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Новости Война
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Доброволец с Тайваня, воевавший за Украину, погиб в Луганской области

тайвань,доброволець

25-летний тайваньский доброволец Джонатан Ценг погиб во время выполнения боевого задания на Луганском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает неправительственная организация Ukraine+Taiwan Forum в Facebook.

"Во время выполнения боевого задания по Луганскому направлению погиб наш тайваньский побратим, Джонатан Ценг. Ему только исполнилось 25. Брат Украины служил в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь", – говорится в сообщении.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов пообещал сделать все возможное, чтобы этого героя помнили в Украине.

"У него остались родные. Наша боль - теперь и их. Наша война - тоже их. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы память о Джонатане оставалась на страницах украинской истории. В то же время в Украине нет представительства Тайваня. Джонатан любил Украину и был тайваньским патриотом. Поэтому никто не допустит, чтобы его тело попало к врагам Тайваня. Думаю, выводы здесь очевидны. Как и то, что мы должны сделать, чтобы почтить Джонатана, побратима, как украинский народ", – добавил он.

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Доброволец с Тайваня, воевавший за Украину, погиб в Луганской области 01

смерть (9227) Тайвань (113) добровольцы (1171) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+38
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Тайваню!!!
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04.11.2022 22:08
+33
Виявляється і на Тайвані є бандерівці.
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04.11.2022 22:10
+24
Слава герою!!!! наш уклін!
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04.11.2022 22:32
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Прими его душу, Степан Андреевич
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04.11.2022 22:08 Ответить
Виявляється і на Тайвані є бандерівці.
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04.11.2022 22:10 Ответить
У карпатській січі є навіть афробандерівці)
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04.11.2022 22:35 Ответить
Перші офіційні розмови з представниками Тайваню та АБН розпочалися в 1955 році. На них було погоджено візит Ярослава Стецька до Тайбею столиці Тайваню, де розташовувався офіс Чан Кайші, а також було погоджено спільний договір про співпрацю між APACL та АБН.

Візит Стецька на Тайвань тривав з 8 по 28 жовтня, а офіційні заходи включали не лише підписання спільного Комунікату про співпрацю, але й відвідини президентом АБН святкування Національного дня Китаю та військового параду
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04.11.2022 23:10 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Тайваню!!!
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04.11.2022 22:08 Ответить
Бо ***** - це садіст рівня Сталіна, Гітлера та Мао Цзедуна в одному флаконі.
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04.11.2022 22:11 Ответить
Тайванці навіть зовні різні за китайців, більш кремезні та симпатичні, жінки красивіші
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04.11.2022 22:15 Ответить
У карпатській січі багато іноземців з усіх куточків світу.
Питав у одного з них, чому він приїхав до України. Чоловік сказав, що побачив у новинах, що в нас відбувається і не зміг залишитися осторонь.
Глибока шана і вічна повага до усіх іноземців, що приїхали допомогти у скрутний час. А вони за це навіть грошей не отримують.
Дав хлопцям цигарок і трофейний магазин з бронебійними набоями. Так і розійшлися. Чи живі ще...
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04.11.2022 22:31 Ответить
Слава герою!!!! наш уклін!
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04.11.2022 22:32 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
(вічна пам"ять Людині, Воїну, Побратиму...)
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04.11.2022 22:41 Ответить
На жаль, помирають. І це дуже боляче. Бо ці Люди багато ще змогли б зробити для своїх рідних країн, якби залишились живими.

Але пам'ять про Героїв лишається у свідомості Нації.

Воїне Джонатане, Україна про тебе пам'ятатиме.

🇹🇼🇺🇦
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04.11.2022 22:46 Ответить
не вмирають, тому що "один самовіданний вчинок надихає іншіх людей", тому кацапи так затято намогаються знищити нашу пам"ять і про наших героєв насамперед.
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05.11.2022 00:01 Ответить
допоки ми їх пам"ятаємо Герої живуть вічно!!!
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05.11.2022 11:10 Ответить
Китаец здорового человека.
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04.11.2022 22:42 Ответить
назвати тайванця китайцем це все одно що назвати українця русскім. Неприпустимо!
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05.11.2022 00:02 Ответить
Взагалі то тайванці саме себе вважають справжніми китайцями, в них офіційна назва Китайська республіка.
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05.11.2022 05:17 Ответить
Так, навіть претендує на всю територію від Сіньцзяню до Шаньдуню
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05.11.2022 08:18 Ответить
І, навіть були постійними членами СБ ООН як переможці у 2СВ, поки Кісінджер не провернув моногоходівочку і не просунув туди Мао замість Тайваню.
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05.11.2022 08:35 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!
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04.11.2022 23:04 Ответить
В 1970 році багато країн визнали китайських комуняк КНР і розірвали зв'язки з легітимним урядом Китайської республіки який був вигнаний на о.Тайвань.
Час виправляти несправедлівість
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04.11.2022 23:15 Ответить
Ruhe in Frieden.
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04.11.2022 23:58 Ответить
І в Тайвані є козаки. Слава Героям
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05.11.2022 04:25 Ответить
рвати потрібно всі відносини зі смердючим проститутом китаєм... було воно нічим - ьуди ' повернеться... а з Тайванем необхідно встановити дипвідносини...
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05.11.2022 04:31 Ответить
Жаль парня. Земля пухом.
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05.11.2022 06:48 Ответить
Слава Герою! Треба на державному рівні визнати Тайвань незалежним від Китаю і поставити при потрбі туди інструкторів... Як це зараз робить ЄС щодо нас https://youtu.be/htmhtzV8Ugk
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05.11.2022 08:41 Ответить
Ага. Арахамія визнає...

Та що там говорити, навіть США обрали політику "максімальной обтікаємості" щодо тайванського питання.
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05.11.2022 10:55 Ответить
Дякуємо, тобі друже!
Господь прийме тебе на небесах.
Спи спокійно.
Слава Героям!!!
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05.11.2022 14:52 Ответить
 
 