чином міжнародні партнери не зважатимуть на корупцію в Україні.
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01.11.2022 15:34
+6
Женщин нельзя было бить и без этой конвенции. Она была не нужна. А вот что нужно было, так это соблюдать действующие законы.
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01.11.2022 15:38
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Закон про нав'язування гендерної ідеології дітям у школах і дитсадках назвали "законом про боротьбу з домашнім насильством" і впарили недолугому населенню
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01.11.2022 14:49 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/sekretar-rnbo-turchinov-rozkritikuvav-uprovnovazhenu-z-gendernoyi-politiki
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01.11.2022 14:51 Відповісти
давай тут без рашистской пропагандонии, пожалуйста
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01.11.2022 15:16 Відповісти
Рашистські пропагандони патякають москальською, буряте.
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01.11.2022 15:27 Відповісти
даун детектед. оправдывать скрепную идеологию на украинском совсем не палево
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01.11.2022 15:31 Відповісти
Даун, буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
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01.11.2022 15:36 Відповісти
я знаю как минимум три языка. засунь себе оскорбления в очко, даун
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01.11.2022 15:39 Відповісти
щось белькоче собі бурят калічний своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
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01.11.2022 15:42 Відповісти
тебе скрепы мозги заменили, кацапчик
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01.11.2022 15:44 Відповісти
Кацапчики пердякають кацапською, тунгусе притрушений. ))
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01.11.2022 16:02 Відповісти
Так на зелемарафоне - рашистські пропагандони?
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01.11.2022 15:57 Відповісти
Типова маніпуляція гендерівців: якщо хтось не згоден з їх ідеологією, вони оголошують це "рашизмом", "скрєпами" і т.д.
Давайте розглянемо детальніше, хто ж насправді є "скрєпним рашистом". Ідеологія гендеру і фемінізму відноситься до неомарксизму (гугліть хто не знає). Неомарксизм, як і марксизм класичний, за ідеологію якого кацапи знищили мільйони людей по всьому світу, має у своїй основі принцип Шарікова "атнять і падєліть". Тільки класичний марксизм пропонує "атнять і падєліть" по "класовому" принципу, а неомарксизм - по принципу належності до того чи іншого "гендеру", статі або раси.
Так само, як кацапи називають українців фашистами, неомарксисти називають чоловіків гвалтівниками і "абьюзерами", білих - расистами, віруючих ПЦУ, мусульман, іудеїв, буддистів - "скрєпними" і т.д. Неомарксисти скрізь кричать, що іх утискають, так само як кацапи кричать про "утиски" російськох мови в Україні.
Мета цих маніпуляцій - сформувати почуття провини, після чого "атнять і падєліть".
----------------------------------------------------------------------------
Марксизм, як нео-, так і класичний, повинен бути ліквідований як явище.
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01.11.2022 17:02 Відповісти
Що таке "гендерна ідеологія" і що саме по тексту документа тобі не подобається? Давай конкретно.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text
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01.11.2022 16:16 Відповісти
Почнемо з назви: "про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами". Тобто, насильство у відношенні чоловіків є нормальним явищем, і боротися з ним не потрібно, а Конституцією України потрібно нехтувати.
Далі: "Сторони здійснюють, де це доречно, необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання." Тобто, у дитсадках та школах діткам будуть викладати, що статі не існує, а інснують безліч гендерів, які можна змінювати протягом життя, причом декілька разів. Коли частина молоді повірить у цю злочинну пропаганду, ім буде запропоновано гормонотерапію, причому у разі незгоди батьків останні будуть визнані "сімейними насильниками" і притягнуті до відповідальності.
Далі сам погугли, наприклад Турчинов (Кривавий Пастор та його дружина написали багато статей на тему захисту сімейних цінностей.
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01.11.2022 17:16 Відповісти
Як в тебе виник логічний висновок з "запобігання насильству стосовно жінок" - це "насильство у відношенні чоловіків є нормальним явищем". Тобто це махрова маніпуляція - цікаво чи розумієш ти це, чи робиш навмисно?

Щось мені цей захист "сімейних цінностей" (доречі, що це таке, сформулюй чітко?) тхне руснявою пропагандою.
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01.11.2022 17:40 Відповісти
Тому що коли одних захищають, а інших ні - це є визнанням легітимності насильства у відношенні до останніх. Чи по твоєму чоловіки не потребують захисту від дом.насильства?
І що, по твоєму, у українців сімейних цінностей немає, це руснява пропаганда?
А тхне від тебе Борєю Маісєєвим, тому ти не розумієш, що таке сімейні цінності.
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01.11.2022 17:53 Відповісти
А до цього у нас хіба насильство щодо жінок не каралося? Риторичне питання
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01.11.2022 14:59 Відповісти
Не каралось. Пока жертві не нанесені тяжкі тілесні ушкодження...поліція не вмішується в сімейні справи.
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01.11.2022 16:18 Відповісти
Так, дуже часто не каралося, замовчувалося, дівчат залякують, часто після згвалтування дівчата бояться звертатися у поліцію, часто їх роблять "винними", та й багато іншої фігні, про яку взагалі соромно говорити якщо ми хочемо називати себе "цивілізованою країною".

Так й читай текст документу, там нічого складного:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text
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01.11.2022 16:20 Відповісти
Тобто після прийняття тн конвенції-замовчувати перестануть і перестануть боятися? Тобто даний "феномен" зникне?(залякування і робити когось не того винними і тд) Та читав я її!чо ти кипятишся? Ще до того як ти узнав взагалі шо воно таке. Цивілізований ти наш
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01.11.2022 16:33 Відповісти
А інші "дівчата" регулярно бігають до поліції і пишуть наклепи з метою вимагання грошей. Спитайте у будь-якого чергового офіцера відділу поліції.
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01.11.2022 17:21 Відповісти
Ок, дівчата якісь кудись бігають. Що далі? Не будемо підписувати конвенцію?
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01.11.2022 17:36 Відповісти
Так, звісно.
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01.11.2022 17:58 Відповісти
Агов, прокиньтеся! Вже давно пора права чоловіка захищати! Вас познайомити зі своїм приятелем, якого жінка нап'ється і періодично б'є? Що, смішно? Так, бо коли він спробує вдарити у відповідь, то його закриють, виженуть з хати і до дітей він нп підійде довго.
Я вже мовчу про те, що жінки відбирають дітей, майно, знайшовши собі нового й...ря.
Або з новітнього: чоловік далеко не кожен виїде за кордон, навіть невійськовозобов'язаний. Натомість жінок випускають всих, навіть військовозобов'язаних!
Аякже, курва, «рівноправ'я» комусь все не вистачає..
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01.11.2022 16:41 Відповісти
Полегчало?
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01.11.2022 15:25 Відповісти
а тебе видать поплохело.
что есть плохого в приведении украинского законодательства в соответствии с международными стандартами и усилении прав женщин?
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01.11.2022 15:29 Відповісти
У нас в Украине равноправие между мужчинами и женщинами. Что значит усиление прав женщин? Если усиливать права женщин, то значит нужно усиливать права мужчин, чтоб было равноправие
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01.11.2022 15:35 Відповісти
Женщин нельзя было бить и без этой конвенции. Она была не нужна. А вот что нужно было, так это соблюдать действующие законы.
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01.11.2022 15:38 Відповісти
действующие законы далеки от совершенства. ты почитай конвецию, там не так страшно как кацапы рисуют.
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01.11.2022 15:49 Відповісти
Законы, пусть даже далекие от совершенства, все-равно защищают женщин и запрещают использовать домашнее насилие в отношение их. Законы не соблюдают и не хотят соблюдать. Вот проблема, а не в совершенстве закона. Этой декларацией подотрутся так же, как и несовершенными законами.
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01.11.2022 15:54 Відповісти
Кому як. Мені так точно бо в мене дочки...
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01.11.2022 15:31 Відповісти
Насилие и до "того как" было запрещено. Но законы не выполнялись. И вместо того, чтобы выполнять законы, решили эти законы плодить. Думаете от невыполнения и этого закона легче кому-то станет?
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01.11.2022 15:35 Відповісти
Я б може і повірив якби не співпрацював з "Ла Страдою" декілька років. Я особисто бачив як мєнти смердючі ігнорували жахливі речі називаючи насилля і катування "сімейним вихованням" і "приватною справою". А ще особливо бісили попи з своїм ************** "Бог тєрпєл і нам вєлєл" і "Бабу раз в нєдєлю нужно ставить раком чтоби нє забивала что она скотіна"... От звідкіля взялось *****? А воно з свого дитинства і насилля в сім'ї...
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01.11.2022 15:43 Відповісти
Так об этом и речь. Проблема ведь не в декларации или приведении к законам ЕС. Проблема в том, что вот это все перечисленное никуда не делось. Это вопрос ментальности, а не закона или деклараций. Насилия меньше не станет потому, что мы не умеем соблюдать то, что уже есть. Проблему помогло бы решить наказание таких вот ментов за пренебрежение своими обязанностями. Наказание будет менять ментальность и подходы к решению проблем. Но вместо этого принимается декларация. И все пойдет по кругу, менты то ведь те же...
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01.11.2022 15:52 Відповісти
Коли можна було ігнорувати безкарно то ігнорували. Зараз доведеться реагувати відповідно до Закону. А ще доведеться публічно засуджувати сімейних тиранів та їх посібників. Доведеться акцентувати увагу протягом навчання в школах. І це дасть результат. Хай і не такий швидкий як хотілось би. Є велика різниця між "поганою поведінкою" і "злочином".
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01.11.2022 16:02 Відповісти
Багато країн Європи не ратифікували цю сумнівну конвенцію. Зе-команда як завжди біжить попереду потягу навіть на шкоду Україні, сподіваючись, що таким чином міжнародні партнери не зважатимуть на корупцію в Україні.
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01.11.2022 15:34 Відповісти
ты лучше конкретизируй в чем её сомнительность со ссылками на её статьи. иначе ты ничем не лучше "бурятов" борющихся с западом против "феминизма, лгбт и сатанизма"
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01.11.2022 15:37 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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01.11.2022 15:39 Відповісти
слился. я и так думал что ты кацап прикидывающийся украинцем
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01.11.2022 15:40 Відповісти
Чомусь кожен другий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свино-собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість є ознакою розумової недостатності - і це чудово!
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01.11.2022 15:44 Відповісти
для дауна повторю: конкретизируй в чем её сомнительность со ссылками на её статьи. иначе ты ничем не лучше "бурятов" борющихся с западом против "феминизма, лгбт и сатанизма"
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01.11.2022 15:45 Відповісти
Даун, буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
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01.11.2022 16:00 Відповісти
Гнида за 30 років мови не вивчила, а ще когось кацапами обзиває ))
Ти смердюча бабська прокладка. Давай, рви волосся на дупі, відпрацьовуй гранти...
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01.11.2022 16:27 Відповісти
В чому шкода і хто не ратифікував?
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01.11.2022 15:49 Відповісти
Турция вышла, Греция и Венгрия подписали, но не ратифицировали. Остальные страны ЕС ратифицировали. Конвенция - одно из требований для вступления в ЕС. Гонево на нее в основном от "скрепных". Вреда там никакого нет. Это общее рамочное соглашение, конкретные законы уже внутри каждой страны под нее пишутся.
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01.11.2022 16:04 Відповісти
Турки не мають ніякого відношення до Європи. Венгри це ті ж самі варвари-кацапи, які колись переселились в Європу із за Урала.
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01.11.2022 16:21 Відповісти
А хіба в конвенції вказаний гендер, що вони конкретно жінок захищають? А чоловіків ні?
Тоді це навпаки збільшить гендерну нерівність.
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01.11.2022 15:56 Відповісти
Тобі щось заважає її відкрити та прочитати?
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01.11.2022 16:28 Відповісти
Якраз я її читав і знаю, що там якраз так звані міфи про цю конвенцію і є правдою. Там гендер впарений аж гай шумить. І гендер - це штучне поняття про нормалізацію збочень.

А шлюха Лубінець - агітатор за гендер та лгбт. Його слова і розраховані на тиї, хто не читав конвенцію.

Права людини у їх нинішній подачі - це і є українофобія.

Сподіваюся, цю конвенцію відмінять.
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01.11.2022 16:05 Відповісти
Ок, я читав. Пиши.
1. Що таке "збочення"?
2. Що поганого у терміні "гендер" (окрім того що це запозичення, і можна було вживати "стать") ?
3. Що саме у "подачі" є "українофобією", конкретно за текстом документу бажано.
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01.11.2022 16:23 Відповісти
Захист жінок в українському законодавстві прописаний набагато краще, ніж у стамбульській конвенції - питання лише у належному дотриманні законодавства. Основна мета конвенції - введення поняття гендеру у законодавство країн з подальшим руйнуванням інституту сім'ї.
Чимало держав-членів Ради Європи і Європейського Союзу, які підписали Конвенцію, у підсумку відмовилися її ратифікувати. Станом на січень 2022 року серед таких країн Велика Британія, Болгарія, Угорщина, Чехія, Латвія, Литва, Словаччина, Вірменія, Україна. Ще дві держави-члени Ради Європи навіть не підписували документ.
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01.11.2022 16:09 Відповісти
Та що ж вас як чортів від ладану...
Ти хоч вікіпедію відкривав? Якщо читати важко - там є навіть карта, подивись.

12 березня 2012 року Туреччина першою ратифікувала Конвенцію, а вслід за нею - 36 країн з 2013 до 2022 року (Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція). Станом на січень 2018 року підписана 45 країнами та ЄС.
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01.11.2022 16:27 Відповісти
Туреччина і Польща відкликали свої підписи. А Великобританія - взагалі не підписала, Напевне, вони є скрєпними кацапами))
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01.11.2022 17:33 Відповісти
*****, та припини вже: "The United Kingdom submitted its instrument of ratification on 21 July 2022, meaning the Convention will enter into force in the UK on 1 November 2022."
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01.11.2022 17:41 Відповісти
Я задоволений силою вибуху твоєї неомарксистської дупи
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01.11.2022 18:04 Відповісти
https://vsirazom.ua/istanbulconvention П'ять причин не ратифікувати стамбульську конвенцію.
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01.11.2022 16:16 Відповісти
Вітаю феміністок і елгебете-спільноту з новою перемогою!
Ця грьобана диржавка зробила ще один крок до зачмирення українського чоловіка. Коли вона збирається існувати без чоловіків, але з баборабами і елгебете, то я бажаю нашому теляті та вовка з'їсти...
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01.11.2022 16:23 Відповісти
А ні Польша , а ні Літва цю конвенцію не ратіфікували ... Турки скасували свій підпис ...
Питання чому ? Стамбул це ж Туретчина ...

Відповідь очевидна не усім ... Тут ключове слово в праві це термін "gender" !!!

За умовами цієї конвенції "гендер" це не біологічне поняття , а соціальне .
Ось так !
Ось я питаю -- якщо гендер це не природна константа . Тобто якщо йще з дитинства хлопчика привалюють не дівчата , а .... слонята але чоловічої статі -- це ж нібито природа в його така . Тобто якась гармональна аномалія . Як народження без руки чи ока . Руку не повернешь , око теж .

Я завжди співчував ЛБГТ особам ... Усі їх хейтят як би за природу .

Але стамбульска конвенція стверджує , що ЛБГТ це не природа дрібного відсотка людства .... а увага --- це соціальний вибір ...

Тобто підписанти конвенції забов"язанні проводити в життя тезу , що гендер це вибір людини , а не його природні схильності . Тобто діти з раннього віку "повинні знати" через школу й батьків , що нібито вони мають право спробувати будь який гендер , а потім обирати ...

Тобто конвенція агітує за штучно збільшення ЛБГТ спільноти через те , що підліток за своєю природою дуже чутливий до моди , до трендів . В його є природна питливість .
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01.11.2022 16:38 Відповісти
Ну слава богу , хоть не запретили мужчинам защищаться, когда их жёны бьют.
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01.11.2022 17:51 Відповісти
Це не надовго)
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01.11.2022 17:55 Відповісти
 
 