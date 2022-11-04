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Новини Війна
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Доброволець з Тайваню, який воював за Україну, загинув на Луганщині

тайвань,доброволець

25-річний тайванський доброволець Джонатан Ценг загинув під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє неурядова організація Ukraine+Taiwan Forum в Facebook.

"Під час виконання бойового завдання за Луганським напрямком загинув наш тайванський побратим, Джонатан Ценг. Йому тільки-но виповнилося 25. Брат України служив у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ", – йдеться в повідомленні.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов пообіцяв зробити все можливе, аби про цього героя пам'ятали в Україні.

"У нього залишилися рідні. Наш біль - тепер і їхній. Наша війна – теж їхня. Я обіцяю, що зроблю все можливе, аби пам'ять про Джонатана залишалася на сторінках української історії. Водночас в Україні немає представництва Тайваню. Джонатан любив Україну та був тайванським патріотом. Тому ніхто не допустить, щоб його тіло потрапило до ворогів Тайваню. Думаю, висновки тут очевидні. Як і те, що ми маємо зробити, щоб вшанувати Джонатана, побратима, як український народ", – додав він.

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Доброволець з Тайваню, який воював за Україну, загинув на Луганщині 01

Автор: 

смерть (6756) Тайвань (180) добровольці (924) Луганська область (4881)


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Топ коментарі
+38
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Тайваню!!!
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04.11.2022 22:08
+33
Виявляється і на Тайвані є бандерівці.
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04.11.2022 22:10
+24
Слава герою!!!! наш уклін!
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04.11.2022 22:32
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Прими его душу, Степан Андреевич
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04.11.2022 22:08 Відповісти
Виявляється і на Тайвані є бандерівці.
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04.11.2022 22:10 Відповісти
У карпатській січі є навіть афробандерівці)
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04.11.2022 22:35 Відповісти
Перші офіційні розмови з представниками Тайваню та АБН розпочалися в 1955 році. На них було погоджено візит Ярослава Стецька до Тайбею столиці Тайваню, де розташовувався офіс Чан Кайші, а також було погоджено спільний договір про співпрацю між APACL та АБН.

Візит Стецька на Тайвань тривав з 8 по 28 жовтня, а офіційні заходи включали не лише підписання спільного Комунікату про співпрацю, але й відвідини президентом АБН святкування Національного дня Китаю та військового параду
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04.11.2022 23:10 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Тайваню!!!
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04.11.2022 22:08 Відповісти
Бо ***** - це садіст рівня Сталіна, Гітлера та Мао Цзедуна в одному флаконі.
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04.11.2022 22:11 Відповісти
Тайванці навіть зовні різні за китайців, більш кремезні та симпатичні, жінки красивіші
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04.11.2022 22:15 Відповісти
У карпатській січі багато іноземців з усіх куточків світу.
Питав у одного з них, чому він приїхав до України. Чоловік сказав, що побачив у новинах, що в нас відбувається і не зміг залишитися осторонь.
Глибока шана і вічна повага до усіх іноземців, що приїхали допомогти у скрутний час. А вони за це навіть грошей не отримують.
Дав хлопцям цигарок і трофейний магазин з бронебійними набоями. Так і розійшлися. Чи живі ще...
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04.11.2022 22:31 Відповісти
Слава герою!!!! наш уклін!
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04.11.2022 22:32 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
(вічна пам"ять Людині, Воїну, Побратиму...)
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04.11.2022 22:41 Відповісти
На жаль, помирають. І це дуже боляче. Бо ці Люди багато ще змогли б зробити для своїх рідних країн, якби залишились живими.

Але пам'ять про Героїв лишається у свідомості Нації.

Воїне Джонатане, Україна про тебе пам'ятатиме.

🇹🇼🇺🇦
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04.11.2022 22:46 Відповісти
не вмирають, тому що "один самовіданний вчинок надихає іншіх людей", тому кацапи так затято намогаються знищити нашу пам"ять і про наших героєв насамперед.
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05.11.2022 00:01 Відповісти
допоки ми їх пам"ятаємо Герої живуть вічно!!!
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05.11.2022 11:10 Відповісти
Китаец здорового человека.
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04.11.2022 22:42 Відповісти
назвати тайванця китайцем це все одно що назвати українця русскім. Неприпустимо!
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05.11.2022 00:02 Відповісти
Взагалі то тайванці саме себе вважають справжніми китайцями, в них офіційна назва Китайська республіка.
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05.11.2022 05:17 Відповісти
Так, навіть претендує на всю територію від Сіньцзяню до Шаньдуню
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05.11.2022 08:18 Відповісти
І, навіть були постійними членами СБ ООН як переможці у 2СВ, поки Кісінджер не провернув моногоходівочку і не просунув туди Мао замість Тайваню.
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05.11.2022 08:35 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!
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04.11.2022 23:04 Відповісти
В 1970 році багато країн визнали китайських комуняк КНР і розірвали зв'язки з легітимним урядом Китайської республіки який був вигнаний на о.Тайвань.
Час виправляти несправедлівість
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04.11.2022 23:15 Відповісти
Ruhe in Frieden.
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04.11.2022 23:58 Відповісти
І в Тайвані є козаки. Слава Героям
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05.11.2022 04:25 Відповісти
рвати потрібно всі відносини зі смердючим проститутом китаєм... було воно нічим - ьуди ' повернеться... а з Тайванем необхідно встановити дипвідносини...
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05.11.2022 04:31 Відповісти
Жаль парня. Земля пухом.
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05.11.2022 06:48 Відповісти
Слава Герою! Треба на державному рівні визнати Тайвань незалежним від Китаю і поставити при потрбі туди інструкторів... Як це зараз робить ЄС щодо нас https://youtu.be/htmhtzV8Ugk
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05.11.2022 08:41 Відповісти
Ага. Арахамія визнає...

Та що там говорити, навіть США обрали політику "максімальной обтікаємості" щодо тайванського питання.
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05.11.2022 10:55 Відповісти
Дякуємо, тобі друже!
Господь прийме тебе на небесах.
Спи спокійно.
Слава Героям!!!
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05.11.2022 14:52 Відповісти
 
 