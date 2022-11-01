УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7448 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 821 10

Ердоган найближчими днями проведе переговори із Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди", - Чавушоглу

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Сторони обговорять "зернову угоду", яку намагається зірвати Москва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує "Анадолу".

"Президент Туреччини найближчими днями проведе переговори з колегами з України та РФ, у тому числі щодо "зернової угоди", - пишуть ЗМІ, цитуючи слова Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небензя в ООН погрожував суднам із зерном. Кислиця назвав це "крокодилячими слізьми"

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) зерно (3119) путін володимир (23827) Чавушоглу Мевлют (126) Ердоган Реджеп Таїп (928)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
тобто спочатку він поклав турецький ... на путіна, а зараз ще по губам йому поводить?
показати весь коментар
01.11.2022 14:12
+3
Кращі перемовини - ракета у дупу х-ла і на Альфу-Кентавра
показати весь коментар
01.11.2022 14:14
+2
Не ну він вже реально за..в з ціми перемовинами ,розумію шкурний інтерес,да і помідори жмуть.
показати весь коментар
01.11.2022 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто спочатку він поклав турецький ... на путіна, а зараз ще по губам йому поводить?
показати весь коментар
01.11.2022 14:12 Відповісти
Нічого він не клав. Можливо ***** клав на Ердогана. Це більше схоже. Ердогану потрібен ринок кацапстану то він ніколи не буде протистояти москві. Та і диктатура йому подобається більше ніж європейська демократія. А зернова угода ще й приносить дивіденти Анкарі. Тож і лізе.
показати весь коментар
01.11.2022 14:17 Відповісти
Не ну він вже реально за..в з ціми перемовинами ,розумію шкурний інтерес,да і помідори жмуть.
показати весь коментар
01.11.2022 14:13 Відповісти
Кращі перемовини - ракета у дупу х-ла і на Альфу-Кентавра
показати весь коментар
01.11.2022 14:14 Відповісти
Закидує вудочку .
показати весь коментар
01.11.2022 14:16 Відповісти
"переговори" з кацапами має вести ВМФ Туретчини !!!
показати весь коментар
01.11.2022 14:17 Відповісти
Потому что на кону огромные бабки и над вовчиком хочется поприкалываться.
показати весь коментар
01.11.2022 14:23 Відповісти
История показывает, что любые переговоры с Россией, с Путиным это бесполезная трата времени и средств, это дорога в никуда. Любой вопрос с Путиным необходимо решать силой, хотите запугиванием, шантажом, как это делает Путин. Необходимо, например перекрыть пролив Босфор для кацапских пароходов, по «ошибке» разбомбить Крымский мост и т.д.
показати весь коментар
01.11.2022 15:01 Відповісти
Эрдоган позвонил ***** и рассказал анекдот
-хочешь заняться групповым сексом?
-ух ты! А с кем?
-ты,я и кабаева.
-нет!
-ок, тогда я тебя вычеркиваю.
показати весь коментар
01.11.2022 15:54 Відповісти
А шо там обговорювати?
У тебе договір з ким, з ООН та Туреччиною? Так от з ними і обговорюй!
Чи тобі кортить ще раз у шоколадне око х"лу зазирнути? Усе там миру та свій гешефт шукаєш? Гляди дограєшься...
показати весь коментар
01.11.2022 17:46 Відповісти
 
 