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Новини Війна
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депортація (704) МЗС (4024) Херсонщина (5366)

Росія депортує українських громадян з Херсонської та Запорізької областей, - МЗС

мид

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує Російську Федерацію за здійснення депортації українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях України.

Про це йдеться у заяві МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, російська окупаційна адміністрація розпочала масове примусове переміщення жителів лівобережної Херсонщини, насамперед Скадовського та Каховського районів, на територію тимчасово окупованого Криму або в РФ. Аналогічні депортації Росія здійснює також в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму.  Депортація мешканців тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних закладів, а також приватних будинків і квартир.

В МЗС зазначили, що такі дії Росії грубо порушують міжнародне право.

Відповідно до статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупанту забороняється здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом. Завдання Росією масштабних гуманітарних страждань безвинним дітям, жінкам та літнім людям є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завершили "евакуацію" з правого берега Херсонщини: Рух транспорту через Дніпро обмежено

МЗС України наголошує, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку позовної давності. Всі особи в РФ, які нині скоюють злочини проти українського народу, неодмінно будуть покарані.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити РФ за примусове переміщення мешканців півдня України, запровадити проти Росії нові санкції, а також посилити військову допомогу Україні задля звільнення її тимчасово окупованих територій", - йдеться у заяві МЗС України.

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Топ коментарі
+6
Депортація, катування, знищення життєвоважливої інфраструктури, яке спрямоване на знищення цивільного населення...
Коли, нарешті, визнають це ГЕНОЦИДОМ? Адже всі підстави (відповідно до міжнародного законодавства) є! А якщо згадати голодомори 30-х і 40-х років минулого століття (здійснені тим самим Кремлем), то взагалі питань не має бути. Чи поняття "геноцид" має торгівельну марку, що закріплена за євреями, а решті таке не світить?
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03.11.2022 21:18
+5
Маасковія депортує українців десятиліттями.
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03.11.2022 21:16
+2
Щирі українці повернуться чи так чи так. Манкурти залишаться на кацапському свинарнику. Реально,не бачу проблеми.🤷
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03.11.2022 21:16
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Маасковія депортує українців десятиліттями.
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03.11.2022 21:16 Відповісти
Щирі українці повернуться чи так чи так. Манкурти залишаться на кацапському свинарнику. Реально,не бачу проблеми.🤷
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03.11.2022 21:16 Відповісти
"" Щирі українці повернуться чи так чи так. Манкурти залишаться на кацапському свинарнику. Реально,не бачу проблеми.🤷"" Що ти, ДУРНИКУ мелиш?
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03.11.2022 21:37 Відповісти
Я кажу що ти довбой@б.🤷
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04.11.2022 07:23 Відповісти
Депортація, катування, знищення життєвоважливої інфраструктури, яке спрямоване на знищення цивільного населення...
Коли, нарешті, визнають це ГЕНОЦИДОМ? Адже всі підстави (відповідно до міжнародного законодавства) є! А якщо згадати голодомори 30-х і 40-х років минулого століття (здійснені тим самим Кремлем), то взагалі питань не має бути. Чи поняття "геноцид" має торгівельну марку, що закріплена за євреями, а решті таке не світить?
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03.11.2022 21:18 Відповісти
та уже сделали, вон Польша и наши союзники - Латвия, Эстония и любимая наша Литва, визнали.
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03.11.2022 21:23 Відповісти
Так, окремі країни визнали. Але сліпо-глухе ООН, імпотентний МКЧХ, сцикливе ПАРЄ....
Якщо хочь хтось з них визнає, то піде лавина. Але ж нє! Бо тоді будуть відповідні фінансові преференції (чи як воно там) для України, "надійний торгівельний партнер"-московія стає ізгоєм (а значить бюджети схуднуть), бізнес "в апаснасті" і пенсія багатьох політиків (не тільки в Європі) також
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03.11.2022 21:39 Відповісти
Ось після геноциду українців оті території були заселені переселенцями з глибинки мордору. Отож теперішні дії кацапні можна в певній мірі розцінити як повернення нащадків своїх співвітчизників
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03.11.2022 21:51 Відповісти
Ермак все видит. Я просто не знаю на что рассчитывает Лавров? Просто если даже не Ермак, то Аллах накажет, все просто. Сталина Аллах наказал..., сорри, нет, от атеистом был. Ну просто же это беспредел... Закричал Кулеба и немедленно выпил
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03.11.2022 21:21 Відповісти
та це той... це щось не те. це криза. конфлікт. а от євреі ото да, гєноцид. (з майбутніх речей Гуттеріша)
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03.11.2022 21:25 Відповісти
кацапи готують пастку ,в Херсоні
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03.11.2022 21:31 Відповісти
Мужики, я вроде говорил когда орки открыли "храм обдроченных сил", то я вроде говорил шо "буде жертвоприношення".
Так и получается. Это секта!!!!! эта клика то!! та шо там я, даже Невзоров говорил что так будет. сволочи, так зверски бомбили Мариуполь что реально не давалось..... пониманию, кроме того шо это тупо уроды жертвоприношение делали. Наших пацанов в Оленовке ..... я хочу, ребят, ошибаться, но эти твари реально..... они реально "жертвы" делают. я уверен в этом, ибо это даже так выглядит... и что мы сделать можем?? ну вот что в принципе Вермахт бы сделал. уничтожение мразей вплоть до Камчатки.
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03.11.2022 21:35 Відповісти
хрен там я ошибаюсь...
я не ворожбит, но видно же что эти твари делают. мерзота ... как написать - ватная? не, орковская?
не
нквд? наверное, ближе всего. я реально хочу ошибаться.
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03.11.2022 21:38 Відповісти
Вот так загорится и уснет звезда. Херсон, Донбасс, Луганск в ожидании, Россия в пролете. Вот негодяи.
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04.11.2022 07:18 Відповісти
Не преживайте выі сильно за тех пророссийских предателей с окупированных .что они часто и густо самовольно и добровольно депортировали себя в россию .. Все они всю жизнь были предателями -россиянами и только время прискорило ихнее решение уезать в Росссию!! Послушайте лучше на ТВ россии, как эти самые предатели дают такие красивые интервью в краснодаре и ростове!! Что зеленский хреновый и пенсию дал только 300 долларов ,а пуйло хороший . потому . что дал пенсию 500 долларов!! Вот и весь сказ!!..Но .Ни одна ***** не сказала , что она не заработала и даже эти 300 долларов пенсии!! Что этот хрен зеленский давно уравнял пенсии и тех кто честно заработал эти пенсии и пенсии тех, кто всю жизнь валял дурака ,или мужу борщи готовила или в тюрьме сидела, или телом торговала и т.д.!! Особенно брешут и возмущаются эти сволочи -спекулянты-(так называемый малый и средний бизнес)), которые десятилетиями Дурили людей на базарах всей Украины и десятилетиями не платили ни налогов в бюджет , ни отчислений в пенсионный фонд и смеялись с работающих людей'.. А сегодня эти хитрожопые суки хотят получать и достойные пенсии и компенсации, на дурняк!!...Приучили их фашисты -коммунист(Кравчук , кучма . тимошенко) ни хрена ни работать , а всё выбивать, через партбилет или с помощью взяток!! Суки-нахлебники и те и другие!!
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04.11.2022 16:28 Відповісти
 
 