США занепокоєні, що в РФ обговорювали застосування ядерної зброї проти України, - NYT
Вище російське військове керівництво обговорило можливості Москви щодо застосування тактичної ядерної зброї проти України. Ці перемовини підвищили занепокоєння Вашингтону.
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Президент Росії Володимир Путін не брав участі в цих перемовинах, які відбулись на тлі посилення ядерної риторики Росії та її невдач на полі бою.
Водночас участь вищого російського військового керівництва у дискусіях занепокоїло адміністрацію президента США Джо Байдена, оскільки це показує розчарування ворожих генералів своїми невдачами у війні проти України.
Проте, як стверджують американські офіційні особи, вони не бачили жодних доказів щодо переміщення ядерної зброї Росії або ж вживання тактичних заходів для підготовки до удару.
Згідно з розвідданими, дискусії відбувались ще в середині жовтня. Американські офіційні особи не стали розкривати подробиці сценарію, однак директор ЦРУ Вільям Бернс стверджував, що відчай Путіна може все ж підштовхнути Росію до такого кроку.
"Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо відстежувати це якнайкраще, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до застосування", - заявляв представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Згідно з даними Пентагону, Росія володіє близько 2 тисячами одиниць тактичної ядерної зброї, яка призначена для застосування на полях битв з метою придушення звичайних збройних сил. Вона має меншу потужність та призначена для менших дистанцій, ніж боєголовки міжконтинентальних балістичних ракет.
Військові експерти переконані у тому, що застосування ядерної зброї може докорінно змінити характер війни.
Нові розвідувальні дані з'явились саме тоді, коли Кремль почав просувати фейкові наративи про нібито "брудну бомбу", яка начинена радіоактивними матеріалами. Попри те, що ризик подальшої ескалації залишається тривожно високим, чиновники адміністрації Байдена і союзники США стверджують про послаблення ядерної напруженості після низки телефонних дзвінків між західними й російськими колегами наприкінці минулого місяця.
Останні заяви Путіна про те, що Росія не бачить сенсу застосовувати ядерну зброю були сприйняті європейськими чиновниками, як частина регулярної практики російського диктатора щодо нагнітання напруженості.
Водночас у Вашингтоні представники адміністрації заявляють, що вони вже не вважають, що Путін планує використовувати тактичну ядерну зброю або навіть "брудну бомбу".
"Ми не бачили нічого, що вказувало б на те, що Путін прийняв рішення про використання "брудної бомби". Це було б перше застосування ядерної зброї за останні 70 років. Якщо це станеться, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що ви побачите дуже значну реакцію з боку міжнародної спільноти", - заявив міністр оборони США Остін Ллойд.
Будь ласка, зачекайте...
От теперка пітунові точно пізичний дець!
Хіба маємо хоч який вибір?
Йому вірю.
У Тайвані ************ в світі заводи з виробництва чипів.
А в Україні що ************?
Однак, при цьому буде порушено умови Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, учасником якого є чф.
Це може бути приводом до фактичного вступу США у війну проти пітьми на стороні України.
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера (13.10.) были отменены подземные испытания ядерного оружия, которые должны были состояться в 23:30 по Московскому времени в Архангельской области. Подготовка испытаний проходила в режиме строгой секретности. Вчера вечером Путину доложили о необходимости переноса даты и времени испытания, якобы не успевали должным образом подготовится. Это уже второй случай переноса испытания ядерного оружия за последние две недели.
Дорогие подписчики и гости канала! Мы уже сообщали, что 7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.
Секретные испытания «сверхмощного» оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией. Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы». Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося, либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных, либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему- надо разбираться. Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями. Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории. Примени российское руководство «грязную бомбу», возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»
Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены. Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину. Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.
Тому що у заходу буде фактично 2 шляхи, усі напів-міри усе одно зводяться до цих 2 шляхів:
1. Проковтнути. Це буде фактично поразка заходу і усього цивілізованого людства. Це дасть усім диктаторам розуміння що за допомогою ЯЗ можна вирішити будь яке питання. І захід цього боїться.
2. Відповідати. Відповідь має буди потужною, інакше це варіант №1. Але це фактично вв'язуватися у війну. Русня відразу завопить тіпу "це прямий напад заходу!". Такий варіант непередбачуваний. ***** може потягнутись за кнопкою до стратегічної ЯЗ. Тіпу "ну всьо, хана, горіте в аду, а ми в "рай"". Короче, це прямий крок до 3 світової ядерної війни. І захід цього боїться.
Тому захід не дуже квапиться з нашою перемогою, вони розуміють що в цьому випадку їм може прийдеться вибирати між цими варіантами...