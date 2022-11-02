За минулу добу Росія вбила дев’ятьох цивільних, 19 – поранені. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби, 1 листопада, внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні загинуло 9 цивільних громадян, ще 19 зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор НЕТ.

"Донецька область - 9 загиблих (у т.ч. виявлено 5 вбитих раніше), 10 поранених. Запорізька область - 1 поранений. Сумська область - 1 поранений. Харківська область - 7 поранених (у т.ч. 2 дітей)", - йдеться в повідомленні.

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