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Київ (19122) перейменування (582) вулиця (76)

Вулицю Клари Цеткін у Києві перейменували на Дніпрової Чайки

перейменування

В Оболонському районі столиці вулицю Клари Цеткін перейменували на вулицю Дніпрової Чайки.

Про це повідомили в Київській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці вже перейменовано понад 150 міських об‘єктів, назви яких пов'язані з росією та її сателітами, зокрема вулицю Клари Цеткін - на Дніпрової Чайки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Клари Цеткін до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ або її сателітами. Вулиця Клари Цеткін була названа на честь діячки німецького та міжнародного комуністичного робітничого руху.

Наголошується, що з метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування в додатку "Київ Цифровий" було обрано нову назву цієї вулиці.

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Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 7 723 голоси, набрала пропозиція - Дніпрової Чайки. Нова назва запропонована на честь української письменниці Дніпрової Чайки (справжнє ім’я Людмила Олексіївна Василевська-Березіна).

Відтак, за результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Клари Цеткін на Дніпрової Чайки.

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У Київраді нагадують, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

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Топ коментарі
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Українська письменниця Дніпрова Чайка і є тим Героєм, але культурного фронту 100-річної національно визвольної війни.

Казки «https://www.youtube.com/watch?v=urWVVEtFw9E Коза-дереза », «https://www.youtube.com/watch?v=a40_muK0iDU Пан Коцький », «Краплі-мандрівниці», «Весна-красна». Твори її для дітей виховують у юних читачів ідею перемоги добра над злом.

Довгі роки творчі зв'язки єднали Дніпрову Чайку з основоположником української музичної культури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. В. Лисенком . Саме на лібретто Дніпрової Чайки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 композитор створює свої три дитячі опери, які були написані з https://uk.wikipedia.org/wiki/1888 1888 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1892 1892 рр. («Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна»).

Брала участь у громадському та літературному житті Херсона, створивши активне культурне середовище, куди ввійшла родина Русових - Олександр та Софія, а також Борис Грінченко, Дмитро та Олена Марковичі, Андрій Грабенко-Конощенко та інші. Завдяки херсонській "Громаді" Дніпрова Чайка особисто познайомилася з корифеями української сцени Марією Заньковецькою, Іваном Карпенком-Карим, Миколою Садовським, Павлом Саксаганським.

У 1903-1904 рр. письменниця співпрацює з організацією допомоги політичним в'язням Херсонської тюрми. Її дім стає місцем зустрічі місцевих політичних діячів та митців. Людмила Василевська потрапляє до списку неблагонадійних, її заарештовують, а потім за нею встановлюється гласний нагляд поліції.
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02.11.2022 12:54
+4
Вот это дело. Да ее только за 8е марта нада снять.
Сколько бабла спустил на этот "праздник"...
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02.11.2022 11:51
+4
Цеткин спала с мужиком младше ее на 18 лет, потом снюхалась с Люксембург. Люксембург спала с сыном Цеткин.
Какой знойный коммунистическмй гадюшник
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02.11.2022 12:02
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чому не імʼям когось з Героїв більш як 100 річної національно визвальної війни українського народу за Незалежність України від мацковії ???
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02.11.2022 11:49 Відповісти
Українська письменниця Дніпрова Чайка і є тим Героєм, але культурного фронту 100-річної національно визвольної війни.

Казки «https://www.youtube.com/watch?v=urWVVEtFw9E Коза-дереза », «https://www.youtube.com/watch?v=a40_muK0iDU Пан Коцький », «Краплі-мандрівниці», «Весна-красна». Твори її для дітей виховують у юних читачів ідею перемоги добра над злом.

Довгі роки творчі зв'язки єднали Дніпрову Чайку з основоположником української музичної культури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. В. Лисенком . Саме на лібретто Дніпрової Чайки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 композитор створює свої три дитячі опери, які були написані з https://uk.wikipedia.org/wiki/1888 1888 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1892 1892 рр. («Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна»).

Брала участь у громадському та літературному житті Херсона, створивши активне культурне середовище, куди ввійшла родина Русових - Олександр та Софія, а також Борис Грінченко, Дмитро та Олена Марковичі, Андрій Грабенко-Конощенко та інші. Завдяки херсонській "Громаді" Дніпрова Чайка особисто познайомилася з корифеями української сцени Марією Заньковецькою, Іваном Карпенком-Карим, Миколою Садовським, Павлом Саксаганським.

У 1903-1904 рр. письменниця співпрацює з організацією допомоги політичним в'язням Херсонської тюрми. Її дім стає місцем зустрічі місцевих політичних діячів та митців. Людмила Василевська потрапляє до списку неблагонадійних, її заарештовують, а потім за нею встановлюється гласний нагляд поліції.
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02.11.2022 12:54 Відповісти
Клара Цеткін німецька комуністка тому давно пора перейменувати назву вулиці
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02.11.2022 11:50 Відповісти
Клара Цеткин - мужик
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02.11.2022 11:50 Відповісти
ні баба !!! коханка агента німецької розвітки, нейросифілітіка вофки ульянова (ч леніна) ...
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02.11.2022 11:53 Відповісти
Вот это дело. Да ее только за 8е марта нада снять.
Сколько бабла спустил на этот "праздник"...
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02.11.2022 11:51 Відповісти
Клара Цеткин - мужчина
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02.11.2022 11:52 Відповісти
Так. За правилами російської мови іменник, що закінчується на а, я, чи м'який знак є жіночого роду. Мущіна - це вона.
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02.11.2022 12:26 Відповісти
Да тут переименовывать и переименовывать, да и не только в Киеве, что лет на 20 работы, что бы все переименовать
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02.11.2022 11:52 Відповісти
Таких камунячих та проста расєйських та савкових назв та пам'ятників цицькін-цєлкін нажаль ще є чимало в Україні...
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02.11.2022 11:54 Відповісти
а как всё начиналось!!! )))
https://www.youtube.com/watch?v=xbsC7GLc8mA
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02.11.2022 11:55 Відповісти
Клара Целкин пусть ходит на параде равноправия.
Карл клал на Клару
Клара у Карла курила кларнет.
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02.11.2022 11:56 Відповісти
Это та **** Клара, которая украла у Карла кларнет?
Пральна!
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02.11.2022 11:57 Відповісти
Клара Карлу дула в кожаный кларнет
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02.11.2022 12:15 Відповісти
Цеткин спала с мужиком младше ее на 18 лет, потом снюхалась с Люксембург. Люксембург спала с сыном Цеткин.
Какой знойный коммунистическмй гадюшник
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02.11.2022 12:02 Відповісти
Тока и делают, что спят - сплошные сони!
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02.11.2022 14:13 Відповісти
А какая причина что улицу так назвали
Она что там родилась или жила
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02.11.2022 12:14 Відповісти
А Шольц не образиться?
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02.11.2022 12:20 Відповісти
Кла́ра Це́ткін (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Clara Zetkin, уроджена Айснер Біографія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD&action=edit&section=1 ред. код ]

Щодо походження існуюють дві версії. Перша стверджує, що Клара Айснер народилася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лютеранській родині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C вчителя сільської парафіяльної школи та за сумісництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82 органіста місцевої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D1%85%D0%B0 кірхи . Друга - в сім'ї єврея-шевцяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD#cite_note-4 [4]
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02.11.2022 12:28 Відповісти
"Когда читаешь в интернете о плохом человеке, всегда хочется, чтобы он был евреем" © Адольф Гитлер
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02.11.2022 14:39 Відповісти
Переименовали это хорошо. Но когда уже наберутся смелости и выгонят московских попов с Лавры
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02.11.2022 12:24 Відповісти
чому прилітає по кийову. це карма. тільки за клару целкін потрібно карати, за московский патріархат вже мовчу. господи покарай це бидло.
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02.11.2022 14:30 Відповісти
 
 