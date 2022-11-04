Доброволець з Тайваню, який воював за Україну, загинув на Луганщині

25-річний тайванський доброволець Джонатан Ценг загинув під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє неурядова організація Ukraine+Taiwan Forum в Facebook.

"Під час виконання бойового завдання за Луганським напрямком загинув наш тайванський побратим, Джонатан Ценг. Йому тільки-но виповнилося 25. Брат України служив у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ", – йдеться в повідомленні.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов пообіцяв зробити все можливе, аби про цього героя пам'ятали в Україні.

"У нього залишилися рідні. Наш біль - тепер і їхній. Наша війна – теж їхня. Я обіцяю, що зроблю все можливе, аби пам'ять про Джонатана залишалася на сторінках української історії. Водночас в Україні немає представництва Тайваню. Джонатан любив Україну та був тайванським патріотом. Тому ніхто не допустить, щоб його тіло потрапило до ворогів Тайваню. Думаю, висновки тут очевидні. Як і те, що ми маємо зробити, щоб вшанувати Джонатана, побратима, як український народ", – додав він.

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