У Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади голови Мінрегіону
У парламенті зареєстрували заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова про відставку.
Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади Міністра розвитку громад та територій України", - йдеться в повдіомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити "Нафтогаз".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Стефанчук та Шмигаль теж мовчать, витріщивши очі!! Усе в рамках ЗАКОНОДАВСТВА України, без порушень!!! Усе під патронатом…..
Десь там хтось кров проливає за Україну, а в Урядових кварталах, бладєнствіє та тихе болото!,