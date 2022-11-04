Доброволець з Тайваню, який воював за Україну, загинув на Луганщині
25-річний тайванський доброволець Джонатан Ценг загинув під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє неурядова організація Ukraine+Taiwan Forum в Facebook.
"Під час виконання бойового завдання за Луганським напрямком загинув наш тайванський побратим, Джонатан Ценг. Йому тільки-но виповнилося 25. Брат України служив у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ", – йдеться в повідомленні.
Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов пообіцяв зробити все можливе, аби про цього героя пам'ятали в Україні.
"У нього залишилися рідні. Наш біль - тепер і їхній. Наша війна – теж їхня. Я обіцяю, що зроблю все можливе, аби пам'ять про Джонатана залишалася на сторінках української історії. Водночас в Україні немає представництва Тайваню. Джонатан любив Україну та був тайванським патріотом. Тому ніхто не допустить, щоб його тіло потрапило до ворогів Тайваню. Думаю, висновки тут очевидні. Як і те, що ми маємо зробити, щоб вшанувати Джонатана, побратима, як український народ", – додав він.
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Візит Стецька на Тайвань тривав з 8 по 28 жовтня, а офіційні заходи включали не лише підписання спільного Комунікату про співпрацю, але й відвідини президентом АБН святкування Національного дня Китаю та військового параду
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Тайваню!!!
Питав у одного з них, чому він приїхав до України. Чоловік сказав, що побачив у новинах, що в нас відбувається і не зміг залишитися осторонь.
Глибока шана і вічна повага до усіх іноземців, що приїхали допомогти у скрутний час. А вони за це навіть грошей не отримують.
Дав хлопцям цигарок і трофейний магазин з бронебійними набоями. Так і розійшлися. Чи живі ще...
(вічна пам"ять Людині, Воїну, Побратиму...)
Але пам'ять про Героїв лишається у свідомості Нації.
Воїне Джонатане, Україна про тебе пам'ятатиме.
🇹🇼🇺🇦
Герою Слава!
Час виправляти несправедлівість
Та що там говорити, навіть США обрали політику "максімальной обтікаємості" щодо тайванського питання.
Господь прийме тебе на небесах.
Спи спокійно.
Слава Героям!!!