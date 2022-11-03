Рада підтримала відставку Чернишова з посади очільника Мінрегіону
Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада схвалила звільнення з посади Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відкривши таким чином шлях на призначення Головою Нафтогазу", - йдеться в повідомленні.
За словами Железняка, голосування пройшло без звіту.
Рішення підтримали 279 нардепів.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити "Нафтогаз".
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- бути коханкою/коханцем депутата, оформитись помічником депутата, разом найобувати виборців.
- вести/виступати на тєлємарафоні, якого ніхто не побачить через відсутність світла. Можна навіть просто спати перед камерами, головне з транспарантом "головне що не втік!!"
- торгувати пальним/ дровами/акумуляторами/ генераторами/ свічками.
- нести яйця
- нести ***ню в інтернеті про хорошу владу, злам корупційної системи та іншу шизофренію
хто циз зелебобів питав???
єрмак вирішив
єрмак сказав
стадо натиснуло
і так по всіх прийнятих рішеннях ВР
так само ЗЕ
що єрмак приніс, те підписав..
і не треба нам лапшу вішати що хтось крім ОП в цій країні щось вирішує.