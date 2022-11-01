Австрія скасувала безплатний проїзд для українців

З 1 листопада проїзд для громадян України в громадському транспорті Відня є платним. Залізницею можна буде проїхати безплатно лише раз - під час першого в’їзду.

Про це повідомило Посольство України в Австрії, інформує Цензор.НЕТ.

"Зміна правил проїзду для громадян України, які перебувають в Австрії! Починаючи з 1 листопада. проїзд для громадян України в громадському транспорті міста Відень є платним", - йдеться у повідомленні.

З детальною інформацією щодо придбання проїзних квитків у громадському транспорті Відня можна ознайомитися за посиланням.

Також з 1 листопада змінилися правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB).

"З 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії)", - повідомили у посольстві.

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"Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.

Українці, які вже перебувають в Австрії, з 1 листопада мають купувати квитки на потяги ÖBB. Більш детально з інформацією з цього приводу можна ознайомитися за посиланням.

Зазначається, що посольство України продовжує перемовини з федеральним урядом Австрії, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, "стосовно створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту".

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В Австрії перебувають близько 88 тис. українських біженців, переважно це жінки та діти.