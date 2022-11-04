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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Щонайменше 115 мобілізованих росіян були вбиті на війні з Україною, - ЗМІ

окупанти

Майже 8300 загиблих - Бі-Бі-Сі та "Медіазона" оновили дані про російські втрати у війні проти України.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У цілому достовірно встановлена загибель 8294 російських військових, випливає з оновлення статистики, підрахували видання "Медіазона" і російська служба Бі-Бі-Сі.

Журналісти збирають інформацію про загиблих у війні з боку Росії з початку бойових дій. У моніторинг потрапляють тільки люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Реальні втрати можуть бути в рази більшими.

Росія не розкриває число загиблих. Представники західних розвідок повідомили, що може йтися про десятки тисяч осіб. Генштаб української армії стверджує, що з 24 лютого вбиті 74 840 росіян.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 840 осіб (+840 за добу), 1 450 БПЛА, 2 750 танків, 1 772 артсистеми, 5 580 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Число загиблих військових з боку України також не розкривається. Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у 15 тисяч убитими та близько 45 тисяч пораненими. За оцінкою Бернса, втрати української армії були, імовірно, трохи нижчими за російські.

Якщо скласти всі оцінки, які заявляла російська сторона, то Україна втратила вбитими понад 100 тисяч людей.

Сторони збройних конфліктів схильні перебільшувати втрати противника та применшувати свої.

Автор: 

армія рф (17468) втрати (4406)


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Топ коментарі
+8
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04.11.2022 21:23
+8
Премия «Самый шустрый мобик» достаётся : Димиденкову Роману Александровичу , 09.05.1995 г-р г.Великие Луки , Псковской обл. !!! С момента высадки,до момента когда этого карася поймали, и он попал в плен , прошло 1 час 30 минут
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04.11.2022 21:31
+7
Чуть больше 8 тысяч ? Тогда зачем ***** мобилизовало 316 тысяч ? Однозначно ВВС Канашенко наслушалось
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04.11.2022 21:29
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04.11.2022 21:23 Відповісти
З язика видер.
Хочу поставити сто лайків, а можна лише один.
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04.11.2022 21:32 Відповісти
Відео в студію!
Хто вміє, зробіть, будь ласка.
Цитата з мультфільма "Падал прошлогодній снєґ"
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04.11.2022 21:40 Відповісти
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04.11.2022 21:47 Відповісти
О, бибиси начала прокремлевскую свою пропаганду втюхивать, занижая количество подохших свинособак
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04.11.2022 21:24 Відповісти
США поддерживает информповестку РФ что бьі геноцид продолжался.

Помните: мир просит признать РФ терористом - а тут маск чето не то ляпнул и тут же НАСА помпезно везет москалів на МКС... Тобто не відложьіли чи приховальі - а розтрьінділи на всі сторони...

РФ пропаганда тільки кулачки маленькі потирає...

В сумі - геноцид до останнього в СНГ... Китай-город по кордони Польші... ?
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05.11.2022 03:54 Відповісти
В источнике по ссылке есть

Медиазона
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04.11.2022 21:32 Відповісти
Ще одні "підрахуї"!
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04.11.2022 21:26 Відповісти
Потери российской армии в Украине на 04.11.2022

Танки - 2750 (+16)
ББМ - 5580 (+28)
Даже если в каждой коробке погиб только механик, уже более 8 тыс. И это без пехоты, моряков и артиллеристов
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04.11.2022 21:34 Відповісти
Там же сказано что "потери выше в разы"
Они считают только установленных до ФИО и похороненных
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04.11.2022 21:39 Відповісти
Сто п'ятнадцять росіян
На скриню мерця -
Йо-хо-хо!
Ще й пляшечка рому!
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04.11.2022 21:26 Відповісти
Чуть больше 8 тысяч ? Тогда зачем ***** мобилизовало 316 тысяч ? Однозначно ВВС Канашенко наслушалось
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04.11.2022 21:29 Відповісти
Это только 100% подтвержденные
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04.11.2022 21:30 Відповісти
кем подтвержденные?
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04.11.2022 21:36 Відповісти
Выше написал

Установленные до личных данных и похороненные
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04.11.2022 21:40 Відповісти
У "зоны" нет своих источников вна Параше. И все , что они написали, это то что есть в ру.сру. Так кому нужны эти данные?
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04.11.2022 21:46 Відповісти
Не знаю что здесь такого

Они ничего не занижают как вам кажется

Пишут что реально в разы больше потерь

Грубо говоря точно не меньше чем это число
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04.11.2022 21:58 Відповісти
Даже по некрологам больше!
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04.11.2022 21:39 Відповісти
айяяй и опять на Николаев мобиками попрут?)))
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04.11.2022 21:35 Відповісти
А есть инфа что ВСУ на Белгород идет. Линии обороны строят. Аль не в курсе?
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04.11.2022 21:39 Відповісти
Качество не то совершенно

Для таких операций нужны миллионы

И то все разбегутся

Не ВОВ все таки сейчас когда реально стране была угроза

Больше похоже на 1 Мировую и закончится может "штыками в землю"
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04.11.2022 22:10 Відповісти
чумадан приготовил, руцьке?
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04.11.2022 21:48 Відповісти
он пока педалирует...
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04.11.2022 22:58 Відповісти
Маловато будет! Постарайтесь хлопчики умножить.
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04.11.2022 21:30 Відповісти
Премия «Самый шустрый мобик» достаётся : Димиденкову Роману Александровичу , 09.05.1995 г-р г.Великие Луки , Псковской обл. !!! С момента высадки,до момента когда этого карася поймали, и он попал в плен , прошло 1 час 30 минут
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04.11.2022 21:31 Відповісти
Мобильный пацан.
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05.11.2022 07:13 Відповісти
Интересно, сколько им за эту смешную "цифру" заплатил *****
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04.11.2022 21:31 Відповісти
В цей день за кобзонили?
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04.11.2022 21:31 Відповісти
ЗСУ массово перемалывают чмобиков на удобрения. Под Павловкой добивают остатки только что восстановленной 136-МСТБ. Под Бахмутом вообще утилизация идет в промышленных масштабах. Из под Сватово сбежала 2-я партия мяса аж под Меловое, когда узнали, что 1-я партия уничтожена
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04.11.2022 21:37 Відповісти
Ще одні - потєрь нєт, а навіщо тоді знімають т 62 з сховищь та проводять мобілізацію?І це ще не враховується те що москалі з квітня місяця проводили приховану мобілізацію.
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04.11.2022 21:38 Відповісти
Десь нулик загубився
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04.11.2022 21:40 Відповісти
Верить нельзя никому. Мне можно
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04.11.2022 21:42 Відповісти
Herr Müller?
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04.11.2022 23:30 Відповісти
Он
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05.11.2022 04:04 Відповісти
в чём то ты прав свинорыл...
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04.11.2022 23:00 Відповісти
то что ваших ********** завтра будет больше 75000 утилизировано...
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04.11.2022 23:28 Відповісти
это шо то расийская служба бибиси преувеличивает в несколько раз. Что с них взять? - иноагенты, одно слово.
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04.11.2022 23:14 Відповісти
Ще на 17.10. в докладі пуйлу повідомляли про щонайменше 1900 загиблих і зниклих безвісти чмобіків. і з цього часу пройшло вже 3 тижні, протягом яких значно виросла кількість чмобіків на фронтах і, відповідно, зросла і кількість зажмурених. так що на сьогоднішній день вже може бути і близько 10 тис зажарених чмобів.
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05.11.2022 00:36 Відповісти
жаль... очень жаль... очень жаль, что так мало...
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05.11.2022 04:32 Відповісти
Странная статья,минфин Рашки просит деньги на гробовые оркам и сумма совпадала с данными ВСУ,и это не учитывая дохлых зеков и лугандонцев.
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05.11.2022 07:17 Відповісти
 
 