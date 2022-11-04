ЗСУ знищили 6 цистерн з пальним і склади з боєприпасами окупантів біля Снігурівки, - ОК "Південь"
Українські захисники продовжують відвойовувати у ворога нові території на Херсонщині. Важливим пунктом на цьому напрямку є Снігурівка – логістичний центр та єдине окуповане місто Миколаївщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
За її словами, російські окупанти організували у Снігурівці логістику та накопичили там "багато своїх елементів забезпечення".
"Ворог накопичив там багато логістики та своїх елементів забезпечення, але палання шістьох цистерн з пальним було влучно підкориговано нами вогневим контролем. Підкореговано їхню кількість та доцільність," – розповіла речниця ОК "Південь".
Вона також додала, що після наших ударів окупанти розпочали здійснювати там певні передислокації, переїжджати в інші населені пункти.
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