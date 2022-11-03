Нідерланди передадуть Нацгвардії три сучасні польові шпиталі, - посол де Мол
Нідерланди передадуть для потреб Національної гвардії України три сучасні польові шпиталі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося під час зустрічі міністр внутрішніх справ Дениса Монастирського із послом Нідерландів в Україні Єннесом де Молом, повідомляє пресслужба МВС.
Голландський дипломат передав Монастирському офіційного листа міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен щодо надання найближчим часом трьох сучасних польових шпиталів для потреб Нацгвардії.
"Хочу висловити глибоку повагу та захоплення відважністю, виявленою вами та українським народом у протистоянні російській федерації", - йдеться в листі Оллонгрен.
Монастирський та де Мол обговорили ситуацію в районах проведення бойових дій та проблеми відновлення життєдіяльності на визволених територіях.
Посол також висловив готовність Нідерландів активно долучитися до посилення потенціалу України у процесах знешкодження вибухонебезпечних предметів на територіях, де відбувалися бойові дії.
У цьому контексті співрозмовники обговорили можливість започаткування предметного діалогу в межах запланованої в Женеві технічної конференції "Координація донорів для програми протимінної діяльності в Україні", яку організовують Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування спільно з секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
А ще моя прабабця називала хірурга - "херун".
Чим ******** піджін-юкрейнієн слово госпіталь (Hospital) так намуляло???
Дякую, я обізнаний - роки, освіта і т. і.
І в мене вуха не відтоптані.
Вибачайте, більш не буду випробовувати Ваше терпіння.
Просто мені, літераторові на сьомому десяткові життя, серце болить: що теперішні недоуки роблять з нашою мовою!
Якщо мовна, словесна пересадка вдалася і немає відторгнення - чуже (колись) слово стає своїм, рідним. Скажімо, слова́ шинка (нім. Schinken), перука (фр. perruque), дах (нім. das Dach) і так далі неприродніми не виглядають, давно прижилися. Я вже не кажу про тюркізми: байрак, казан, майдан, сурма...
Але на це потрібен час і мова сама (а не чиясь воля) вирішує, як воно буде. Не прижилися ж реформатські Скрипникові "кляса" (клас), "пляна" (план). І хто про них зараз взагалі згадає окрім спеціалістів?
Побачимо, яка доля спіткає "директорок", "лайфхаків" та інше.
Душу гріє, а з роками - усе сильніше.
Але маю таки боронити літературну українську. Доки жию...