Рашисти завдали ударів по трьох районах Харківщини, - Синєгубов

Протягом доби окупанти знову завдавали удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хакрівської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку.

"Після обстрілу об 11 годині в Куп’янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства. Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок. Без постраждалих", - інформує Синєгубов.

Сьогодні, близько 4 години ранку, в Чугуєві зафіксували 4 влучання на відкритій території, на щастя, без жертв.

Очільник регіону також інформує, що піротехніки на території області за добу ліквідували 471 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека на Харківщині залишається: вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.

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"Збройні Сили не втрачають позиції та женуть окупантів із української землі! Віримо в нашу перемогу!", - резюмує він.