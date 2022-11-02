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Зеленський (22448) інфраструктура (478)

Обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 листопада провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

У повідомленні зазначається: "Головнокомандувач Збройних Сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Представники розвідки поінформували про оборонні та наступальні спроможності противника. Було узгоджено наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України.

На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста. Було відзначено роботу сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна 30 років не будувала системи безпеки. Це найбільша помилка, - Зеленський

Президент наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів".

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гроші з "великого крадівництва" та інших безглуздих проектів зніми наркоман ти ***ний !!!

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02.11.2022 13:58 Відповісти
В параші керує кухар, у нас завгосп, бл.
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02.11.2022 14:03 Відповісти
Обговорили Велике відбудівництво?
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02.11.2022 14:07 Відповісти
На цій раді треба обговорювати, що особа, яку поставили керувати Нафтогазом, це представник мафії із кубла коломойського. Які загрози для держави несе він.
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02.11.2022 14:16 Відповісти
розважається
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02.11.2022 14:27 Відповісти
Серіал Велике будівництво другий сезон
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02.11.2022 14:28 Відповісти
Маючи таких міністрів із Шмигалем та дієві Плани техприкриття відповідних галузей, Стефанчук-Зеленський впораються, руками Українців!!
А рахамія з татаровим-микитасьом та монозбродом на будівництві ще й копійчину якусь зароблять!! Як же, без такого!!!!
Украінці без них обійдуться легко, а чи Стефанчук-Зеленський обійдеться без Українців????
Час покаже, слова і справи!!
‼️🇺🇦❤️⚔️😠✊✌️👍🇺🇸🇨🇦🇳🇴🇦🇿🇪🇺🇬🇧🇸🇪🇩🇪🇨🇿🇹🇷🇯🇵🇱🇹🇮🇩🇫🇮👏👏
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02.11.2022 14:32 Відповісти
8 місяців нічого не робили для енергосистеми і тут аж взяли і поговорили.

Ну а шо ******** паритися - Захід все зробить за них, а українці вирулять.

Тільки от знов питання:
Навіщо Україні та українцям це ЗЕлене лайно?
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02.11.2022 15:51 Відповісти
 
 