Доброволец с Тайваня, воевавший за Украину, погиб в Луганской области

25-летний тайваньский доброволец Джонатан Ценг погиб во время выполнения боевого задания на Луганском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает неправительственная организация Ukraine+Taiwan Forum в Facebook.

"Во время выполнения боевого задания по Луганскому направлению погиб наш тайваньский побратим, Джонатан Ценг. Ему только исполнилось 25. Брат Украины служил в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь", – говорится в сообщении.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов пообещал сделать все возможное, чтобы этого героя помнили в Украине.

"У него остались родные. Наша боль - теперь и их. Наша война - тоже их. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы память о Джонатане оставалась на страницах украинской истории. В то же время в Украине нет представительства Тайваня. Джонатан любил Украину и был тайваньским патриотом. Поэтому никто не допустит, чтобы его тело попало к врагам Тайваня. Думаю, выводы здесь очевидны. Как и то, что мы должны сделать, чтобы почтить Джонатана, побратима, как украинский народ", – добавил он.

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