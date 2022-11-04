Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. 24 жовтня йому була пред’явлена підозра НАБУ та САП у незаконному отриманні компенсації за житло в час, коли він був нардепом", - йдеться в повідомленні.

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