12 країн нададуть Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми, - Кулеба

Міністерство закордонних справ продовжує активну роботу з міжнародними партнерами задля відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб в оселях українців були світло, тепло та вода. Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України. Ми не дозволимо російському терору зламати ані нас, ані наших партнерів", - розповів міністр.

Кулеба нагадав, що відповідне доручення поставив Глава держави, а МВС, Міненерго та інші органи влади та державні підприємства склали та оновлюють список потреб. МЗС України оновило відповідні запити у рамках Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.

"Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", - заявив очільник МЗС.

Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.

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