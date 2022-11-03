Кількість загиблих у Маріуполі буде встановлена після деокупації, може йтися про десятки тисяч людей, - Зеленський

Кількість жертв російської агресії у Маріуполі буде встановлена після деокупації міста, але йдеться про десятки тисяч загиблих.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції із Президентом Греції Катериною Сакелларопулу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про те, скільки людей загинуло в Маріуполі, зокрема представників грецької діаспори, глава держави сказав: "На жаль, смерть не обирає, хто з якої діаспори. Я думаю, там велика кількість людей загинула. Ми зрозуміємо, яка кількість, і це не обчислюється одиницями, на жаль, не десятками і не сотнями. На жаль, ітиметься про тисячі й десятки тисяч людей. У мене немає чіткої цифри... Коли ми деокупуємо Маріуполь, а це точно станеться, ми зрозуміємо".

Зеленський наголосив, що зруйновано 60-70% Маріуполя, водночас у якому стані будівлі, що були частково зруйновані, наразі немає повної інформації.

"На прикладі деокупованих містечок, маленьких сіл, де проживали від кількох сотень людей до тисяч, але не такі великі міста, як Маріуполь, то ... коли ми знаходимо поховання 500 людей, 600 людей там, де жило кілька тисяч людей, можемо уявити, який об’єм може бути в півмільйонному місті", - заявив глава держави.

Тому, наголосив він, "відповідь на це питання може бути страшною".

Президент зазначив, що у Маріуполі залишилися представники грецької діаспори, проте чи живі вони, інформації немає.

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