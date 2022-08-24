Посол Нідерландів де Мол у вишиванці українською мовою привітав Україну з Днем Незалежності. ВIДЕО

Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол у вишиванці записав відеопривітання для українців до Дня Незалежності, пообіцявши підтримку своєї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Звернення записане повністю українською мовою.

Єннес де Мол згадує урочистий парад до 30-ї річниці Незалежності і "Мрію" у небі над Києвом - якої через пів року не стане.

"Мрія" була знищена російськими агресорами в аеропорту "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року. Так само, як Буча, Ірпінь та Бородянка. Тепер ці колись процвітаючі містечка символізують жахливі військові злочини Росії. Хоча це цілком може бути лише вершиною айсберга, коли стане зрозуміло, що насправді сталося на Сході і Півдні вашої країни.

Агресор знищив літак під назвою "Мрія", але ніхто не здатен знищити мрію українського народу… Нас не залякати. Ми разом стоїмо на захисті наших найвищих цінностей: свободи, демократії і безумовної поваги до міжнародного права", - наголошує він.

Посол зазначив, що Нідерланди підтримують Україну, надаючи їй допомогу у військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній та культурній сферах.

Він окремо згадав Конференцію щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, яка відбулася 14 липня в Гаазі за участю представників 45 країн, і на якій скоординували кроки для того, щоб забезпечити відповідальність винних. "Ця конференція - лише перший, але дуже важливий крок до справедливості", - наголосив посол.

"Як сказав прем'єр Рютте, наша країна з вами…Ми залишатимемося з вами, на кожному сантиметрі цього шляху, доки мир, свобода та демократія в Україні не будуть відновлені, і доки справедливість не буде досягнута. Нідерланди і надалі будуть підтримувати Україну всіма можливими шляхами. Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому. Все буде Україна!", - підсумував де Мол.

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