Вулицю Клари Цеткін у Києві перейменували на Дніпрової Чайки
В Оболонському районі столиці вулицю Клари Цеткін перейменували на вулицю Дніпрової Чайки.
Про це повідомили в Київській міськраді, передає Цензор.НЕТ.
"У столиці вже перейменовано понад 150 міських об‘єктів, назви яких пов'язані з росією та її сателітами, зокрема вулицю Клари Цеткін - на Дніпрової Чайки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Клари Цеткін до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ або її сателітами. Вулиця Клари Цеткін була названа на честь діячки німецького та міжнародного комуністичного робітничого руху.
Наголошується, що з метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування в додатку "Київ Цифровий" було обрано нову назву цієї вулиці.
Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 7 723 голоси, набрала пропозиція - Дніпрової Чайки. Нова назва запропонована на честь української письменниці Дніпрової Чайки (справжнє ім’я Людмила Олексіївна Василевська-Березіна).
Відтак, за результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Клари Цеткін на Дніпрової Чайки.
У Київраді нагадують, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.
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Казки «https://www.youtube.com/watch?v=urWVVEtFw9E Коза-дереза », «https://www.youtube.com/watch?v=a40_muK0iDU Пан Коцький », «Краплі-мандрівниці», «Весна-красна». Твори її для дітей виховують у юних читачів ідею перемоги добра над злом.
Довгі роки творчі зв'язки єднали Дніпрову Чайку з основоположником української музичної культури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. В. Лисенком . Саме на лібретто Дніпрової Чайки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 композитор створює свої три дитячі опери, які були написані з https://uk.wikipedia.org/wiki/1888 1888 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1892 1892 рр. («Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна»).
Брала участь у громадському та літературному житті Херсона, створивши активне культурне середовище, куди ввійшла родина Русових - Олександр та Софія, а також Борис Грінченко, Дмитро та Олена Марковичі, Андрій Грабенко-Конощенко та інші. Завдяки херсонській "Громаді" Дніпрова Чайка особисто познайомилася з корифеями української сцени Марією Заньковецькою, Іваном Карпенком-Карим, Миколою Садовським, Павлом Саксаганським.
У 1903-1904 рр. письменниця співпрацює з організацією допомоги політичним в'язням Херсонської тюрми. Її дім стає місцем зустрічі місцевих політичних діячів та митців. Людмила Василевська потрапляє до списку неблагонадійних, її заарештовують, а потім за нею встановлюється гласний нагляд поліції.
Сколько бабла спустил на этот "праздник"...
https://www.youtube.com/watch?v=xbsC7GLc8mA
Карл клал на Клару
Клара у Карла курила кларнет.
Пральна!
Какой знойный коммунистическмй гадюшник
Она что там родилась или жила
Щодо походження існуюють дві версії. Перша стверджує, що Клара Айснер народилася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лютеранській родині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C вчителя сільської парафіяльної школи та за сумісництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82 органіста місцевої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D1%85%D0%B0 кірхи . Друга - в сім'ї єврея-шевцяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD#cite_note-4 [4]