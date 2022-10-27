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Новини
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В Києві перейменували понад 40 вулиць

київ

У Київраді на засіданні 27 жовтня ухвалили рішення про перейменування ще понад 40 вулиць, провулків та площ, які пов’язані з Росією та радянським минулим. Тепер у столиці є вулиця Макса Левіна та провулок Павла Лі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Вулиця Славгородська вулиця тепер буде імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антипова.

Вулиця Карла Маркса стане вулицею Йоганна Вольфганга Ґете.

Площа Амурська отримає назву площа Васильківська.

Читайте: Київрада не стала розглядати скандальні земельні питання (доповнено)

Вулиця Пушкінська стане вулицею Євгена Чикаленка.

Вулиця Некрасовська стане вулицею Івана Драча.

Вулиця Краснодарська отримає назву вулиці Голди Меїр.

Вулицю Астраханську перейменували на вулицю Кастуся Калиновського.

Вулиця Багратіона отримала назву - вулиця імені фотокореспондента, який загинув у березні 2022 року під Києвом, Максима Левіна.

Провулок Московський стане провулком Павла Лі.

Провулок Олександра Бестужева - провулок Кузьми Скрябіна.

Також дивіться: У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку "Азов". ФОТОрепортаж

Площу Героїв Бреста перейменували на площу Чорнобаївську.

Вулиця Маршала Тимошенко стане вулицею Левка Лук'яненка.

Вулицю Олександра Матросова буде названо на честь Генерала Кульчицького - українського військового, який загинув у 2014 році у Слов'янську.

Зазначається, що нові назви для вулиць, провулків, бульварів та площ столиці обрали кияни за допомогою голосування до "Київ Цифрової". Назви, які отримали найбільше підтримки, було винесено на голосування до сесійної зали Київради.

Автор: 

Київ (19466) Кличко Віталій (3512) перейменування (584)


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Топ коментарі
+9
"провулків та площ"
Площа поняття математичне. Потрібно писати майданів. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
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27.10.2022 22:13
+8
Значить словник писали проффесори з купленими дипломами.
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27.10.2022 22:27
+8
з повагою до Макса Левіна, але не розумію за що??? за які подвиги??? це напевне насмішка над тисячами геройськи( а не по тупому само-"геройству") загинувшими на полі бою. на всіх вулиць не вистачить...
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27.10.2022 22:40
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Ну нарешті. Молодці!
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27.10.2022 22:10 Відповісти
радіти передчасно, дуже багато необдуманих, даже тупих перейменувань.
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27.10.2022 22:54 Відповісти
"провулків та площ"
Площа поняття математичне. Потрібно писати майданів. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
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27.10.2022 22:13 Відповісти
словник НАНУ з Вами незгоден, він вважає ПЛОЩУ та МАЙДАН синонімами
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27.10.2022 22:18 Відповісти
Значить словник писали проффесори з купленими дипломами.
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27.10.2022 22:27 Відповісти
я так зрозумів, що Ви не професор )
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27.10.2022 22:44 Відповісти
професор - це не індульгенція від глупства і москальщини
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27.10.2022 22:56 Відповісти
Тоді вже не "ніколи" а "нема коли", якщо за чистоту мови виступаєш.
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27.10.2022 22:29 Відповісти
Патамушта нікому і ніколи гармонічно пов'язані між собою.
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27.10.2022 22:34 Відповісти
НІколи, з наголосом на і, це гарне українське слово.
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28.10.2022 02:04 Відповісти
Усі нові назви дуже подобаються!
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27.10.2022 22:18 Відповісти
Ще треба прибрати купу найменувань на честь окупаційної радянської армії, її "перемог" та "героїв".
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27.10.2022 22:19 Відповісти
А як що до станції метро: площа Льва Толстого ,Мінська ,Дружби народів?,
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27.10.2022 22:28 Відповісти
особливо блюзнірска назва - вулиця "дружби народів" що це за хрінь?? яких народів, папуасів і кацапів? нам їх дружба до дупи...
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27.10.2022 22:52 Відповісти
Немає більше проблем, на часі перейменування вулиць??? Війна, люди гинуть, вони х....ю страждають. Чим ви тварюки займалися 8 років.....питання риторичне.
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27.10.2022 22:28 Відповісти
чому пан такий злий? Не перейменовують-погано, перейменовують-також погано.
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27.10.2022 22:58 Відповісти
з повагою до Макса Левіна, але не розумію за що??? за які подвиги??? це напевне насмішка над тисячами геройськи( а не по тупому само-"геройству") загинувшими на полі бою. на всіх вулиць не вистачить...
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27.10.2022 22:40 Відповісти
А Кузьмі? Геройськи попав в аварію.
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27.10.2022 23:55 Відповісти
є кажись норма про 10 років від смерті, якщо не забули і шанують, тоді й називати топоніми... а взагалі, скільки наших Великих діячів від часів тисячолітньої Київської держави. Гетьманської України, УНР, Директорії... які ввіковічують нашу Україну не мали честі бути на важливих топонімах... а "макси левіни" таку честь мають... і сумно і неприємно...
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28.10.2022 00:28 Відповісти
Андрій Кузьменко, В`ячеслав Чорновол - загинули практично однаково - іх було вбито в інсценованих аваріях. Вони не просто "героськи загинули" чи "просто попали в "аварію".
Вони були, окрім всього, громадськими діячами, котрих було вбито саме за іх громадську позицію спрямовану на захист незалежності Украіни, іі культурного простору, державності, захисту прав украінських громадян і т.д.. Але ви лицемірно цього "не помічаэте", от наче нічого вищезгадані люди для Украіни й "не робили" - ото лише "лихачили за кермом і розбилися самі в аваріі, як ті дурні". Саме це безпосередньо випливаэ з ваших слів, хоч ви, начебто, прямо цього й не сказали. Але сказали - знецінивши тих, хто загинув саме за Украіну.
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28.10.2022 02:42 Відповісти
Підтримую, і тепер видатних українців закинули на околиці, Довженка, Шухевича і т.д
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28.10.2022 05:42 Відповісти
Буква ї вискакує під клавішею ъ знак, якщо шо!
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28.10.2022 06:36 Відповісти
Кузьма був агітував за під-кремлівця Януковоча у 2004 разом з "мАладыми регіонами' та зе-кварталом.
Напів-ватником він був.

НЕ рівняйте те з дисидентом та політв'язнем кремля В.Чорноволом.
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28.10.2022 10:57 Відповісти
Кузьменко був з тих, що за гроші агітували за Януковича."Великий" співак навіть не гребував виступати на 10-річчі сина власника невеликого ковбасного цеху. Один раз погадив владу і став всім тим, що ви описали. До Януковича у нього претензій не було. Купа людей були, що говорили і діяли більше, а "замовили" лише Кузьму і так оперативно, за кілька годин після виступу і зразу виконали. Навіть мати Кузьменка не повірила в таку версію.
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29.10.2022 11:41 Відповісти
Как говорили очевидцы-он еще на своей огромной тоета-секвоя летал по дорогам как угорелый зная что в дтп с легковиком-ему самому ничего не будет Это чудом что он никого не убил и ему на дороге попался не легковик а грузовая машина
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28.10.2022 12:17 Відповісти
Поддерживаю,но зачем называть илици именем рок-музыканта про которого через 50 лет все забудут а в мире его не знают? Я против названия илиц именами деятелей шоубиза. Исключение если они например умерли на передовой с оружием в руках защищая Украину
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27.10.2022 23:04 Відповісти
А площу Льва Талстого забули?!
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27.10.2022 23:15 Відповісти
А які кандидати, це повинен бути видатний письменник чі композитор, чі військового український, наприклад ......
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28.10.2022 05:37 Відповісти
Площа Левка Лукьяненко чим не влаштовує?
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28.10.2022 09:31 Відповісти
Та хоч Арестовича (поки не доведено, що він кацап, але ознаки є)
або Джонсона.
а коротеньки провулок можна назвати - імені Допомоги Байдена.
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28.10.2022 16:43 Відповісти
Це добре. А що робиться в країні з демаскалізації населення? Нещодавно почув від одної особи, що українську підівчила тільки у Польщі. Один чувак попросив повільніше розмовляти, бо він з півдня України і погано розуміє українську (зауважте, не те що не розмовляє, навіть погано розуміє!). Не на часі вчити таких довбодятлів? Але якби вся Україна розмовляла державною, кого б звільняв хло?
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27.10.2022 23:23 Відповісти
В Киеве нет бульвара Джавелинов.
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27.10.2022 23:25 Відповісти
Нарешті Лук'яненка вшанували. Слава Героям!
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27.10.2022 23:50 Відповісти
В Україні не повинно лишитися жодного кацапського топоніма.
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28.10.2022 00:40 Відповісти
Та невже ! Доходить потроху - через кров, смерті і руйнування
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28.10.2022 02:09 Відповісти
Добре. Зради нема.
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28.10.2022 02:29 Відповісти
... важко працюют
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28.10.2022 04:56 Відповісти
Не зовсім логічні перейменування , як кажуть , косо криво аби живо, що маю на увазі, наприклад, вулицю маршала Тимошенко потрібно називати на честь також воєнного тільки нашого-- генерала Кульчицького чи ще когось, Герої Бреста на Героїв Маріуполя чи Чернігова, Пушкінська також на письменника Котляревського, така логіка
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28.10.2022 05:30 Відповісти
Ви там у Києві спершу забороніть використання мови окупанта !
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28.10.2022 06:01 Відповісти
Ни в одной стране нет запрета на использования ни одной мовы. Запретить использовать можно только в госструктурах. Вы не путайте запрет русского языка с обязательным использованием Украинского в общественных местах,сфере обслуживания. Существующий закон правильный:каждый продавец,парикмахер ОБЯЗАН обслуживать клиента на государственном Украинском языке но при взаимном желании-может это делать на любом другом языке. А вот обучение в школах,вузах,детских садах-тильки на державний Украинский мови-все дети Украины с рождения должны знать украинкую мову без вариантов. Как и в любой другой нормальной стране-знание госязыка обязательно,а говорить в быту можешь на любом
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28.10.2022 12:22 Відповісти
З приводу Голди Мейр - контраверсійно, з рештою - згоден
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28.10.2022 09:19 Відповісти
Мала за честь знати Героя Дениса Антіпова (так, чомусь насправді його прізвище через "і") особисто. Цей вибір дуже достойний, чого, на жаль, не можу сказати про деякі інші...
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28.10.2022 09:20 Відповісти
 
 