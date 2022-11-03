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Нідерланди (1504) госпіталізація (187) Національна гвардія (1461) Єннес де Мол (7)

Нідерланди передадуть Нацгвардії три сучасні польові шпиталі, - посол де Мол

нідерланди

Нідерланди передадуть для потреб Національної гвардії України три сучасні польові шпиталі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося під час зустрічі міністр внутрішніх справ Дениса Монастирського із послом Нідерландів в Україні Єннесом де Молом, повідомляє пресслужба МВС.

Голландський дипломат передав Монастирському офіційного листа міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен щодо надання найближчим часом трьох сучасних польових шпиталів для потреб Нацгвардії.

"Хочу висловити глибоку повагу та захоплення відважністю, виявленою вами та українським народом у протистоянні російській федерації", - йдеться в листі Оллонгрен.

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Монастирський та де Мол обговорили ситуацію в районах проведення бойових дій та проблеми відновлення життєдіяльності на визволених територіях.

Посол також висловив готовність Нідерландів активно долучитися до посилення потенціалу України у процесах знешкодження вибухонебезпечних предметів на територіях, де відбувалися бойові дії.

У цьому контексті співрозмовники обговорили можливість започаткування предметного діалогу в межах запланованої в Женеві технічної конференції "Координація донорів для програми протимінної діяльності в Україні", яку організовують Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування спільно з секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності.

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Топ коментарі
+4
Дякуємо за допомогу Нідерландами👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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03.11.2022 20:15
+1
Шпиталь... Фершал... Калідор...
А ще моя прабабця називала хірурга - "херун".
Чим ******** піджін-юкрейнієн слово госпіталь (Hospital) так намуляло???
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03.11.2022 20:11
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Шпиталь... Фершал... Калідор...
А ще моя прабабця називала хірурга - "херун".
Чим ******** піджін-юкрейнієн слово госпіталь (Hospital) так намуляло???
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03.11.2022 20:11 Відповісти
Шпиталь - німецька, госпіталь - латина..
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03.11.2022 20:21 Відповісти
(терпляче):
Дякую, я обізнаний - роки, освіта і т. і.
І в мене вуха не відтоптані.
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03.11.2022 20:24 Відповісти
Нема за що
Вибачайте, більш не буду випробовувати Ваше терпіння.
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03.11.2022 20:31 Відповісти
І у Вас попрошу вибачення - нічого особистого.
Просто мені, літераторові на сьомому десяткові життя, серце болить: що теперішні недоуки роблять з нашою мовою!
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03.11.2022 20:36 Відповісти
Так...От чим їм не така подача у П.Панча, О.Гончара, В.Собка...безліч Ні - давайте запозичувати і далі, і ще, і більше....так свою і зітремо... Тут, до речі, недавно хтось помітив: гвинтокрил, вертольот, гелікоптер....
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03.11.2022 20:55 Відповісти
Мова - живий організм.
Якщо мовна, словесна пересадка вдалася і немає відторгнення - чуже (колись) слово стає своїм, рідним. Скажімо, слова́ шинка (нім. Schinken), перука (фр. perruque), дах (нім. das Dach) і так далі неприродніми не виглядають, давно прижилися. Я вже не кажу про тюркізми: байрак, казан, майдан, сурма...
Але на це потрібен час і мова сама (а не чиясь воля) вирішує, як воно буде. Не прижилися ж реформатські Скрипникові "кляса" (клас), "пляна" (план). І хто про них зараз взагалі згадає окрім спеціалістів?
Побачимо, яка доля спіткає "директорок", "лайфхаків" та інше.
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03.11.2022 21:17 Відповісти
Дякую, я на 6-му десятку, мама вч.-методист укр.мови.Навіть вона де-коли відмовляється розуміти вищевказані приклади. Є багато наріч і діалектів в укр.мові, зараз почали плутати це все з явним суржиком...прикладів безліч, наводити навіть ліньки. А ще ж місцеві "приколи" - ну ось: "Ви казав, Ви обіцяв", тобто ні на "ти", ні на "ви" (і це моя Полтавщина). Кременчук - відро, Зіньків, Гадяч - цеберка, Кременчук палка, палюга, Зіньків - ломака, Кременчук пішли, Зіньків хОдьом, лозина - дубець, підвода - гарба...і т.безліч різниця 180 км...Все - інший світ, інша культура, традиції, мова. не те щоб зовсім, але ж відмінності явні. Сумські - тільки но почую одне слово..."...та отам...лежЯть"(!!!), або "я витІг...щось з кишені" - все це сумські горобці(з пов.)
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03.11.2022 22:01 Відповісти
На моєму рідному Поділлі можна почути "Пузвіт тють Зену!" (покличте тьотю Зину), "Гаряччі періжкє!", "Мати пігнала худобу", "шопа" (сарай), "Платіт за пруєзд!", "Цьоця" (тітка)...
Душу гріє, а з роками - усе сильніше.
Але маю таки боронити літературну українську. Доки жию...
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03.11.2022 22:24 Відповісти
З повною підтримкою, вдячністю і повагою. Добраніч
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03.11.2022 22:37 Відповісти
Моє шанування!
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03.11.2022 22:39 Відповісти
Тоді ви знаєте,що шпиталь старе слово і де його використовувати. Там дописувачка про німецьке слово Spital написала. Немає такого в Німеччині, це просто коротке від того ж госпіталь. Хоча Австрія має
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03.11.2022 21:14 Відповісти
В Німеччині, може, й не використовується, а в німецькій мові - є.
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03.11.2022 21:25 Відповісти
Hospital
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03.11.2022 21:06 Відповісти
Дякуємо за допомогу Нідерландами👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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03.11.2022 20:15 Відповісти
Краще б Панцерхаубици з хранения или М113 у вас же их полно а им нужнее
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03.11.2022 20:24 Відповісти
 
 