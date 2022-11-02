Туреччина озвучила вимоги РФ для відновлення зернової угоди

Москва хоче забезпечити свій власний експорт зерна і добрив.

По це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, чия країна разом з Організацією Об'єднаних Націй допомогла укласти угоду від 22 липня з метою пом'якшення світової продовольчої кризи, заявив, що Анкара вірить у те, що буде досягнута домовленість про її продовження.

"Росія має певні вимоги щодо безпеки після нещодавнього нападу на її кораблі", - сказав Чавушоглу.

Москва також занепокоєна своїм експортом добрив та зерна, додав він.

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Ці товари не входять до списку санкцій, "але кораблі, які їх перевозять, все ще не можуть пришвартуватися", сказав міністр, повторюючи коментарі російських офіційних осіб.

"Вони все ще не можуть отримати страховку, і виплати не здійснюються. Тому кораблі багатьох країн ухиляються від перевезення цих вантажів", - зазначив Чавушоглу.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

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