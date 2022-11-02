Туреччина озвучила вимоги РФ для відновлення зернової угоди
Москва хоче забезпечити свій власний експорт зерна і добрив.
По це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, чия країна разом з Організацією Об'єднаних Націй допомогла укласти угоду від 22 липня з метою пом'якшення світової продовольчої кризи, заявив, що Анкара вірить у те, що буде досягнута домовленість про її продовження.
"Росія має певні вимоги щодо безпеки після нещодавнього нападу на її кораблі", - сказав Чавушоглу.
Москва також занепокоєна своїм експортом добрив та зерна, додав він.
Ці товари не входять до списку санкцій, "але кораблі, які їх перевозять, все ще не можуть пришвартуватися", сказав міністр, повторюючи коментарі російських офіційних осіб.
"Вони все ще не можуть отримати страховку, і виплати не здійснюються. Тому кораблі багатьох країн ухиляються від перевезення цих вантажів", - зазначив Чавушоглу.
Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.
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Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота".. )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
https://haqqin.az/news/264840
так і тут може бути в великою долей ймовірності
"Гарантируем гарантировать"
А це значить або "зерновій угоді" кінець або ж супроводжкння зерноплавів від Одеси до протоки Босфор під міжнародним (турецьким) військовим конвоєм.
Сообщается, что РФ получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.
Ну вы поняли: потеряли корабли, нажаловались, поняли, что их выходки никому не интересны, стали стребовать гарантий и вернулись в сделку. 🤡
Инсайдер UA https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA
С кацапов по условиям сняли санкции на удобрения
Так их просто никто не покупает )
Кацапы требуют чтобы покупали?