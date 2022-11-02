УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4471 відвідувач онлайн
Новини
944 7
ВР (14832) відставка (1455) Міністерство розвитку громад і територій (128) Олексій Чернишов (256) Мельничук Тарас (55)

У Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади голови Мінрегіону

чернышов

У парламенті зареєстрували заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова про відставку.

Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади Міністра розвитку громад та територій України", - йдеться в повдіомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити "Нафтогаз".

Також читайте: Мінрегіон можуть об’єднати з Мінінфраструктури і передати Кубракову, – нардеп Железняк

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хто наступний...щось побігли..
показати весь коментар
02.11.2022 18:22 Відповісти
"... очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити "Нафтогаз"
показати весь коментар
02.11.2022 18:26 Відповісти
від пересування диванів у борделі..
показати весь коментар
02.11.2022 18:28 Відповісти
Подумав, що ви маєте на увазі щурів
показати весь коментар
02.11.2022 18:53 Відповісти
Тихо, без звіту про результати перед ВРУ, як і папєрєдніки, Таран, Степаненко, бо після звіту треба садити ….
Стефанчук та Шмигаль теж мовчать, витріщивши очі!! Усе в рамках ЗАКОНОДАВСТВА України, без порушень!!! Усе під патронатом…..
Десь там хтось кров проливає за Україну, а в Урядових кварталах, бладєнствіє та тихе болото!,
показати весь коментар
02.11.2022 18:48 Відповісти
Ще з одного крадія роблять рехворматора...
показати весь коментар
02.11.2022 18:58 Відповісти
Тобто я так розумію, що Чернишов навів лад у Мінрегіоні і тепер отримав новий виклик навести лад у Нафтогазі???
показати весь коментар
02.11.2022 19:50 Відповісти
 
 