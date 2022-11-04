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Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку

пацкан

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. 24 жовтня йому була пред’явлена підозра НАБУ та САП у незаконному отриманні компенсації за житло в час, коли він був нардепом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Пацкан вважає необґрунтованою оголошену йому підозру щодо компенсації за оренду житла: "Задекларована квартира була непридатною для проживання"

Автор: 

відставка (1464) Рахункова палата (281) Пацкан Валерій (98)


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Топ коментарі
+8
відставки-відставки-хочь одного виродка посадять?
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04.11.2022 11:02
+6
Так ясно ДОРАХУВАВСЯ, схема проста СПИЗ.....В, ЗВІЛЬНИВСЯ, ВТІК....крим.провадження, розшук...відкупився...Далі по кругу....
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04.11.2022 11:05
+6
Та ні. Такі органи є органами контролю за аладою у всіх цивілізованих країнах і обирають до них опозицію. Це дозволяє цивілізованим країнам залишатися цивілізованими.
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04.11.2022 11:15
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Недорахувався -- куди иого готують .
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04.11.2022 11:01 Відповісти
відставки-відставки-хочь одного виродка посадять?
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04.11.2022 11:02 Відповісти
Ні. Не на часі. І човен може розхитатися.
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04.11.2022 11:13 Відповісти
по карпатськи - щур...
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04.11.2022 11:03 Відповісти
Крысы бегут с корабля)
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04.11.2022 11:07 Відповісти
А по-українськи "пацюк", однаково гидко!
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05.11.2022 04:04 Відповісти
Еще одна контора с бездельниками,которую нужно ликвидировать и больше не тратить на них средств налогоплательщиков.
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04.11.2022 11:04 Відповісти
Та ні. Такі органи є органами контролю за аладою у всіх цивілізованих країнах і обирають до них опозицію. Це дозволяє цивілізованим країнам залишатися цивілізованими.
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04.11.2022 11:15 Відповісти
У нас владу только журналисты порядочные немного щипают,остальные слились с ней в казнокрадско-взяточническом экстазе.
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04.11.2022 12:39 Відповісти
Нагадаю, це той козел, який у Раді перед доповіддю дорогий годинник заступниці передав, щоб журналісти не сфотографували.
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04.11.2022 11:05 Відповісти
Стидно стало?
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04.11.2022 11:07 Відповісти
паганому виду-немає стиду...
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04.11.2022 11:12 Відповісти
Так ясно ДОРАХУВАВСЯ, схема проста СПИЗ.....В, ЗВІЛЬНИВСЯ, ВТІК....крим.провадження, розшук...відкупився...Далі по кругу....
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04.11.2022 11:05 Відповісти
так-черговий підрахуй...
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04.11.2022 11:13 Відповісти
Пацкан йшов йшов, і до успіху прийшов.
Зара він злиняє за кордон, і йому вручать ПІДОЗРУ *****. Заочно.
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04.11.2022 11:07 Відповісти
50х50, або не доплатив то виганяють, а як переплатив то повишають!
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04.11.2022 11:11 Відповісти
Пацкан сказал - пацкан сделал!
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04.11.2022 12:07 Відповісти
Мабуть призвали до батальйонів генерала Харашковського у Відні чи Монако???
Мо, повістка звідти прийшла, він же військовозобов'язаний і Закон знає!!!
З посади пішов, - одразу розброньований, і бігом до Центру комплектування!!

Зеленський, чотири рази тренувався…., досвідчена особа!!
Слава Захисникам України!!
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04.11.2022 12:20 Відповісти
Пацкан сказав, Пацкан здєлав (тобто, написав).
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04.11.2022 17:53 Відповісти
Вважає, що накрав достатньо... А малувато ж буде, коли схаменецця. Чи там вже рахунок за голову?! Які ж тварини...
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05.11.2022 04:01 Відповісти
 
 