Укренерго надало деталі обмеження споживання електроенергії на 4 листопада

У п’ятницю, 4 листопада Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та Полтавщині, а також Києві, Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці.

Зазначається, зокрема, що з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:

- Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях,

- Сумській, Харківській та Полтавській областях.

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Із 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:

- Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

"Нагадаємо, графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", - пояснили в Укренерго.

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Також наголошується, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури.

Графіки мають бути опубліковано на сайтах обленерго.

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