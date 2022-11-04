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Новини Війна
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ЗСУ знищили 6 цистерн з пальним і склади з боєприпасами окупантів біля Снігурівки, - ОК "Південь"

вибух

Українські захисники продовжують відвойовувати у ворога нові території на Херсонщині. Важливим пунктом на цьому напрямку є Снігурівка – логістичний центр та єдине окуповане місто Миколаївщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, російські окупанти організували у Снігурівці логістику та накопичили там "багато своїх елементів забезпечення".

"Ворог накопичив там багато логістики та своїх елементів забезпечення, але палання шістьох цистерн з пальним було влучно підкориговано нами вогневим контролем. Підкореговано їхню кількість та доцільність," – розповіла речниця ОК "Південь".

Вона також додала, що після наших ударів окупанти розпочали здійснювати там певні передислокації, переїжджати в інші населені пункти.

Також дивіться: ЗСУ знищили три комплекси РЕБ російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

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Hot Dog
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04.11.2022 18:48 Відповісти
Hot pig-dog
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04.11.2022 18:59 Відповісти
Молодці! Дякую! Знищуйте російську мерзоту
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04.11.2022 19:01 Відповісти
6 цистерн - 360 тон пального Т-72 бере до 2 тон Тобто десь 150 танків залишилися без пального
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04.11.2022 19:17 Відповісти
Снігурівка ключ.
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04.11.2022 19:22 Відповісти
І поряд з лінією фронту.
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04.11.2022 19:37 Відповісти
Гарна новина...бо цілий день на нервах....
всі думки про фронт.
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04.11.2022 20:39 Відповісти
Ключовий вузол оборони, але якщо по Дніпру і далі взяти Берислав і ще вниз в напрямку Херсона, то стає небезпечним для самих рашистів.
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04.11.2022 20:42 Відповісти
 
 