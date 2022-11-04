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Новини Допомога Україні
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Країни G7 створили енергетичний "Рамштайн" для України, - Блінкен

блінкен

З метою допомоги Україні в відновленні інфраструктури, коли Росія навмисно знищує об’єкти енергетики, члени G7, практично, створили новий механізм координації – за прикладом "Рамштайну", тільки у енергетичній сфері.

Про це заявив у п’ятницю в німецькому Мюнстері за підсумками міністерської зустрічі G7 держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З урахуванням явно навмисних ​​спроб Росії, президента путіна, знищити якомога більше критичної інфраструктури України – зокрема, енергомереж та об’єктів, необхідних для опалення будинків, щоб лікарні не могли функціонувати, школи не могли опалюватися та не мали електроживлення – ми (G7. – Ред.) визначили, що разом можемо багато зробити, щоби допомогти українцям", - підкреслив держсекретар США.

Він зазначив, що йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, але також про посилення її стійкості. Це, зауважив глава американської дипломатії, робиться скоординовано, з урахуванням ресурсів, які мають країни "сімки" для відповіді на ці виклики.

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Блінкен підкреслив, що країни G7 створили, фактично, окремий механізм, щоби усвідомити, якими є потреби України, і що кожна держава може запропонувати зі свого боку.

"Це трохи схоже на Рамштайнський процес допомоги Україні в її оборонних потребах. Тож, ми робимо те саме, тільки у сфері енергетики",- зауважив державний секретар США.

Автор: 

G-7 G7 (1034) Держдепартамент США (1637) допомога (8365) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+16
Після війни треба буде поставити пам'ятник дружбі народів. Тільки з нашими справжніми друзями
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04.11.2022 22:23
+13
Блінкін порохобот!
Порох тиждень тому саме так і сказав "енергетичний Рамштайн"
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04.11.2022 23:01
+11
Чудова новина , наша дипломатія працює
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04.11.2022 22:08
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Чудова новина , наша дипломатія працює
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04.11.2022 22:08 Відповісти
Нажаль, у нас дипломатії практично немає.
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04.11.2022 22:10 Відповісти
Але ж є результат ! Саме над цим вони працювали останні тижні . Далі працювати будуть світові фахівці енергетики
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04.11.2022 22:24 Відповісти
Блінкін порохобот!
Порох тиждень тому саме так і сказав "енергетичний Рамштайн"
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04.11.2022 23:01 Відповісти
це американська дипломатія працює!
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05.11.2022 19:16 Відповісти
Дякуємо.
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04.11.2022 22:09 Відповісти
Після війни треба буде поставити пам'ятник дружбі народів. Тільки з нашими справжніми друзями
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04.11.2022 22:23 Відповісти
Арка вже є, можна пофарбувати в кольори веселки... Буде пам'ятник тим хто справді нам допомагає, а не совку.
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04.11.2022 22:30 Відповісти
А може як в анедкоті?
- Вуйко Михайло - а як це ви зробили такий мурал -"Україна очами москалів"?, ще й семиметровий?
- Синку, був час, було натхнення... От і виклав їхніми баньками слово Україна...
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05.11.2022 09:24 Відповісти
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05.11.2022 10:09 Відповісти
шуфрич небитий, що коса неклепана.
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05.11.2022 16:39 Відповісти
Спільний ворог - спільні зусилля. Рашку мочити треба невпинно.
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05.11.2022 10:40 Відповісти
Де конкретика? одне бла-бла-бла.
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05.11.2022 18:10 Відповісти
твоя особиста конкретика в асфальті
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05.11.2022 19:17 Відповісти
ти чокнутий? я тут особисто до чого? чи це тому, що ти сам по характеру балабол, от тебе і заїло
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05.11.2022 19:52 Відповісти
 
 