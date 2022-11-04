Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. 24 жовтня йому була пред’явлена підозра НАБУ та САП у незаконному отриманні компенсації за житло в час, коли він був нардепом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Віталій Маркович
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+6 Rostyslav Komarnytsky
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Зара він злиняє за кордон, і йому вручать ПІДОЗРУ *****. Заочно.
Мо, повістка звідти прийшла, він же військовозобов'язаний і Закон знає!!!
З посади пішов, - одразу розброньований, і бігом до Центру комплектування!!
Зеленський, чотири рази тренувався…., досвідчена особа!!
Слава Захисникам України!!