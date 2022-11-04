Країни G7 створили енергетичний "Рамштайн" для України, - Блінкен
З метою допомоги Україні в відновленні інфраструктури, коли Росія навмисно знищує об’єкти енергетики, члени G7, практично, створили новий механізм координації – за прикладом "Рамштайну", тільки у енергетичній сфері.
Про це заявив у п’ятницю в німецькому Мюнстері за підсумками міністерської зустрічі G7 держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З урахуванням явно навмисних спроб Росії, президента путіна, знищити якомога більше критичної інфраструктури України – зокрема, енергомереж та об’єктів, необхідних для опалення будинків, щоб лікарні не могли функціонувати, школи не могли опалюватися та не мали електроживлення – ми (G7. – Ред.) визначили, що разом можемо багато зробити, щоби допомогти українцям", - підкреслив держсекретар США.
Він зазначив, що йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, але також про посилення її стійкості. Це, зауважив глава американської дипломатії, робиться скоординовано, з урахуванням ресурсів, які мають країни "сімки" для відповіді на ці виклики.
Блінкен підкреслив, що країни G7 створили, фактично, окремий механізм, щоби усвідомити, якими є потреби України, і що кожна держава може запропонувати зі свого боку.
"Це трохи схоже на Рамштайнський процес допомоги Україні в її оборонних потребах. Тож, ми робимо те саме, тільки у сфері енергетики",- зауважив державний секретар США.
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Порох тиждень тому саме так і сказав "енергетичний Рамштайн"
- Вуйко Михайло - а як це ви зробили такий мурал -"Україна очами москалів"?, ще й семиметровий?
- Синку, був час, було натхнення... От і виклав їхніми баньками слово Україна...