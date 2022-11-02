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Кіпр скасовує спрощений візовий режим з Росією

віза

Влада Кіпру оголосила, що у країні більше не застосовуватимуться спрощені правила для громадян Росії, які звертаються за туристичними візами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Mirror.

Зазначається, що з 1 грудня країна почне стягувати повну плату за оформлення туристичних віз із росіян, які раніше були звільнені від візових зборів.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності наступного місяця, власники російських паспортів повинні будуть заплатити 80 євро під час оформлення туристичної візи.

Рішення Кіпру, який є членом Євросоюзу, ввести плату за туристичні візи для росіян послідувало за повним призупиненням угоди про спрощення візового режиму з Росією, ухваленим ЄС у вересні.

Також читайте: Єврокомісія випустила офіційні вказівки країнам ЄС щодо видачі віз росіянам: просить застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки

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"Кіпрська хунта"...
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02.11.2022 15:11 Відповісти
Супер !!! кацапи нех*й шастати !!!
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02.11.2022 15:38 Відповісти
 
 