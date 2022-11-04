Доброволец с Тайваня, воевавший за Украину, погиб в Луганской области
25-летний тайваньский доброволец Джонатан Ценг погиб во время выполнения боевого задания на Луганском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает неправительственная организация Ukraine+Taiwan Forum в Facebook.
"Во время выполнения боевого задания по Луганскому направлению погиб наш тайваньский побратим, Джонатан Ценг. Ему только исполнилось 25. Брат Украины служил в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь", – говорится в сообщении.
Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов пообещал сделать все возможное, чтобы этого героя помнили в Украине.
"У него остались родные. Наша боль - теперь и их. Наша война - тоже их. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы память о Джонатане оставалась на страницах украинской истории. В то же время в Украине нет представительства Тайваня. Джонатан любил Украину и был тайваньским патриотом. Поэтому никто не допустит, чтобы его тело попало к врагам Тайваня. Думаю, выводы здесь очевидны. Как и то, что мы должны сделать, чтобы почтить Джонатана, побратима, как украинский народ", – добавил он.
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Візит Стецька на Тайвань тривав з 8 по 28 жовтня, а офіційні заходи включали не лише підписання спільного Комунікату про співпрацю, але й відвідини президентом АБН святкування Національного дня Китаю та військового параду
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Тайваню!!!
Питав у одного з них, чому він приїхав до України. Чоловік сказав, що побачив у новинах, що в нас відбувається і не зміг залишитися осторонь.
Глибока шана і вічна повага до усіх іноземців, що приїхали допомогти у скрутний час. А вони за це навіть грошей не отримують.
Дав хлопцям цигарок і трофейний магазин з бронебійними набоями. Так і розійшлися. Чи живі ще...
(вічна пам"ять Людині, Воїну, Побратиму...)
Але пам'ять про Героїв лишається у свідомості Нації.
Воїне Джонатане, Україна про тебе пам'ятатиме.
🇹🇼🇺🇦
Герою Слава!
Час виправляти несправедлівість
Та що там говорити, навіть США обрали політику "максімальной обтікаємості" щодо тайванського питання.
Господь прийме тебе на небесах.
Спи спокійно.
Слава Героям!!!