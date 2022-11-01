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Новини Війна
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Данілов - Медведєву: "Погроза й застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду"

медведев,медведєв

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву, який погрожує застосуванням ядерної зброї по Україні.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю:

1. росія остаточно й безповоротно програє.

2. кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації.

3. Усі території, окуповані московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною в тому числі від російських окупантів країною.

4. Погроза й застосування ядерної зброї рф – це акт суїциду. росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших дубаїв – "прямо в рай".

5. Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу рф. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї.

Читайте: Заступник голови АП РФ Кірієнко є головним ідеологом знищення енергетичної інфраструктури України, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Медведєв Дмитро (1911) росія (65223) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+11
интересно будет послушать димона в Гааге...
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01.11.2022 18:09
+10
Димон - ...андон
Не пьет бурбон
А пьет тройной одеколон
И оттого у него что ни день
Полный армагеддон
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01.11.2022 17:36
+8
Атомный алкоголический пупсик...
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01.11.2022 17:39
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Димон - ...андон
Не пьет бурбон
А пьет тройной одеколон
И оттого у него что ни день
Полный армагеддон
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01.11.2022 17:36 Відповісти
Для того, чтобы понять все про этого маленького, забавного человека, про его человеческие качества вообще и мужские в частности, достаточно вспомнить анекдот из времен его краткого президентства, когда еще была реальная надежда на то, что он таки выставит свою кандидатуру вторично.
- Исход противостояния путинского и медведевского лагерей решит то, чью сторону выберет сам Медведев.
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01.11.2022 17:51 Відповісти
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01.11.2022 19:26 Відповісти
Атомный алкоголический пупсик...
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01.11.2022 17:39 Відповісти
димон уйдет в астрал на недельку, потом появится опять, даст страшно ссудный ответ и опять в штопор и дальше по кругу.
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01.11.2022 17:39 Відповісти
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01.11.2022 17:44 Відповісти
интересно будет послушать димона в Гааге...
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01.11.2022 18:09 Відповісти
Що там цікавого? 🤔 Суцільне "Іх бін больной" і "Дас іст капітулірен", розбавлее трад ційним "путін-*****!"
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01.11.2022 18:20 Відповісти
та не скажите )))
он нормально формулирует свою мысль, другое дело что кроме штампов из пафоса, смеси угроз и гавнопропаганды его алкоголизированная субстанция в голове не может изречь страшную правду... и проанализировать неминуемый крах и пока еще не ощутимый им звиздец...
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01.11.2022 18:29 Відповісти
В Гаазі йому не наливатимуть, тому особливої феєрії від медвєда там не дочекаємося
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01.11.2022 18:44 Відповісти
дааа...точно! отут не стыковка))))
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01.11.2022 18:45 Відповісти
димон выставит условия - опохмелять каждый день и тогда он расскажет много дивного и необычного. Трибунал должен на это пойти из гуманности и медицинских показателей.
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01.11.2022 19:01 Відповісти
Будет тупо хихикать и пускать пузыри. В конце заседания описается.
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01.11.2022 20:15 Відповісти
1 раз - на посту преза... теперь в аду будет затычкой.
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01.11.2022 18:21 Відповісти
росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Цікаво, а хто на сьогдні являється ворогом номер один як не московія? (для світу)
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01.11.2022 19:09 Відповісти
А Данілов все шампурами ********.
Слухайте, може в нього насправді прізвище - Данілко?
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02.11.2022 00:51 Відповісти
У Медведева, наверное, есть ещё один заветный ядерный чемоданчик (заначка).
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02.11.2022 01:57 Відповісти
луганский гопник здесь не прав
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02.11.2022 02:17 Відповісти
 
 