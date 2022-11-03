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ВР (14832) звільнення (2624) Міністерство розвитку громад і територій (128) Железняк Ярослав (533) Олексій Чернишов (256)

Рада підтримала відставку Чернишова з посади очільника Мінрегіону

чернышов

Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада схвалила звільнення з посади Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відкривши таким чином шлях на призначення Головою Нафтогазу", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, голосування пройшло без звіту.

Рішення підтримали 279 нардепів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити "Нафтогаз".

Також читайте: НАЗК закликає уряд не призначати міністра Чернишова очільником "Нафтогазу"

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03.11.2022 13:50 Відповісти
Тоже интересно, что будет с телемарафетом, если не дай бог города окутает тьма и холод на неопределенное время
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03.11.2022 14:08 Відповісти
Піде газувати .
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03.11.2022 13:51 Відповісти
яка нах...й ВР???
хто циз зелебобів питав???
єрмак вирішив
єрмак сказав
стадо натиснуло
і так по всіх прийнятих рішеннях ВР
так само ЗЕ
що єрмак приніс, те підписав..
і не треба нам лапшу вішати що хтось крім ОП в цій країні щось вирішує.
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03.11.2022 14:38 Відповісти
У Зеленському форматі цінностей він заслужив йти на підвищення.
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03.11.2022 15:15 Відповісти
 
 