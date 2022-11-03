Росія депортує українських громадян з Херсонської та Запорізької областей, - МЗС
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує Російську Федерацію за здійснення депортації українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях України.
Про це йдеться у заяві МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, російська окупаційна адміністрація розпочала масове примусове переміщення жителів лівобережної Херсонщини, насамперед Скадовського та Каховського районів, на територію тимчасово окупованого Криму або в РФ. Аналогічні депортації Росія здійснює також в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму. Депортація мешканців тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних закладів, а також приватних будинків і квартир.
В МЗС зазначили, що такі дії Росії грубо порушують міжнародне право.
Відповідно до статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупанту забороняється здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом. Завдання Росією масштабних гуманітарних страждань безвинним дітям, жінкам та літнім людям є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
МЗС України наголошує, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку позовної давності. Всі особи в РФ, які нині скоюють злочини проти українського народу, неодмінно будуть покарані.
"Закликаємо міжнародну спільноту засудити РФ за примусове переміщення мешканців півдня України, запровадити проти Росії нові санкції, а також посилити військову допомогу Україні задля звільнення її тимчасово окупованих територій", - йдеться у заяві МЗС України.
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Коли, нарешті, визнають це ГЕНОЦИДОМ? Адже всі підстави (відповідно до міжнародного законодавства) є! А якщо згадати голодомори 30-х і 40-х років минулого століття (здійснені тим самим Кремлем), то взагалі питань не має бути. Чи поняття "геноцид" має торгівельну марку, що закріплена за євреями, а решті таке не світить?
Якщо хочь хтось з них визнає, то піде лавина. Але ж нє! Бо тоді будуть відповідні фінансові преференції (чи як воно там) для України, "надійний торгівельний партнер"-московія стає ізгоєм (а значить бюджети схуднуть), бізнес "в апаснасті" і пенсія багатьох політиків (не тільки в Європі) також
Так и получается. Это секта!!!!! эта клика то!! та шо там я, даже Невзоров говорил что так будет. сволочи, так зверски бомбили Мариуполь что реально не давалось..... пониманию, кроме того шо это тупо уроды жертвоприношение делали. Наших пацанов в Оленовке ..... я хочу, ребят, ошибаться, но эти твари реально..... они реально "жертвы" делают. я уверен в этом, ибо это даже так выглядит... и что мы сделать можем?? ну вот что в принципе Вермахт бы сделал. уничтожение мразей вплоть до Камчатки.
я не ворожбит, но видно же что эти твари делают. мерзота ... как написать - ватная? не, орковская?
не
нквд? наверное, ближе всего. я реально хочу ошибаться.