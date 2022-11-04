Щонайменше 115 мобілізованих росіян були вбиті на війні з Україною, - ЗМІ
Майже 8300 загиблих - Бі-Бі-Сі та "Медіазона" оновили дані про російські втрати у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
У цілому достовірно встановлена загибель 8294 російських військових, випливає з оновлення статистики, підрахували видання "Медіазона" і російська служба Бі-Бі-Сі.
Журналісти збирають інформацію про загиблих у війні з боку Росії з початку бойових дій. У моніторинг потрапляють тільки люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Реальні втрати можуть бути в рази більшими.
Росія не розкриває число загиблих. Представники західних розвідок повідомили, що може йтися про десятки тисяч осіб. Генштаб української армії стверджує, що з 24 лютого вбиті 74 840 росіян.
Число загиблих військових з боку України також не розкривається. Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у 15 тисяч убитими та близько 45 тисяч пораненими. За оцінкою Бернса, втрати української армії були, імовірно, трохи нижчими за російські.
Якщо скласти всі оцінки, які заявляла російська сторона, то Україна втратила вбитими понад 100 тисяч людей.
Сторони збройних конфліктів схильні перебільшувати втрати противника та применшувати свої.
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Цитата з мультфільма "Падал прошлогодній снєґ"
Помните: мир просит признать РФ терористом - а тут маск чето не то ляпнул и тут же НАСА помпезно везет москалів на МКС... Тобто не відложьіли чи приховальі - а розтрьінділи на всі сторони...
РФ пропаганда тільки кулачки маленькі потирає...
В сумі - геноцид до останнього в СНГ... Китай-город по кордони Польші... ?
Медиазона
Танки - 2750 (+16)
ББМ - 5580 (+28)
Даже если в каждой коробке погиб только механик, уже более 8 тыс. И это без пехоты, моряков и артиллеристов
Они считают только установленных до ФИО и похороненных
На скриню мерця -
Йо-хо-хо!
Ще й пляшечка рому!
Установленные до личных данных и похороненные
Они ничего не занижают как вам кажется
Пишут что реально в разы больше потерь
Грубо говоря точно не меньше чем это число
Для таких операций нужны миллионы
И то все разбегутся
Не ВОВ все таки сейчас когда реально стране была угроза
Больше похоже на 1 Мировую и закончится может "штыками в землю"