ЗСУ знищили 6 цистерн з пальним і склади з боєприпасами окупантів біля Снігурівки, - ОК "Південь"

Українські захисники продовжують відвойовувати у ворога нові території на Херсонщині. Важливим пунктом на цьому напрямку є Снігурівка – логістичний центр та єдине окуповане місто Миколаївщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, російські окупанти організували у Снігурівці логістику та накопичили там "багато своїх елементів забезпечення".

"Ворог накопичив там багато логістики та своїх елементів забезпечення, але палання шістьох цистерн з пальним було влучно підкориговано нами вогневим контролем. Підкореговано їхню кількість та доцільність," – розповіла речниця ОК "Південь".

Вона також додала, що після наших ударів окупанти розпочали здійснювати там певні передислокації, переїжджати в інші населені пункти.

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