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Новости Агрессия России против Украины
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За прошедшие сутки Россия убила девять гражданских, 19 – ранены. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 1 ноября, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине погибли 9 гражданских лиц, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор НЕТ.

"Донецкая область - 9 погибших (в т.ч. выявлено 5 убитых ранее), 10 раненых. Запорожская область - 1 раненый. Сумская область - 1 раненый. Харьковская область - 7 раненых (в т.ч. 2 детей)", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки Россия убила девять гражданских, 19 – ранены 01
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02.11.2022 12:00 Ответить
 
 