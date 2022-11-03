Росія депортує українських громадян з Херсонської та Запорізької областей, - МЗС

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує Російську Федерацію за здійснення депортації українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях України.

Про це йдеться у заяві МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, російська окупаційна адміністрація розпочала масове примусове переміщення жителів лівобережної Херсонщини, насамперед Скадовського та Каховського районів, на територію тимчасово окупованого Криму або в РФ. Аналогічні депортації Росія здійснює також в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму. Депортація мешканців тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних закладів, а також приватних будинків і квартир.

В МЗС зазначили, що такі дії Росії грубо порушують міжнародне право.

Відповідно до статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупанту забороняється здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом. Завдання Росією масштабних гуманітарних страждань безвинним дітям, жінкам та літнім людям є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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МЗС України наголошує, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку позовної давності. Всі особи в РФ, які нині скоюють злочини проти українського народу, неодмінно будуть покарані.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити РФ за примусове переміщення мешканців півдня України, запровадити проти Росії нові санкції, а також посилити військову допомогу Україні задля звільнення її тимчасово окупованих територій", - йдеться у заяві МЗС України.