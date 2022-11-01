Ердоган найближчими днями проведе переговори із Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди", - Чавушоглу
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Сторони обговорять "зернову угоду", яку намагається зірвати Москва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує "Анадолу".
"Президент Туреччини найближчими днями проведе переговори з колегами з України та РФ, у тому числі щодо "зернової угоди", - пишуть ЗМІ, цитуючи слова Чавушоглу.
Топ коментарі
+3 Panda Freeav
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+3 Vasily Androshchook
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+2 Alex F #542695
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-хочешь заняться групповым сексом?
-ух ты! А с кем?
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-нет!
-ок, тогда я тебя вычеркиваю.
У тебе договір з ким, з ООН та Туреччиною? Так от з ними і обговорюй!
Чи тобі кортить ще раз у шоколадне око х"лу зазирнути? Усе там миру та свій гешефт шукаєш? Гляди дограєшься...