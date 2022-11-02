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Туреччина озвучила вимоги РФ для відновлення зернової угоди

зерно

Москва хоче забезпечити свій власний експорт зерна і добрив.

По це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, чия країна разом з Організацією Об'єднаних Націй допомогла укласти угоду від 22 липня з метою пом'якшення світової продовольчої кризи, заявив, що Анкара вірить у те, що буде досягнута домовленість про її продовження.

"Росія має певні вимоги щодо безпеки після нещодавнього нападу на її кораблі", - сказав Чавушоглу.

Москва також занепокоєна своїм експортом добрив та зерна, додав він.

Читайте: Формат та дата переговорів Ердогана та Зеленського щодо зернової угоди ще обговорюються, - Нікіфоров

Ці товари не входять до списку санкцій, "але кораблі, які їх перевозять, все ще не можуть пришвартуватися", сказав міністр, повторюючи коментарі російських офіційних осіб.

"Вони все ще не можуть отримати страховку, і виплати не здійснюються. Тому кораблі багатьох країн ухиляються від перевезення цих вантажів", - зазначив Чавушоглу.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

Також читайте: Кораблі під нашим прапором продовжать рух "зерновим коридором", - міноборони Туреччини

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Топ коментарі
+39
кацапи П Н Х !!!
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02.11.2022 13:06
+38
А нах. их еще не посылали? Ето вообще какой то сюрр. дать гарантии безопасности вражеским кораблям которые обстреливают украинские города
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02.11.2022 13:09
+33
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02.11.2022 13:13
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кацапи П Н Х !!!
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02.11.2022 13:06 Відповісти
Для возобновления Зернового соглашения российская сторона ещё потребовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота".. )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
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02.11.2022 16:30 Відповісти
та немає питань кацапи !!! перебазовуєте увесь ваш недо-флот, вірніше те що від нього залишилося, в новоресейск, чи ще кудись подалі, виводите війська з України (в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом), виплачуєте Україні, українцям репатріації і контрибуції за 8 років гібридної війни, майже 9 місяців відкритою війни і все - Україїна вам гарантує безпеку вашого недо-флоту на території паРаші !!!
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02.11.2022 16:36 Відповісти
А нах. их еще не посылали? Ето вообще какой то сюрр. дать гарантии безопасности вражеским кораблям которые обстреливают украинские города
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02.11.2022 13:09 Відповісти
Никто кацапам никаких гарантий не давал. они сами заявили, что у них есть якобы гарантии Украины не нападать на корабли из ЗЕРНОВОГО КОРИДОРА. ну во первых - кацапам верить - это полный идиотизм, во вторых Украина и так не нападала на их корабли из ЗЕРНОВОГО КОРИДОРА, что подтвердило даже импотентное ООН. Так что - кацапам Эрдоган положил *** на всю морду и те его радостно облизали, но старались сохранить суровое выражение морды лица.
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02.11.2022 13:14 Відповісти
Україна не гарантувала нікому нічого. Підписанти це ООН, Туреччина і оркостан.
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02.11.2022 13:33 Відповісти
Неможна погоджуватись на умови нелюдей рашистов!!! Терористи й окупанти немають ставити умови!!! Туди повезуть зерно а звідти що??? Зброю, санкціонні товари? Потрібен війсковий супровід суден які їдуть з України й крапка.
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02.11.2022 13:10 Відповісти
Треба якось топити їх кораблі. Хай вони змушені будуть їх охороняти. Десь в середземному морі, чи де інде.
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02.11.2022 13:12 Відповісти
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02.11.2022 13:13 Відповісти
Русские утверждают, что Украина дала письменные гарантии и они возвращатся к сделке по зерну
https://haqqin.az/news/264840
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02.11.2022 13:13 Відповісти
Читали свою ссылку? "Она получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России, заявили в ведомстве." Так мы и так не использовали для этого зерновой коридор. Это было предусмотрено еще первым соглашением.)) И потом - кацапам верить - это просто идиотизм)))
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02.11.2022 13:16 Відповісти
колись кацапи казали, що будуть оглядати ці кораблі! зелені тридвараси піщали, що ні! а виявилося, що оглядають!
так і тут може бути в великою долей ймовірності
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02.11.2022 14:06 Відповісти
Вы в адеквате? корабли в Стамбуле досматривает КОМИССИЯ в составе представителей ООН , Турции, Украины и кацапии.
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02.11.2022 14:13 Відповісти
я в адекваті?то може ти в неадекваті, якщо сам заперечуєшь власним висловлюванням! що там роблять кацапи? чи не вистачає нейронів усвідомити глибину знущання?
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02.11.2022 14:16 Відповісти
Нет. ты просто дебил. У Украины нет соглашения по зерновой сделке с кацапией. Она выглядит как два соглашения между Украиной, ООН и Турцией и между кацапией, ООН и Турцией. Турция на СВОЕЙ территории сама решает кого допускать к кораблям, которые НЕ являются украинскими и не ходят под флагом Украины. так что как бы я не относился к зеленым, но тут они не соврали. Кацапы корабли не досматривают, а досматривает комиссия.
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02.11.2022 14:23 Відповісти
тебе де так навчили спілкуватися, недорозвинений?
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02.11.2022 14:28 Відповісти
"Русскіє утвєрждают"...Далі можна не читати.
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02.11.2022 13:17 Відповісти
Ничего особенного если так

"Гарантируем гарантировать"
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02.11.2022 13:26 Відповісти
А де можна на кацапські вимоги покласти х@р?
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02.11.2022 13:16 Відповісти
всюди )
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02.11.2022 13:56 Відповісти
Страховики, як і букмекери, люди обізнані, тому примусити їх укладати завідомо невигідні угоди страхування кораблів для перевезення краму від рашистів, ніхто не може.
А це значить або "зерновій угоді" кінець або ж супроводжкння зерноплавів від Одеси до протоки Босфор під міжнародним (турецьким) військовим конвоєм.
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02.11.2022 13:19 Відповісти
Полную гарантию безопасности касабских тазиков, может дать только дно Чёрного моря!!!
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02.11.2022 13:20 Відповісти
⚡️Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. "Зерновой коридор" восстановит деятельность, - Минобороны РФ
Сообщается, что РФ получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

Ну вы поняли: потеряли корабли, нажаловались, поняли, что их выходки никому не интересны, стали стребовать гарантий и вернулись в сделку. 🤡

Инсайдер UA https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA
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02.11.2022 13:20 Відповісти
Смешно

С кацапов по условиям сняли санкции на удобрения

Так их просто никто не покупает )
Кацапы требуют чтобы покупали?
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02.11.2022 13:22 Відповісти
"Росія має певні вимоги щодо безпеки після нещодавнього нападу на її кораблі"... А то нічого, що йде війна і з тих кораблів запускали ракети по цівільним об'єктам? Яка може бути безпека військової техніки під час війни? Вони б ще запросили безпеку танків, літаків та систем СРЗО... Дебіли, ***...
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02.11.2022 13:31 Відповісти
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02.11.2022 13:40 Відповісти
В неі 13 тис . км морів -- чого вони вперлися в Чорне море .
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02.11.2022 13:52 Відповісти
не можуть? санкціЇ ? так отож )))
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02.11.2022 13:55 Відповісти
А спросите у них, их военные корабли бомбить можно?
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02.11.2022 14:20 Відповісти
Пришлите ************ на#рен ! Им нельзя - они под санкциями ! )))
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02.11.2022 14:38 Відповісти
НА *** пусть идут со своими требованиями. На двое пусть разобьются пусть, и "молсятся". ********.
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02.11.2022 15:12 Відповісти
А еще Байден дал письменное обязательство не мочиться в подъездах и лифтах Саратова )))
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02.11.2022 18:44 Відповісти
 
 