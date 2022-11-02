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Зеленський (22448)

Україна 30 років не будувала системи безпеки. Це найбільша помилка, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає найбільшою помилкою української політики за 30 років те, що не було збудовано сильної системи безпеки.

"Ми в Україні протягом 30 років не будували сильної системи безпеки, тому що ми не очікували від них настільки агресивних кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики", - сказав він в інтерв'ю чеському телебаченню, опублікованому в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначивши, що низка лідерів "підштовхує" Україну до переговорів з Росією, Зеленський розповів: "Не треба мене підштовхувати до переговорів, я не хочу повторення цих помилок. Я думаю, однієї війни для України в цьому столітті достатньо".

Відповідаючи на запитання про можливі компроміси, Зеленський відповів: "Вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, коли ми деокупуємо наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. Це трагедія. І вони можуть відступити за наші кордони, включаючи Крим. І потім вони можуть сказати – давайте шукати... не компроміс, якесь рішення, як жити в найближчі 100 років".

При цьому президент упевнений, що "якщо вони не захочуть віддавати Донбас та Крим, це означає, що війна не завершиться. Тому що ми маємо приклад такого замороженого конфлікту. Вони залишаться, а ми говоритимемо, що це наші території, а вони – що їх. Кожна сторона чекатиме, коли почне їх деокупувати. Це не про мир, це не про закінчення війни".

Відповідаючи на запитання, що він зробить після перемоги, Зеленський сказав: "Після перемоги я поїду до Криму. Я хочу побачити море. Це буде не взимку, що робити на морі взимку?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, - Зеленський

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Топ коментарі
+144
Найбільша помилка це ти в президентському кріслі, а не на сцені кавеену.
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02.11.2022 13:12
+120
От які ж гади його попередники! Не будували системи безпеки! А "Найвеличніший" - побудував! З асфальту! Розмістив там інтелектуально-координаційний центр і замаскував серед мільярда дерев!!!
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02.11.2022 13:14
+79
підар зелений, продовжуєш разом з дЄрмаком наживатися і розказуєш про якісь помилки
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02.11.2022 13:14
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Тобто ти разом із опою офіційно визнав що похєрив безпеку за останні 2 роки!
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02.11.2022 18:53 Відповісти
Про яку систему безпеки розмова під час війни повним ходом іде скорочення медиини в Україні це наслідки діяльності зрадників у ВР КМ .
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02.11.2022 19:02 Відповісти
ми голі ми босі і без зброї, закрийте нам 🏳️‍🌈
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02.11.2022 19:18 Відповісти
Ця ватна промоскальська гидота, яка все своє життя просувала москальські наративи та знущалася з українців та України тепер розкриває свою гнусаву пащєку та щось белькоче про "побудову системи безпеки"??? Це ти, підлий виродок, руйнував цю безпеку останні 3.5 роки, вбивав нашу оборонку та стілив асфальтові дорожки москалям, це ти та твоя промоскальська шобла з ОПи 24.02.22. "прібліжалі как моглі". І ви, москальські гниди, обов"язково відповісте за всю ту зраду та біду, яку ви накоїли Україні!!!
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02.11.2022 19:43 Відповісти
Зеленский пытается свою вину "размазать" по всех, типа, не я один такой. но, ему все равно придется отвечать за себя, и за все его злодеяния, повлекшие такие тяжкие последствия, гибель и страдания людей.
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02.11.2022 20:25 Відповісти
Будівник обізвався!!! Може він 3 роки, щось будував в площині безпеки, а Україна не помітила!?
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02.11.2022 20:41 Відповісти
Бе-бе кричало шимпанЗе
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02.11.2022 20:56 Відповісти
Вова где снарядний завод, где Ольха, где Нептуни, где все
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02.11.2022 21:13 Відповісти
Не свисти, шашличник. После войни поговорим почему маскали до Киева и Херсона дошли за день.
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02.11.2022 22:01 Відповісти
От жеш підор!
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02.11.2022 22:19 Відповісти
А тут прийшов один штибздик і побудував… замість безпеки Велику небезпеку!
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02.11.2022 22:24 Відповісти
Кучму пи...араса к ответу! Рыжая гнида украла все что можно
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02.11.2022 22:31 Відповісти
Зеленський кінчений невиправний негідник, знову про попередників. Думаю, буде багато проблем скинути його з президентської посади, він тупо ламає всі засади держави і шлях його тільки за януковичем.
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02.11.2022 22:37 Відповісти
Але три останні роки будувала дороги для просування російської військової техники.
Це явка з повинною, чи ще ні?
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03.11.2022 09:40 Відповісти
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