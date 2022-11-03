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Зеленський (22448) Маріуполь (3206) жертви (1709)

Кількість загиблих у Маріуполі буде встановлена після деокупації, може йтися про десятки тисяч людей, - Зеленський

маріуполь

Кількість жертв російської агресії у Маріуполі буде встановлена після деокупації міста, але йдеться про десятки тисяч загиблих.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції із Президентом Греції Катериною Сакелларопулу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про те, скільки людей загинуло в Маріуполі, зокрема представників грецької діаспори, глава держави сказав: "На жаль, смерть не обирає, хто з якої діаспори. Я думаю, там велика кількість людей загинула. Ми зрозуміємо, яка кількість, і це не обчислюється одиницями, на жаль, не десятками і не сотнями. На жаль, ітиметься про тисячі й десятки тисяч людей. У мене немає чіткої цифри... Коли ми деокупуємо Маріуполь, а це точно станеться, ми зрозуміємо".

Зеленський наголосив, що зруйновано 60-70% Маріуполя, водночас у якому стані будівлі, що були частково зруйновані, наразі немає повної інформації.

"На прикладі деокупованих містечок, маленьких сіл, де проживали від кількох сотень людей до тисяч, але не такі великі міста, як Маріуполь, то ... коли ми знаходимо поховання 500 людей, 600 людей там, де жило кілька тисяч людей, можемо уявити, який об’єм може бути в півмільйонному місті", - заявив глава держави.

Тому, наголосив він, "відповідь на це питання може бути страшною".

Президент зазначив, що у Маріуполі залишилися представники грецької діаспори, проте чи живі вони, інформації немає.

Також читайте: В окупованому Маріуполі загарбники посилили фільтраційні заходи, - Андрющенко

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Топ коментарі
+26
Їхні смерті на твоїй совісті.
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03.11.2022 18:29
+16
Лучше бы он ответил, кто сдал юг и из-за кого был окружён орками и стёрт с лица Земли Мариуполь.
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03.11.2022 18:34
+15
Добре бути президентом, котрий не за що не відповідає.
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03.11.2022 18:37
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Їхні смерті на твоїй совісті.
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03.11.2022 18:29 Відповісти
Думаю може йтись навіть про сотні тисяч-нажаль...
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03.11.2022 18:32 Відповісти
я чула про 130..
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03.11.2022 18:35 Відповісти
Да. Уже подсчитывали.

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03.11.2022 19:24 Відповісти
Лучше бы он ответил, кто сдал юг и из-за кого был окружён орками и стёрт с лица Земли Мариуполь.
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03.11.2022 18:34 Відповісти
значит тот кто голосует за власть в Мариуполе не причём, а власть прокацапская. Вот то население и виновато, которое сдавало все оккупантам и ждало их прихода. Отсюда много коллаборантов и предателей. Предатели у власти и население предательское сдавали и украинцев, которых убили.
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03.11.2022 18:42 Відповісти
То есть это ватный мэр Мариуполя разминировал Чонгар и мосты???

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03.11.2022 18:49 Відповісти
власти города ватные
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03.11.2022 18:50 Відповісти
Я в этом не сомневаюсь. Я сомневаюсь в том, что это ватные власти Мариуполя окружили город, подойдя к нему из Крыма и стёрли его с лица Земли, уничтожив под сотню тысяч его жителей, разминировав перед этим Чонгар.
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03.11.2022 19:23 Відповісти
Мариуполь был хорошо укреплен для атаки с востока. Никто не мог представить даже в страшном сне что орки через 3 дня выйдут в спину защитникам города, а 2 марта город будет окружен. Плюс отзыв отрядов МВД и СБУ, о которых рассказал начштаба Азова, тоже был не в компетенции местной власти.
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03.11.2022 19:28 Відповісти
Тому, коли пишуть, що вбито 430 дітей, мене це обурює..Мова про десятки тисяч..
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03.11.2022 18:34 Відповісти
Некоторые считают, что уже жертв кацапской агрессии около 100 000. Надо требовать по миллиону долларов компенсации для родственников за каждого из них. Итого только за это лаптестан будет должен ($100млрд).
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03.11.2022 18:36 Відповісти
Сколько Зеля боялся потерять перед вторжением? 7 миллиадов баксов? То есть жизнь среднестатистического украинца была оценена в 7млрд/40 млн.=в 175 долларов.
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03.11.2022 18:45 Відповісти
Добре бути президентом, котрий не за що не відповідає.
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03.11.2022 18:37 Відповісти
Кількість спизжених ********* грошей теж буде встановлена.

Також, як і участь ******** у сдачі півдня України кацапам.
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03.11.2022 18:45 Відповісти
Чомусь всі думають що Зеленський винний у війні але війна була б за будь-яких обставин
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03.11.2022 18:51 Відповісти
Але війна була б не такою катастрофічною, якби Україною керував менеджер, а не клоун.
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03.11.2022 18:55 Відповісти
Дивно. А блаЗЄнський до 2019р. вважав, що то Порошенко почав війну. Аж ось...
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03.11.2022 18:58 Відповісти
Нет. ***** любит маленькие победоносные войны и нападает в периоды максимальной слабости государственных институтов. Так было в 2014 Яныка, так и с 2022 Зели. В этот раз он не учел только что с 2014 года народ стал другим. С этим он прогадал.
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03.11.2022 21:50 Відповісти
87 тысяч убитых там уже подтверждено
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03.11.2022 18:53 Відповісти
Зєля, вже і вівці на полонині знають про зв'язок Чонгар-Маріуполь...
Краще не писти (перепрошую панство)...
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03.11.2022 18:53 Відповісти
Розумієш клоуне, за свої дії потрібно буде відповідати.
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03.11.2022 19:00 Відповісти
Після того, як на обміні, визволили з полону керуючий склад захисників Азовсталі, вже якось пропало зі ЗМІ, що у рашистів зараз мінімум 2000 захисників Маріуполя, із яких підтверждених вбитих понад 100 чоловік. Я просто нагадаю, що саме клоунський ******** наказав ганебно здатися в полон Азовцям і морпіхам, бо сильно боявся, що на вечірньому зверненні Прокопенко розкаже, як так вийшло, що за 2 дні рашисти проравалися з Криму до Маріуполя
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03.11.2022 19:01 Відповісти
А не хоче сказати за чиїми вказівками про**ли південь?!!!
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03.11.2022 19:15 Відповісти
Кожен зруйнований будинок це сотня трупів, а там зруйнови всі будинки. От і порахуйте
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03.11.2022 19:16 Відповісти
 
 