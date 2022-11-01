Данілов - Медведєву: "Погроза й застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду"

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву, який погрожує застосуванням ядерної зброї по Україні.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"медведєву пам’ятка. Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю:

1. росія остаточно й безповоротно програє.

2. кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації.

3. Усі території, окуповані московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною в тому числі від російських окупантів країною.

4. Погроза й застосування ядерної зброї рф – це акт суїциду. росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших дубаїв – "прямо в рай".

5. Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу рф. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що деокупація Україною своїх територій є "прямим приводом" для застосування Росією ядерної зброї.

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