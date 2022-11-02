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Зеленський (22448) зерно (3092) путін (23325) Туреччина (3431) Чавушоглу (126) Ердоган (901) Сергій Никифоров (158)

Формат та дата переговорів Ердогана та Зеленського щодо зернової угоди ще обговорюються, - Никифоров

зеленський,ердоган

Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентом України, щоб "врятувати зернову угоду за посередництва ООН".

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Чавушоглу зазначив, що Туреччина продовжить свої зусилля і закликав всі сторони об'єднатися для подолання операційних проблем.

"Якщо є операційні проблеми, ми повинні подолати їх разом, і ми продовжуємо наші зусилля", - сказав глава турецького дипломатичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі під нашим прапором продовжать рух "зерновим коридором", - міноборони Туреччини

"Так, така розмова планується, формат та дата обговорюється", - повідомив "Суспільному" речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Нагадаємо, 29 жовтня Російська Федерація заявила, що припиняє участь у "зерновій угоді" - домовленості про розблокування українських портів, укладеній за посередництва Туреччини та ООН. Причина - нібито атака кораблів Чорноморського Флоту РФ того дня вранці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що блокада зернової угоди - це намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки та Азії. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяви РФ "піаром на голоді" та наголосив, що Росія, швидше за все, збирається постачати зерно, вкрадене з України.

Разом з тим ООН, Туреччина та Україна у рамках "зернової угоди" погодили прохід 14 суден на 31 жовтня. Три судна з українським продовольством вийшли з портів 1 листопада.

Також читайте: Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" попри демарш РФ, - міністр оборони Акар

На 2 листопада Україна, Туреччина та ООН вирішили не планувати виходів суден "зерновим" коридором. Пізніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди".

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Такое ощущение шо нада вывезти все зерно пока кацапы окончательно не расхерячили нашу энергосистему...
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02.11.2022 12:41 Відповісти
які переговори ??? для чого ??? Е.Т.Ердоган (Туречнина) підписався, за кругленьку суму (20% від суми угоди) забезпечувати безбеку вивезення українського зерна з портів - нехай забезпечує !!! може навіть по окупованому кацапими українському Криму і то металолому під назвою "чф рф" ударити зі своїх кораблів !!! які проблеми ???
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02.11.2022 12:45 Відповісти
з двбойобом-терористом путіним немає про що домовлятись, двбойоба терориста путіна треба знищити к йбєнєй матєрі.
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02.11.2022 12:53 Відповісти
Ердоган повідомив що зерновий коридор продовжує працювати.
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02.11.2022 12:57 Відповісти
Шойгу якобы заявил о получении письменных гарантий от Украины
https://haqqin.az/news/264840
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02.11.2022 13:01 Відповісти
Сдается что Едик хочет Зеленского свести с ******. Иначе о чем там переговариваться если все раньше договорено. ООН и Турция пускай выполняют свои обязательства по защите зерновых караванов.
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02.11.2022 13:03 Відповісти
Это не "переговоры". Это ультиматум РФ: "Зерновое соглашение" в обмен на "перестать атаковать военные объекты в Крыму".
Естественно, нам об этом никто не расскажет. Но понять итог этих "переговоров" не сложно: Если зерно будет вывозится и по Крыму перестанет прилетать, значит Зеленский принял это условие от РФ.
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02.11.2022 13:12 Відповісти
 
 