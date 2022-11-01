Ердоган найближчими днями проведе переговори із Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди", - Чавушоглу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Сторони обговорять "зернову угоду", яку намагається зірвати Москва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує "Анадолу".

"Президент Туреччини найближчими днями проведе переговори з колегами з України та РФ, у тому числі щодо "зернової угоди", - пишуть ЗМІ, цитуючи слова Чавушоглу.

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