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КНДР (1118) санкції (11301) США (21024) Прайс Нед (144)

США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії, - Держдеп

путін,кім

Сполучені Штати розглядають різні варіанти протидії постачанню Північною Кореєю зброї Росії, зокрема й додаткові санкції.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Так само, як ми використовуємо і будемо використовувати всі інструменти для протидії іранському постачанню зброї Росії, ми будемо робити те ж саме, коли мова йде про постачання КНДР зброї Росії. Існують чинні санкції. Ми розглянемо додаткові інструменти і повноваження, до яких ми зможемо звернутися, щоб протидіяти цій діяльності", - сказав він.

Раніше в Пентагоні заявили, що не бачили підтверджень, що Китай і КНДР могли надавати зброю Росії.

Водночас у Білому домі повідомили, що КНДР постачає великі партії артилерійських снарядів до Росії.

Також читайте: РФ "вивчає домовленості" з Північною Кореєю. Це розпач, - Держдеп США

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Топ коментарі
+8
в октябре зэ-Иуда уже знал о нападении но ...думай-тэ
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03.11.2022 02:23
+7
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03.11.2022 02:20
+5
о так, десятиліттями плювать вони хотіли на санкції а тут раз! і злякаються.

ага, щаз.
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03.11.2022 03:07
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03.11.2022 02:20 Відповісти
в октябре зэ-Иуда уже знал о нападении но ...думай-тэ
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03.11.2022 02:23 Відповісти
73%, що ви ще можете зробити разом?
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03.11.2022 05:52 Відповісти
о так, десятиліттями плювать вони хотіли на санкції а тут раз! і злякаються.

ага, щаз.
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03.11.2022 03:07 Відповісти
Треба такі санкції,щоб жерти було нічого.І розбомбити пускові установки,щоб не розмахував своїми ракетами.
Скільки ця русня горя наробила,це ж вони в 1949 році зробили цю ракову пухлину КНДР і підтримували.
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03.11.2022 07:10 Відповісти
ви абсолютно праві.

от тільки яка скотиняка вас вмовила собі ім'я язиком дітовбивць написати....
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03.11.2022 08:16 Відповісти
Аккаунт з гугла давній.Тоді ще раша прикидалася доброю сусідкою
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03.11.2022 10:11 Відповісти
тобто завести новий кошерний акаунт релігія не дозволяє?
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03.11.2022 21:33 Відповісти
можуть
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03.11.2022 04:35 Відповісти
Там ще можна ввести якісь санкції ? Я думав там "живого місця немає".
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03.11.2022 05:36 Відповісти
США можуть посилити санкції проти КНДР 🤣
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03.11.2022 05:37 Відповісти
Вводити є що.Наприклад застосувати плату за посольства та екозбір на сіно ( до речі кацапи якось їм пеоедавали 20 000 тон, було дуже смішно, років 8 тому) , най жеруть каміння та гранпилюку
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03.11.2022 07:47 Відповісти
 
 